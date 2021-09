Met Gala 2021 | Τα καλύτερα looks στο κόκκινο χαλί

Κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαή ετησίως, ο κόσμος της μόδας τιμά τον δικό του "πολιούχο": το Met Gala, το "ιερότερο" ίσως red carpet για τους σχεδιαστές. Δεν είναι μόνο η άμεση συνάφεια της εκδήλωσης με τη μόδα – το Met Gala ή Met Ball σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας έκθεσης του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, αλλά και το γεγονός ότι στο κόκκινο χαλί του συγκεντρώνονται συνήθως οι μεγαλύτεροι σταρ του πλανήτη από κλάδους που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με μία τέχνη (όπως για παράδειγμα τα βραβεία Όσκαρ για τον κινηματογράφο ή τα Grammy για τη μουσική). Το Met Gala θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί το "red carpet των red carpets" για τους παραπάνω λόγους και για τον επιπλέον ότι κάθε χρόνο το dress code ορίζεται από ένα θέμα που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα καθώς λειτουργεί ως μία πρόκληση για τους σχεδιαστές και τους οίκους που εκπροσωπούν. Οι iconic εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του, εξάλλου, είναι αμέτρητες και τα όρια της δημιουργικής φαντασίας μοιάζουν κάθε φορά ακόμα πιο διεσταλμένα.

Το Met Gala του Μαίου του 2021 πήρε αναβολή για της 13ης του Σεπτέμβρη και η επιστροφή του δεν θα μπορούσε παρά να ανταπροκριθεί στο μέγιστο στις προσδοκίες μια παρατεταμένης αναμονής: το κόκκινο χαλί του ήταν μεγαλειώδες και χορταστικό, με τη συμμετοχή αμέτρητων σταρ της showbiz, της βιομηχανίας της μόδας, αλλά και της Gen Z όπως αυτή έχει διακριθεί μέσα από τις πλατφόρμες των social media.

Το θέμα του dress code

Το dress code του φετινού gala είχε θέμα το "American Independence" και ήταν ασφαλώς σχετικό με το περιεχόμενο της φετινής έκθεσης που κάνει εγκαίνια στις 18 Σεπτεμβρίου. Το "A Lexicon of Fashion” είναι το πρώτο μέρος της έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στους ειδικά διαμορφωμένους ώστε να θυμίζουν σπίτι χώρους του Anna Wintour Costume Center στο Met, ενώ αυτή θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο μέρος της έκθεσης "An Anthology of Fashion,” που θα κάνει εγκαίνια στις 5 Μαίου του 2022 στη American Wing του Μουσείου στην οποία οι χώροι θα διαμορθωθούν ώστε να θυμίζουν κινηματογραφικές σκηνές. Η διπλή έκθεση έχει ως επίκεντρο της την Αμερικανική μόδα, την ιστορία και τη φιλοσοφία της. Και ναι, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερο Gala με απόσταση ελάχιστους μήνες.

Τα looks στο κόκκινο χαλί

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Met Gala έχουν πάντα να προσφέρουν εκλήξεις. Και φυσικά, φροντίζουν να καλύπτουν όλο το φάσμα της μόδας: από τις πιο διαχρονικά κομψές, Old Hollywood και vintage inspired εμφανίσεις με εντυπωσιακές βραδινές δημιουργίες μέχρι τα πιο εκκεντρικά και προκλητικά looks. Για την τελευταία περίπτωση φρόντισε φέτος η Kim Kardashian που εμφανίστηκε με μία total black δημιουργία του οίκου Balenciaga και καλυμμένο πλήρως το πρόσωπό της, ενώ η αδελφή της, Kendall Jenner, χάρισε στο red carpet του Met Gala 2021 μία από τις πιο φινετσάτες στιγμές της: φόρεσε μια δημιουργία Givenchy που είχε φορέσει η Audrey Hepburn το 1964. Εντυπωσιακή με Old Hollywood glamour ήταν και η Billie Eilish που άφησε για λίγο τις αντισυμβατικές επιλογές και μεταμορφώθηκε σε ...Marylin Monroe με ένα ball gown του οίκου Oscar de la Renta, αλλά και η Kaia Gerber που έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala με μια επίσης Oscar de la Renta δημιουργία φόρο τιμής στη Bianca Jagger.

