Πέντε looks που θα κάνετε με το "It" τζάκετ της φετινής άνοιξης

Μία τάση που ξεχωρίζει στη σεζόν Άνοιξη 2025 είναι αυτή που θέλει τα αθλητικά κομμάτια να αποτελούν μέρος του elevated και σοφιστικέ look. Τα sneakers το έχουν καταφέρει αυτό εδώ και πολλές σεζόν, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή για τα αθλητικά τζάκετ και τα παντελόνια να κάνουν εντύπωση ως key-pieces των stylish ανοιξιάτικων looks. Τα track jackets, τα τζάκετ με φερμουάρ δηλαδή που συνήθως συνοδεύουν track pants, εξελίσσονται σε "It" πανωφόρι της φετινής άνοιξης και εμείς αναζητήσαμε τρόπους για τα φορέσουμε με στιλ.

1. H elevated φόρμα

Μία κλασική φόρμα, όπως οι 3-Stripes track suit της adidas, θα σας εξασφαλίσει casual chic εμφανίσεις αν την αναβαθμίσετε με κομψά αξεσουάρ.

2. Με πουκάμισο, φούστα και γόβες

Ένα track jacket συνδυάζεται με πουκάμισο, φούστα και θηλυκές γόβες σε looks που αμφισβητούν τις συνήθεις επιλογές σε τζάκετ που ταιριάζουν με φούστες.

3. H designer φόρμα

Οι σχεδιαστές των οίκων πολυτελείας μπαίνουν στο παιχνίδι των track suits προσφέροντας σχέδια υψηλής αισθητικής, τα οποία φοριούνται σαν εναλλακτικά "κοστούμια" σε fashion events.

4. To τζάκετ μέσα από κοστούμι

Βαρεθήκατε το πουκάμισο; Ένα track jacket μπορεί να πάρει τη θέση του μέσα από τα σακάκια των κοστουμιών σας.

5. Με cargo παντελόνι και επώνυμη τσάντα

Ένα track jacket με χρώμα κι ένα cargo παντελόνι σε ουδέτερη απόχρωση θα επικοινωνήσει άριστα το ενημερωμένο σας στιλ, ενώ μια επώνυμη τσάντα θα βάλει μία πινελιά πολυτέλειας στο look.