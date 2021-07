Τα μαγιό που επιλέγουν για το φετινό καλοκαίρι τα διάσημα μοντέλα

Πολύ συχνά αναζητάμε έμπνευση για το στιλ μας στις εμφανίσεις που κάνουν celebrities και γνωστές fashion insiders. Τα top models αποτελούν μία κατηγορία γυναικών που εργάζεται στη μόδα και την προωθεί μέσα από τις καθημερινές της επιλογές στο ντύσιμο. Μάλιστα, τα looks τους έχουν συχνά ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς τα μοντέλα είναι από τις πρώτα που φέρνουν στις εμφανίσεις τους τα νέα trends - με τα οποία έχουν ήδη περπατήσει σε πασαρέλες ή έχουν φωτογραφηθεί για editorials.

Τα μοντέλα, επίσης, ανήκουν σ' εκείνη την κατηγορία γυναικών που ποζάρει συχνά με μαγιό. Καλλίγραμμες οι περισσότερες διάσημες κυρίες του modeling, δεν έχουν πιθανά την ανασφάλεια που έχουν άλλες γυναίκες να ποζάρουν με τα σέξι μπικίνι τους και τα κομψά ολόσωμα στην κάμερα του κινητού τους. Πλέον, όμως, όλο και περισσότερα μοντέλα που εκπροσωπούν διαφορετικούς γυναικείους σωματότυπους φροντίζουν να απομυθοποιήσουν την ιδέα της αψεγάδιαστης σιλουέτας και ποζάρουν με αυτοπεποίθηση και στιλάτα μαγιό στο Instagram.

Από τα προφίλ, λοιπόν, στο Instagram των διάσημων μοντέλων αλιεύσαμε πολύτιμες πληροφορίες για τα μαγιό που φαίνεται να προτιμούν για το φετινό καλοκαίρι, ενώ ξεχωρίσαμε και κάποια swimwear brands που μοιάζει να εμπιστεύονται περισσότερο: το Hunza G που τα strechy μαγιό με ανάγλυφη υφή αποτελούν το σήμα- κατατεθέν του αποτέλεσε το φαινόμενο του φετινού καλοκαιριού, και φυσικά το διάλεξαν και διάσημα μοντέλα όπως η Marta Hunt. Από την άλλη, το Frankies Bikinis αποδείχτηκε επίσης εξαιρετικά δημοφιλές στις επιλογές των μοντέλων όπως αυτή της Taylor Hill, ενώ από τη συλλογή του η Gigi Hadid διάλεξε και το μαγιό της 10 μηνών κόρη της, Khai, που ήταν matching με το δικό της. Η αδελφή της Bella Hadid, πάλι, είναι μεγάλη fan του Depop και πολλά από τα φετινά μαγιό της τα έχει αγοράσει από εκεί.

Η Hailey Bieber, που πέρασε μέρος των διακοπών της με τον σύζυγό της Justin Bieber στην Ελλάδα, φόρεσε ένα από τα πιο δημοφιλή μαγιό για φέτος, το μπικίνι με zebra print από την πρώτη swimwear συλλογή του The Attico, ωστόσο ένα ακόμα brand που εμπιστεύτηκε φέτος το καλοκαίρι για τα μπικίνι της ήταν το Triangl. H Iran Shayk και η Candice Swanepoel έβαλαν στη συλλογή τους μαγιό από το Tropic of C, ενώ η Kaia Gerber συστήνει στους fans της το αυστραλέζικο Bond Eye (που το επιλέγει και η Kim Kardashian).

Τα trends

Τα μαγιό με ανάγλυφη υφή είτε ως μπικίνι είτε ως ολόσωμα αποδείχτηκαν top επιλογή στις προτιμήσεις (και) των μοντέλων. Επίσης, άλλη μία hot τάση του καλοκαιριού στα μαγιό, που φαίνεται ότι αγκάλιασαν ιδιαίτερα τα supemodels, είναι τα high leg, και τις βλέπουμε να ποζάρουν με string bikini bottoms φορεμένα ψηλά στον γοφό. Τα ολόσωμα μαγιό με cut -outs όπως και τα floral μοτίβα ήταν μερικές ακόμα από τις αγαπημένες επιλογές των μοντέλων.

Irina Shayk

Με μπικίνι σε κίτρινο χρώμα από το brand Tropic of C.

Gigi Hadid

Με μπικίνι σε πράσινο καρό από το Frankies Bikinis και η κόρη της με ασορτί ολόσωμο.

Bella Hadid

Με vintage denim μπικίνι από το shop Dutch Fonzie στο Depop.

Elsa Hosk

M' ένα high waisted bikini bottom και cross strap bikini top σε κόκκινο χρώμα από τη Magda Butrym.

Hailey Bieber

Ποζάρει στη Μήλο μ' ένα μπικίνι Triangl.

Kaia Gerber

Μ' ένα μπικίνι με ανάγλυφη υφή και λαδί χρώμα από το brand Bond Eye.

Taylor Hill

Στην Ιταλία μ' ένα φλοράλ μπικίνι Frankies Bikinis.

Kendall Jenner

Με κίτρινο bikini από το brand Away that Day.

Candice Swanepoel

Με μαύρο ολόσωμο με cut out.

Joan Smalls

Με upside down bikini top σε κίτρινο χρώμα.

Paloma Elsesser

Με ολόσωμο μαγιό με cut out από τη συλλογή των Η&Μ, στην καμπάνια της οποίας ήταν πρωταγωνίστρια.

Jill Kortleve

Με ολόσωμο φλοράλ μαγιό από τα Mango.

Adut Akech

Με μαύρο strappy wrap μπικίνι.

Shanina Shaik

Με λεοπάρ ολόσωμο.

Alessandra Ambrosio

Με μπικίνι από το βραζιλιάνικο brand Gal Floripa.

Sara Sampaio

M' ένα floral μπικίνι από το brand For Love & Lemon.

Marta Hunt

To μοντέλο με ολόσωμο αλλά και bikini από το Hunza G.