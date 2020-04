Old Hollywood | Οι κανόνες που έπρεπε να ακολουθούν οι ηθοποιοί

Οι άδειες λόγω ασθενείας ήταν ένα γεγονός για τιμωρία.

Αφού έπαιρνε τα "χάπια pep" που της έδινε η MGM, η Τζούντι Γκάρλαντ αγωνίστηκε με τον εθισμό. Δήλωσε άδεια ασθενείας για 16 ημέρες ενώ εργαζόταν στο Meet Me in St. Louis και η παραγωγή του The Pirate καθυστέρησε από την ηθοποιό. Όλες οι καθυστερήσεις των γυρισμάτων λόγω της απουσίας της αφαιρέθηκαν από τον μισθό της, ένα ποσό που έφτασε τα 100.000 $.