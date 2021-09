H Jennifer Lopez και οι ...άλλες στο κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2021

Τα MTV VMAs είναι άλλη μία εκδήλωση που επέστρεψε δυναμικά μετά τους περιορισμούς της πανδημίας. Το δημοφιλές τηλεοπτικό show του μουσικού καναλιού με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές φρόντισε να έχει απ' όλα στο φετινό happening και φυσικά, φρόντισε να εξασφαλίσει δυνατά ονόματα για τις performances στη σκηνή αλλά και το red carpet.

Η αλήθεια, βεβαίως, είναι ότι οι A-list καλεσμένοι των VMAs συνήθως περιορίζονται σε εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις και αποφεύγουν το κόκκινο χαλί - για παράδειγμα, στα φετινά βραβεία είδαμε τη Madonna να εμφανίζεται ως το alter ego της Madame X και τη Hailey Bieber να παρουσιάζει βραβείο, όμως δεν πέρασαν ποτέ για να φωτογραφηθούν από το red carpet όπως έκανε η πλειοψηφία των guests - που τους περισσότερους πιθανότατα αγνοείτε αν δεν είστε γύρω στα 20.

Jennifer Lopez , η βασίλισα του red carpet

Υπήρξε, όμως, και η μία σταρ που απέδειξε ότι μπορεί να τα κάνει όλα, και να τα κάνει άψογα. Η Jennifer Lopez, που πριν από λίγα 24ωρα μαγνήτιζε με τις εμφανίσεις της Βενετία, φρόντισε να πετάξει ως το Μπρούκλιν και το Barclays Center, που φιλοξένησε το event, για να παραδώσει το βραβείο για το "καλύτερο τραγούδι της χρονίας" των MTV VMAs 2021. Η Lopez είχε φορέσει ένα σέξι σετ του σχεδιαστή David Koma που αποτελείται από cropped lace up ζιβάγκο και ασορτί μίνι lace up φούστα. Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι PVC πέδιλα, ανάλαφρο κυματιστό χτένισμα στα μαλλιά της και μακιγιάζ που δίνει έμφαση στα μάτια με σκούρες σκιές.

Το look της Lopez ήταν απόλυτα εναρμονισμένο, και σωστά ζυγισμένο, για την περίσταση: ούτε πολύ formal ούτε πολύ "κλασικό", αλλά επιβλητικά σέξι και απόλυτα σύγχρονο, κατάλληλο για μία από τις κορυφαίες στιγμές της pop κουλτούρα, τα μουσικά βραβεία του MTV.

MTV VMAs 2021: Οι εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε

Την ίδια στιγμή την εμφάνισή τους στο red carpet έκανε ένα ετερόκλητο πλήθος καλλιτεχνών και celebrities από άλλους χώρους: από την Alicia Keys, τη Cyndi Lauper και την Billie Eilish (που εμφανίστηκε φορώντας απλά το πουλόβερ της) μέχρι τη Meghan Fox, την Kourtney Kardashian, τις αδελφές D'Amelio του Tik Tok και το αστέρι της ενόργανης γυμναστικής, Simone Biles. Το ίδιο ετερόκλητες, άλλοτε αρκετά εκκεντρικές, άλλοτε αρκετά τολμηρές (αν όχι προκλητικές) και άλλοτε απλά κλασικά κομψές, ήταν οι στιλιστικές τους επιλογές - που όμως δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη στιλιστική δεξιοτεχνία και εντυπωσιακή ακρίβεια της Jennifer Lopez στο κόκκινο χαλί.