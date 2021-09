MFW | Τα καλύτερα street style looks από το Μιλάνο

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου επέστρεψε στα catwalks με παρουσία κοινού και εκτός από τις εντυπωσιακές συλλογές των ιταλικών οίκων για την Άνοιξη του 2022, που φιλοξένησε στο πρόγραμμά της, είχε να προσφέρει και πλούσιο street style. Οι πιο διάσημες fashionistas και επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της μόδας, όπως και τα supermodels, ταξίδεψαν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας για να παρακολουθήσουν τα shows από το front row προσφέροντας fashion υπερθέαμα με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

To Μιλάνο, λοιπόν, φιλοξένησε ένα από τα πιο πληθωρικά street style που είδαμε στη μετά- κόβιντ περίοδο, της επιστροφής στα physical events, όπου οι ιδέες για φθινοπωρινά looks μοιάζουν ακαταμάχητα κομψές. Τα κοστούμια, τα σακάκια, τα παλτό και οι παντελόνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του στιλ που χαρακτήρισε τις εμφανίσεις των καλεσμένων της MFW, ενώ παρά το ότι τα ουδέτερα χρώματα (μαύρο, καφέ, μπεζ, λευκό) ήταν κυρίαρχα στα looks, δεν έλειψαν τα bold χρώματα, τα prints (ιδίως τα λαχούρια Etro) και το ενδιαφέρον color blocking.

Τα looks