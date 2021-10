Valentino SS22 | Η συλλογή που συνομιλεί με το παρελθόν του οίκου

Ραντεβού στους δρόμους του Παρισιού, και συγκεκριμένα στην ιστορική αγορά Le Carreau du Temple, έδωσε ο οίκος Valentino για την παρουσίαση της SS22 συλλογής του, Valentino Rendez Vous. Ο οίκος επέστρεψε στην Πόλη του Φωτός, και την παρισινή Εβδομάδα Μόδας, για το πρώτο του physical show μετά την πανδημία, καταθέτοντας την πρότασή του για τη επόμενη σεζόν που επικεντρώνει στο happy dressing, το relaxed glamour και το "new sexy". Παράλληλα, ο Pierpaolo Piccioli, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού ιταλικού οίκου, έκανε τις συστάσεις με το νέο του πρότζεκτ, το Valentino Archive, με το οποίο επιστρέφει στο παρελθόν, τις αξίες και τη σπουδαία κληρονομιά του Valentino Garavani, με σκοπό να τις επανατοποθετήσει δημιουργικά στο μέλλον.

Τα σχέδια του Valentino Archive

Η RTW collection Valentino για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2022 διακρίνεται από χορταστική πληθωρικότητα και είναι πλούσια σε χρώμα. Ωστόσο, πριν εξετάσει κανείς ξεχωριστά το στιλ και τις τάσεις που προτείνει αξίζει ειδική αναφορά στα κομμάτια που φιλοξενεί και αναδημιουργούν iconic σχέδια από τα αρχεία του οίκου. Συνολικά, 5 looks είναι αυτά που αναδύονται από το παρελθόν και επιστρέφουν με ελκυστική φρεσκάδα: Το πρώτο είναι ένα λευκό μίνι φόρεμα με κεντημένα με φλολάρ και βολάν στα μανίκια, το οποίο, μάλιστα, σήκωσε την αυλαία για τη γνωριμία με τη νέα συλλογή αφού είχε προηγηθεί μια φωτογραφία της Zendaya (μούσα του οίκου) στο Instagram. Πρόκειται για ένα look με το οποίο πρώτη φωτογραφήθηκε η Marisa Berenson το 1968.

Η Zendaya αποκάλυψε δυο ακόμα look της συλλογής που εμπνέονται από τα αρχεία του Valentino και είδαμε στη συνέχεια στην πασαρέλα: το tiger-striped παλτό με το οποίο φωτογραφήθηκε το θρυλικό μοντέλο Veruschka το 1967, και το ένα από τα δυο αέρινα φορέματα με το μοτίβο της παπαρούνας από τη συλλογή SS 1971.

Στα άλλα iconic σχέδια περιλαμβάνονται το logo print πουκάμισο του 1970 και τα blue jeans από το λανσάρισμα της σειράς jeans του οίκου το 1986.

Η συλλογή: happy dressing & relaxed glamour

Το ταξίδι στην κληρονομία του οίκου αποτελεί ένα μικρό μέρος από τις προτάσεις που καταθέτει ο Piccioli σ' αυτή τη συλλογή. Oversized πουκάμισα και κάπες, baggy jeans, βερμούδες, duster coats, έξωμες μπλούζες, αέρινα μάξι φορέματα με ένα ώμο ή V neck, all over floral twin sets με πουκάμισα και σορτς, μίνι φορέματα σε ίσια γραμμή με cutouts ή halter neck (ξεκάθαρη δήλωση του σχεδιαστή για το "νέο σέξι"), ευρύχωρα και αεράτα shirtdresses, κλασικά κοστούμια, pyjama suits, puffer φορέματα, συνθέτουν μία ποικιλία επιλογών που χαρακτηρίζεται από μοντέρνα αντίληψη πάνω σε basic κομμάτια, οριακά λιτή και ξεκάθαρη σε γραμμές και απόλυτη εκφραστής της χαλαρής πολυτέλεια. Ακόμα και οι evening προτάσεις της συλλογής, που αξιοποιούν τα sequin, το σιφόν και τις κεντημένες λεπτομέρειες δείχνουν χωρίς περιττό glam και έτοιμες να εξυπηρετήσουν μία πιο laid back διάθεση για party looks.

Όπως και στην αμέσως προηγούμενη συλλογή που παρουσίασε ο Pierpaolo Piccioli, τη Valentino Des Ateliers, τα ζωντανά, φωτεινά χρώματα, όπως το κίτρινο, το μοβ, το πράσινο, τα ροζ, το μπλε, δίνουν ηχηρό παρών στη μόδα της επόμενης σεζόν, που ούτως ή άλλως έχει κάνει σημαιοφόρου του στιλ το Happy Dressing, ενώ συνυπάρχουν με τα διαχρονικά μαύρο και λευκό, αλλά και το νέο αγαπημένο του οίκου, καφέ σοκολατί.

Δείτε το show:

Τα Looks