Dad pants | Τα παντελόνια που θα πάρουν τη θέση της φόρμας

Όλες είμαστε εξοικειωμένες με τον όρο mom jeans, τα άνετα, φαρδιά ντένιμ παντελόνια που συνήθως φορούσαν οι μαμάδες στα '80s. Όμως, υπάρχουν και εκείνα τα παντελόνια που εμπνέονται από το στιλ των αντίστοιχων που φορούν οι μπαμπάδες: τα dad pants γίνονται η ιδανική επιλογή για να αντικαταστήσετε τις φόρμες και τα άνετα παντελόνια τους. Παρέχουν εξάλλου ανάλογη άνεση, ενώ διακρίνονται από εξαιρετικό στιλ.

Τι είναι τα dad pants;

Ο όρος dad pants αναφέρεται στα φαρδιά, straight leg παντελόνια με πιέτες στη μέση (ή και τσάκιση), αλλιώς, πιο απλά, στα παντελόνια με ανδρικό κόψιμο. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι βεβαίως η loose-fit γραμμή, συνήθως είναι ψηλόμεσα, ενώ εκτός από εξαιρετικά άνετα είναι κατάλληλα τόσο για chic business looks όσο και super casual εμφανίσεις.

Τα dad pants γίνονται επομένως μία εξαιρετική επιλογή αν θέλετε να αντικαταστήσετε τα παντελόνια της φόρμας, που είχαν τον πρώτο λόγο στο ντύσιμο της καραντίνας, με κάτι άνετο, που να μην είναι όμως τα τζιν σας.

Πώς να τα φορέσετε;

Οι συνδυασμοί που μπορείτε να κάνετε ανάλογα με την ποιότητα και το στιλ του παντελονιού αλλά και την περίσταση για την οποία το χρειάζεστε, είναι πολλοί. Συνδυάστε το με blazer και ψηλοτάκουνα για εμφανίσεις που θα εξυπηρετήσουν τα office looks σας, με εφαρμοστά τοπ και glam αξεσουάρ για casual chic looks, με t-shirt και φλατ παπούτσια για easy - going εμφανίσεις, αλλά και με party tops και ψηλοτάκουνα για πιο formal περιστάσεις. Μπορείτε, επίσης, να τα φορέσετε μ' ένα αμάνικο τοπ, με γιλέκα και ζακέτες σε all day εμφανίσεις.

Τα dad pants μπορούν, επομένως, να πάρουν μια θέση σε κάθε ανοιξιάτικο combo που κρίνετε ότι θα εξυπηρετήσει το στιλ σας και προσφέρουν μία ποικιλία σε σχεδιασμό και χρώματα (μαύρα, μπλε, μπεζ, καρό, ρίγες κ.ά) για να μπορέσετε να εντάξετε στη συλλογή σας περισσότερα από ένα.

Fashion inspiration