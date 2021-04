1930-1980 | Οι vintage fashion στιγμές των Όσκαρ

Πολύ πριν φτάσουμε στο σήμερα, και τη λαμπερή τελετή που (συνήθως) συνοδεύει την τα Όσκαρ, σ' ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και high fashion event της χρονιάς, η απονομή των βραβείων ήταν ένα δείπνο μεταξύ της αφρόκρεμας του Old Hollywood σε 5αστερα ξενοδοχεία του Λος Άντζελες. Τα ονόματα των νικητών ανακοινώνονταν στον Τύπο της εποχής και τα άρθρα συνόδευαν οι φωτογραφίες τους με τα πολυπόθητα χρυσά αγαλματίδια.

Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα από την πρώτη απονομή του 1929, κι αφού στο μεταξύ η εκδήλωση είχε μεταφερθεί σε θεατρικές αίθουσες προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός όλο και αυξανόμενου αριθμού καλεσμένων. Εξάλλου, ήδη από την πρώτη- πρώτη ταπεινή τελετή, το ενδιαφέρον τόσο της ίδιας της βιομηχανίας θεάματος όσο και των μίντια άρχισε να αυξάνει κατακόρυφα, με την 16η απονομή, το 1944, να μεταδίδεται πανενθικά μέσω ραδιοφώνου. Το 1953 η μετάδοση των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τηλεοπτικά από το δίκτυο NBC TV, και το 1966 απέπτησαν και την πρώτη τους τηλεοπτική μετάδοση με χρώμα.

Κόκκινο χαλί: οι πρώτες εμφανίσεις

Αυτό που παρέμεινε ίδιο, βεβαίως, στα 93 χρόνια που απονέμονται τα βραβεία Όσκαρ είναι η επιθυμία των σταρ να εμφανίζονται λαμπεροί για την περίσταση. Το glamour, εξάλλου, του Old Hollywood παραμένει ασυναγώνιστο ως τις μέρες μας και τα style icons της εποχής έγιναν πρώτυπα για τους σταρ του σήμερα. Πριν ακόμα γίνει άμεση η σχέση του κόκκινου χαλιού με την υψηλή μόδα και οι κορυφαίοι οίκοι ανακαλύψουν το μεγαλύτερο, και πιο επιδραστικό, ντεφιλέ για τις δημιουργίες τους, οι ντίβες του παρελθόντος απευθύνονταν στους ενδυματολόγους των κινηματογραφικών στούντιο για τα ρούχα που επέλεγαν για τη βραδιά.

Iconic, βεβαίως, παραμένει ως σήμερα το γαλαζοπράσινο φόρεμα της Grace Kelly, που τιμήθηκε με Όσκαρ το 1995, σε σχέδιο της βετεράνου ενδυματολόγου Edith Head, ενώ το ίδιο θρυλικό παραμένει και το λευκό φλοράλ φόρεμα που σχεδίασε ο Hubert de Givenchy για την επιστήθια φίλη και μούσα του, Audrey Hepburn, για την οποία σχεδίασε και το περίφημο little black dress στην ταινία Breakfast at Tiffany's. Την Edith Head εμπιστευόταν συχνά για τις εμφανίσεις της στα Όσκαρ και η Elizabeth Taylor, η οποία ωστόσο παρέλαβε το πρώτο της Όσκαρ το 1961 φορώντας Christian Dior, ενώ από καμία λίστα με τις καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί δεν απουσιάζει το ιδιαίτερο look της Barbra Streisand, με see-through κοστούμι του Arnold Scaasi, στην απονομή του 1969.

Αξίζει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι τα πρώτα χρόνια οι βραβευμένες πρωταγωνίστριες είχαν στο μυαλό του να ντυθούν όπως θα πήγαιναν σ’ ένα "Old Hollywood" δείπνο και οι εμφανίσεις δεν ακολουθούσαν συγκεκριμένο στιλιστικό μοτίβο: η Claudette Colbert παρέλαβε το βραβείο της φορώντας ταγιέρ, η Bette Davis παρέλαβε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρα της μ' ένα ιδιαίτερο ball gown ballοon διακοσμημένο με εντυπωσιακά φτερά στη λαιμόκοψη, ενώ ο "μύθος" θέλει τη Luise Rainer να εμφανίστηκε στην απονομή του 2ου Όσκαρ της με ένα φόρεμα που ήταν το ...νυχτικό της.

Σταδιακά, κι ενώ το ενδιαφέρον για τα Όσκαρ άρχισε να γιγαντώνεται, οι ντίβες του "Παλαιού Hollywood" απέκτησαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμφανίσεις που θα ανταποκρίνονται στο Α-list status τους και τα "πριγκιπικά" ball gowns που συχνά συνδύαζαν με τα πιο luxe αξεσουάρ (γούνινες ετόλ, μακριά λευκά γάντια, διαμάντια και ...τιάρες) έγινε ο κανόνας. Δεν έλειψαν, βεβαίως, οι πιο minimal chic επιλογές, με ντραμπέ και πλισέ φορέματα, αλλά και οι πιο τολμηρές και αποκαλυπτικές, με see through υφάσματα και cut-outs, ενιότε και στην πιο ακαλαίσθητη εκδοχή τους.

Best Vintage Fashion moments