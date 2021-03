Ralph Lauren | Η συλλογή Spring 2021 έχει άρωμα Old Hollywood

Θα μπορούσε να είναι σκηνή από την "Casablanca", ή οποιαδήποτε άλλη θρυλική ταινία της "Χρυσής Εποχής" του Hollywood. Ο Ralph Lauren, εξάλλου, θέλησε να τιμήσει το Old Hollywood με την RTW collection του για την Άνοιξη του 2021 και φρόντισε να μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα σ' ένα ασπρόμαυρο φιλμ, με πρωταγωνιστές τη σοφιστικέ κομψότητα και την υπέροχη ερμηνεία της Janelle Monae.

"Τα σχέδια μου αφορούσαν πάντα τη δημιουργία ενός κόσμου που είναι πέρα από τη μόδα, ενός κόσμου που τον χαρακτηρίζει ο ρομαντισμός και η διαχρονική φινέτσα. Αυτή τη σεζόν, η συλλογή μου τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες συνυφαίνει αυτά τα συναισθήματα και εκφράζει ένα προσωπικό στιλ που είναι μοντέρνο και διαχρονικό", θα δηλώσει ο σχεδιαστής για τη νέα του κολεξιόν.

Η Spring 2021 collection

Ρομαντική σοφιστικέ κομψότητα, αψεγάδιαστο tailoring και πολυτελής άνεση είναι οι λέξεις που περιγράφουν με ακρίβεια το ύφος της συλλογής Ralph Lauren για την Άνοιξη 2021. Μία συλλογή που ο οίκος αποκαλεί "ωδή στο Old Hollywood" και για την οποία ο σχεδιαστής αποκαλύπτει ότι άντλησε έμπνευση από το στιλ και τον ρομαντισμό των αγαπημένων του ταινιών της εποχής.

Από το σταυροκούμπωτο καρό σακάκι, στο look με το οποίο ανοίγει το lookbook της γυναικείας collection, στο κλασικό tuxedo jacket, με το οποίο κλείνει, τα Art Deco μοτίβα και τις γήινες αποχρώσεις σε κλασικές σιλουέτες, όπως polo shirts, halter φορέματα, V-neck πουλόβερ και κοστούμια με φούστα, τα elegant λευκά μεταξωτά πουκάμισα, τα menswear-inspired παντελόνια, τις πλισές φούστες, το διαχρονικά σικ συνδυασμό navy & white, αλλά και το υπέροχα λιτό off - shoulder ζέρσεϊ φόρεμα σε καφέ από τη σειρά με τα βραδινά, όλα τα κομμάτια της συλλογής αποπνέουν all time classic φινέτσα και καλαισθησία, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, καλοδουλεμένη ποιότητα και χαλαρή πολυτέλεια σε υπερθετικό βαθμό.

H performance

Η αποκάλυψη της συλλογής έγινε μ' ένα ατμοσφαιρικό performance της Janelle Monae με τον τίτλο "All or Nothing at All", που μεταδόθηκε σε live streaming από το flagship κατάστημα του οίκου στο Beverly Hills. Η καλλιτέχνης ερμήνευσε το ομώνυμο τραγούδι του Frank Sinatra, "All or Nothing at All”, και τα δικά της τραγούδια "Peachtree Blues” "Dorothy Dandridge Eyes,” και "Tightrope”, ενώ παράλληλα τα μοντέλα, ως άλλοι θαμώνες ενός παλαιού τύπου nightclub, κάνουν την εμφάνισή τους ντυμένα με τις δημιουργίες της collection.

