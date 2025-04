Οι πιο ωραίες φούστες για να φορέσετε την άνοιξη

Οι φούστες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Σύμβολο της απόλυτης θηλυκότητας, οι φούστες φοριούνται ευλαβικά όλες τις εποχές του έτους, ωστόσο η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι οι εποχές που τις απολαμβάνουμε περισσότερο στις εμφανίσεις μας. Δροσερές, ανάλαφρες, ευέλικτες, άνετες και κομψές, οι φούστες που φοράμε την άνοιξη διακρίνονται συνήθως από χρώματα και εμπριμέ μοτίβα ή κεντήματα που μας ανεβάζουν τη διάθεση και προσθέτουν πόντους χαράς στα σύνολα μας. Ωστόσο, λατρεύουμε εξίσου τις μονόχρωμες και λιτές φούστες του καλοκαιριού, όπως τις λευκές αλλά και εκείνες στο μπεζ της άμμου.

Ποιες φούστες θα φορέσουμε αυτή την άνοιξη;

Φούστες με μοτίβα: η αρχή σε οτιδήποτε γίνεται πάντα από πράγματα που μας ανεβάζουν τη διάθεση και η ανανέωση του στιλ μας έχει κάθε λόγο να βασιστεί στις τόσο όμορφες αυτές φούστες τις άνοιξης. Μία φλοράλ φούστα από μεταξωτή οργάντζα από τη συλλογή Weekend Max Mara σε απαλό μπλε υπόσχεται την αύρα του καλοκαιριού στα looks σας και συνδυάζεται τέλεια με denim τζάκετ, μία φούστα με βολάν με έντονα εμπριμέ μοτίβα από την Etro, που βρήκαμε στο κατάστημα Luisa World, εξασφαλίζει statement εμφανίσεις ακόμα κι αν φορεθεί μ' ένα λιτό λευκό τοπ, ενώ μία ιδιαίτερη χειροποίητη φούστα από βαμβακερό μείγμα bouclé με κεντημένα απλικέ φλοράλ από το κολομβιανό brand Agua by Agua Bendita, προσφέρεται για looks με εξωτική διάθεση και artisanal ταυτότητα.

Μένοντας στην κατηγορία "εμπριμέ", το διακριτικό μοτίβο στη σατέν wrap φούστα από τη συλλογή Tommy Hilfiger ενισχύεται από την απόχρωση της μέντας και δίνει ένα πολύ δροσερό αποτέλεσμα όποια στιγμή της μέρας κι αν αποφασίσετε ότι θα τη φορέστε, ενώ στον Gucci ανακαλύψαμε εκείνη τη ριγέ μεταξωτή φούστα με wrap-εφέ που προσφέρεται για εκρηκτικά casual looks του καλοκαιριού με την σφαγίδα την ισχυρής πολυτέλειας και του σύγχρονου design που εξασφαλίζει το brand.

Για τις λάτρεις των ουδέτερων χρωμάτων, μία φούστα με twist λεπτομέρεια σε καφέ από τη συλλογή Cos όπως και μία λευκή φούστα με κέντημα από τη συλλογή Zara είναι αυτές στις οποίες θα επιστρέφεται διαρκώς για minimal chic outfits την άνοιξη και το καλοκαίρι.

