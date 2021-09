Versace x Fendi | Η "υβριδική" συλλογή – έκληξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Ήταν λίγους μήνες πριν που συζητούσαμε πώς η συλλογή Gucci Aria έβαζε τα θεμέλια για το επόμενο βήμα στη βιομηχανία της μόδας: τις mega-fashion συνεργασίες. Και τώρα, μετά από ένα show – καλά κρατημένο ως μυστικό ως την τελευταία στιγμή, η ιδέα του Alessandro Michele να "χακάρει" τις συλλογές του Demna Gvasalia, βρίσκει συνεχιστές: ο οίκος Versace και ο οίκος Fendi παρουσιάσαν στο "κλείσιμο" της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τη συλλογή Versace X Fendi, ή αλλιώς "Fendace". Για τις ανάγκες της συλλογής, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των δυο ιταλικών οίκων άλλαξαν θέσεις: η Donatella Versace σχεδίασε για τον Fendi, και ο Kim Jones για τον Versace!

Η φήμη για τη συνεργασία ανάμεσα στους δυο σχεδιαστές είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Kim Kardashian είχε μοιραστεί μία φωτογραφία στο Instagram όπου πόζαρε μαζί τους σχολιάζοντας "θρύλοι!". Ωστόσο, μετά το show του οίκου Fendi για την SS22 συλλογή του στην έναρξη της MFW, τίποτα δεν έδειχνε ότι θα υπάρξει συνέχεια, όσο αφορά τουλάχιστον τα του οίκου Fendi. Από την άλλη, η Donatella Versace, εκτός από το προκαθορισμένο show του οίκου της για τη συλλογή της Άνοιξης 2022, είχε στείλει και δεύτερη πρόσκληση σε περιορισμένο κοινό, που έγραφε απλά "Save the date" με χρυσά και λευκά γράμματα.

Τελικά, η αποκάλυψη έγινε μ' ένα λαμπερό show από τα κεντρικά του οίκου Versace στη Via Gesù στο Μιλάνο, που ξεκίνησε ως ... Versace by Fendi και έκλεισε ως Fendi by Versace. Και τελικά, συστήθηκε ως "Fendace"! Η λαμπρότητα του show, βεβαίως, οφείλεται και στην έντονη παρουσία του χρυσού στην "υβριδική" αυτή συλλογή, που συνδυάζει τα στοιχεία της κληρονομιάς των δυο ιστορικών Ιταλικών οίκων (λογότυπα, μοτίβα, αισθητική, iconic pieces). Στο σημείωμα, που συνοδεύει τη συλλογή αναφέρεται ότι η Versace X Fendi είναι μια συλλογή "φόρος τιμής στη φιλία και το πολιτιστικό αποτύπωμα των δυο οίκων", ενώ η Donatella Versace τόνισε ότι "αυτή είναι η πρώτη φορά που δυο σχεδιαστές ανοίγουν έναν δημιουργικό διάλογο μεταξύ τους που πηζάγει από τον σεβασμό και τη φιλία". Και κάπως έτσι, η σχεδιάστρια παίρνει τις αποστάσεις από τη "Gucciaga": η "Fendace" είναι μια collection στην οποία συνεργάζονται δυο σχεδιαστές διαφορετικών οίκων (που ανήκουν, μάλιστα, σε διαφορετικούς Ομίλους), ενώ η Gucci Aria ήταν μια συλλογή του Alessandro Michele που απλά δανείστηκε στοιχεία από τις δημιουργίες του Gvasalia (plus, Gucci και Balenciaga ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, της Kering).

H collection

Δεν χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να ανακαλύψει κανείς τα στοιχεία που προδίδουν την αισθητική και την κληρονομιά του κάθε οίκου στη συλλογή "Fendace". Το κομμάτι της collection που επιμελήθηκε ο Jones μοιάζει να δίνει έμφαση στο glam και τον μαξιμαλισμό (τα λαμπερά υφάσματα, το χρυσό, τα έντονα εμπριμέ, οι αλυσίδες, το elegant μαύρο και η πλούσια δαντέλα) είναι αρκετά έντονα στο πρώτο μέρος της συλλογής, ενώ στο κομμάτι που ανέλαβε να σχεδιάσει η Donatella, χωρίς και πάλι να απουσιάζει το glam και τα έντονα εμπριμέ, ωστόσο διακρίνουμε μια πιο rebellious διάθεση όπως αυτή αποτυπώνεται στα σύνολα από denim, στις μεγάλες FF αγκράφες, τις αλυσίδες και τα μαντήλια που είναι φορεμένα στα μαλλιά.

Το show συγκέντρωσε στην πασαρέλα του τα hot ονόματα του modeling, από το παρόν και το παρελθόν: Gigi Hadid, Lila Grace Moss, Kate Moss, Naomi Campbell, Amber Valletta, Emily Ratajkowski, Kristen McMenamy, Karen Elson, Stella Maxwell, Vittoria Ceretti, Paloma Elsesser κ.ά.

Δείτε το show

The Looks