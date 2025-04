Spotted in the City | Τρία outfits για την πόλη με την εκλεπτυσμένη φινέτσα της LOLA

"Οι τάσεις ξεθωριάζουν, το στιλ είναι αιώνιο" υποστήριζε ο μετρ της υψηλής ραπτικής Yves Saint Laurent. Γι' αυτό και κάθε γυναίκα που την ενδιαφέρει να είναι κομψή, ξέρει ότι αυτό που πρέπει να κατακτήσει είναι το προσωπικό στιλ. Αυτό που θα την κάνει να νιώθει ο εαυτός της. Τα ρούχα, λοιπόν, γίνονται το εργαλείο ελευθερίας, αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωσης για τη σύγχρονη γυναίκα που θέλει να νιώθει άνεση και φινέτσα κάθε στιγμή της ημέρας. Και γι' αυτά αναζητά και επιστρέφει διαρκώς στα brands που θα τής εξασφαλίσουν τα "σωστά εργαλεία": η LOLA είναι η τροφοδότης του μοντέρνα διαχρονικού στιλ για τη γυναίκα του σήμερα.

Μία τέτοια γυναίκα, που αγαπά την πόλη, αγαπά τις τέχνες, αγαπά τα διαχρονικά, άνετα και ποιοτικά ρούχα, είναι η Ελευθερία Στάμου, χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ακολουθήσαμε την Ελευθερία στα αγαπημένα spots στην πόλη και πήραμε ιδέες από τα outfits της που βασίζονται αποκλειστικά σε κομμάτια της από τη συλλογή LOLA για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025. Timeless κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας για την άνοιξη, όπως τα πουκάμισα, οι μίντι φούστες, η μαρινιέρα, τα τζιν παντελόνια, τα γιλέκα, οι ζακέτες, τα αμάνικα τοπ, τα φορέματα με πτυχώσεις, τα φουλάρια κ.ά, συναντούν στη νέα συλλογή του ελληνικού brand την εξαιρετική ποιότητα (από μετάξι, βαμβακερή ποπλίνα, βισκόζη) και τη μοντέρνα ματιά στον σχεδιασμό και προσφέρουν επιλογές που παραμένουν αξεπέραστες.

1. Κομψή στα λευκά

Βασίλης Μαντάς

Το λευκό είναι για την άνοιξη και το καλοκαίρι ό,τι και το μαύρο για τον χειμώνα: μία διαχρονική επιλογή που αποπνέει φρεσκάδα, κομψή απλότητα και ήρεμη πολυτέλεια. Η Ελευθερία Στάμου στη βόλτα της στα σοκάκια της Πλάκας συνδύασε μία μίντι φούστα σε βαμβακερή ποπλίνα με μικρές πιέτες με ένα λευκό cropped πουκάμισο σε ιταλική ποπλίνα σε κομψό σχεδιασμό με το αποτέλεσμα να εκπέμπει relaxed κομψότητα και απόλυτη φινέτσα. Για αξεσουάρ, η Ελευθερία επέλεξε ένα κομψό clutch τσαντάκι από πλεκτό paper straw, το οποίο έβαλε μία επιπλέον νότα καλοκαιριού στο look της.

Βασίλης Μαντάς

Βασίλης Μαντάς

2. Parisian Chic

Βασίλης Μαντάς

To Breton top αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο του Parisian Chic και φυσικά, δεν χρειάζεται να είστε ιστιοπλόος για να τo φορέσετε. Μία μαρινιέρα ταιριάζει όμορφα και στα looks της πόλης, και η Ελευθερία Στάμου μας δείχνει το πώς: συνδύασε τη ριγέ μαρινιέρα σε organic cotton μ' ένα φαρδύ παντελόνι σε λινό και ρεγιόν και δημιούργησε ένα αβίαστα κομψό outfit για κάθε στιγμή της ημέρας. Την εμφάνισή της, ολοκλήρωσε με μία τσάντα crossbody με φαρδύ και ρυθμιζόμενο λουρί το οποίο κάνει πιο άνετη και ευέλικτη την παρουσία της στο everyday look, ενώ ένα minimal chic βραχιόλι της σουηδικής μάρκας Edblad ήταν η απαραίτητη διακριτική πινελιά σε κόσμημα.

Βασίλης Μαντάς

3. Μοντέρνο workwear

Βασίλης Μαντάς

Κάθε γυναίκα της πόλης έχει διαρκώς ανάγκες σε ιδέες και κομμάτια αναφορικά με το καθημερινό της ντύσιμο για τη δουλειά. Η σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα θέλει να νιώθει stylish και άνετη στην εργασία της και σ' όλη τη διάρκεια της πολυάσχολης ημέρας. Η Ελευθέρια Στάμου δημιούργησε το δικό της workwear outfit στο οποίο συνδύασε ένα μακρύ γιλέκο από ύφασμα με λινό και βαμβάκι σε χακί μ' ένα baggy τζιν παντελόνι και σουέτ μπαλαρίνες.

To γιλέκο αναλαμβάνει τον ρόλο του blazer στη διάρκεια των θερμών μηνών, ενώ το φαρδύ παντελόνι προσφέρει άνεση, αλλά ανταποκρίνεται και στην τάση της φετινής άνοιξης που προτείνει baggy και φαρδιά παντελόνια. Η προσθήκη μίας hobo τσάντας με χρυσό κούμπωμα αναβαθμίζει με διακριτική πολυτέλεια το look, ενώ ένα φινετσάτο μαντήλι σε 100% βαμβάκι, που μπορείτε να δέσετε στον λαιμό ή στα μαλλιά, θα βάλει ένα parisian touch στην εμφάνισή σας. Τα μοντέρνα κοσμήματα, όπως τα minimal Frame Studs σκουλαρίκια και το βραχιόλι Frame Enamel Bangle από το brand Edblad, δεν απουσιάζουν και απ' αυτή την πολύ φινετσάτη εμφάνιση.

Βασίλης Μαντάς

Βρείτε τις συλλογές LOLA στα ομώνυμα καταστήματα, στα corners των Attica City Link στην Αθήνα, Attica Cosmos και Attica Tsimiski στη Θεσσαλονίκη και στο lola.gr.

Facebook: @lolafashion.athens

Instagram: @lola_official_gr