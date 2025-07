Μόδα Καλοκαίρι 2025 | Η μεγαλύτερη τάση στα χρώματα και ο πιο έξυπνος τρόπος για να τη συνδυάσετε

Μια ενημερωμένη fashionista οφείλει να γνωρίζει καλά ποιες είναι οι τάσεις της σεζόν που διανύουμε κάθε φορά. Όχι για να τις εντάξει άκριτα στο στιλ της, αλλά για να τις προσαρμόσει στο προσωπικό της ύφος και να δώσει μια επικαιρότητα στις εμφανίσεις της. Το Καλοκαίρι 2025 έχει επαναφέρει δυναμικά στα trends της μόδας τα παστέλ χρώματα. Αποχρώσεις όπως αυτή του powder pink, δηλαδή του πολύ ανοιχτού ροζ- σαν να λέμε ροζέ στη γλώσσα της οινογνωσίας-, και το buttermilk yellow, δηλαδή του πολύ απαλού κίτρινου- σκεφτείτε κάτι παρόμοιο με τα χρώματα των λευκών οίνων- κυριαρχούν στην καλοκαιρινή μόδα. Από δίπλα, συναντάμε παστέλ αποχρώσεις όπως αυτή του γαλάζιου και του λιλά, ενώ τα πολυτελή κρεμ και ο λαμπερός χρυσός έρχονται να απογειώσουν την αίσθηση ήπιας, μεταξένιας και γλυκιάς κομψότητας που εξασφαλίζουν αυτά τα χρώματα στο στιλ.

Powder pink & buttermilk yellow: τα παστέλ που είναι top τάση

Το απαλό ροζ και το απαλό κίτρινο είναι από τα χρώματα που κυριάρχησαν στις πασαρέλες των οίκων υψηλής ραπτικής για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025. H Chanel τα αξιοποιεί τόσο στα signature tweed ταγέρ της όσο και σε αέρινα μάξι φορέματα από μεταξωτή μουσελίνα, η ανανεωμένη Chloé σε lingerie φορέματα με δαντέλα, η Loewe σε φορέματα από μετάξι με φλοράλ μοτίβα και ο οίκος Valentino δημιουργεί ρομαντικά looks με φορέματα από δαντέλα σε απαλό ροζ.

Getty Images Chanel

Getty Images Chloé

Getty Images Loewe

Getty Images Loewe

Getty Images Valentino

Getty Images Chanel

Ο έξυπνος "συνδυασμός" με το κρασί σας

Αν η αναφορά στην fashion τάση των παστέλ σας άνοιξε την όρεξη για updated καλοκαιρινό στιλ και στιγμές απόλαυσης, τότε ίσως θα πρέπει να εξερευνήσετε μία ακόμα εναλλακτική στο καλοκαιρινό σας lifestyle: το πάθος σας για καλό κρασί. Τα χρώματα του κρασιού, εξάλλου, έχουν χαρίσει πολλές φορές έμπνευση στη μόδα (το δημοφιλές μπορντό, ας πούμε, είναι ξεκάθαρα δάνειο από το γαλλικό "bordeaux") και αυτό συμβαίνει και αυτό το καλοκαίρι. Μόνο που φέτος η τάση δείχνει "Ροζέ" και οι μοναδικές ποικιλίες του Château Minuty προσφέρονται για να κάνεις τον πιο τέλειο συνδυασμό με τα pink looks σας.

Το Prestige Rosé

Με λαμπερό ροζ χρώμα και νότες ώριμων κόκκινων μούρων και βερίκοκου, το Prestige Rosé πρωτοκυκλοφόρησε πριν από 26 χρόνια, όταν τα αδέλφια Jean-Etienne και ο François Matton, της οικογένειας που ίδρυσε το Château Minuty, θέλησαν να παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερης προσωπικότητας κρασί, με ιδανική ισορροπία αρωματικού και γευστικού προφίλ, για τους απανταχού λάτρεις των ροζέ της Προβηγκίας.

Συνδυάζεται με: buttermilk μίνι φορέματα με λάμψη.

Ταιριάζει με: θαλασσινά, ειδικά αλμυρά στρείδια, αχιβάδες, sushi αλλά και με κλασικά πιάτα της ιταλικής κουζίνας, όπως μοσχάρι μιλανέζ και σπαγγέτι alle vongole.

Το Minuty M

Έντονα αρώματα με ανάλαφρες γευστικές νότες, το Minuty M είναι συνώνυμο της απόλαυσης, της Προβηγκίας και της επωνυμίας Minuty. Της απόλαυσης, λόγω της φυσικής και ανεπιτήδευτης αύρας του. Της Προβηγκίας, γιατί επιλέγει σταφύλια από όλες τις περιοχές προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, από τις ακτές ως την ενδοχώρα. Αλλά και λόγω της φιάλης, που ναι μεν ανανεώθηκε το 2014, αλλά σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '60 από τη Monique Farnet, μητέρα του Jean-Etienne και του François Matton. Το δε σχήμα του μπουκαλιού υιοθετήθηκε απ' όλη την περιοχή της Προβηγκίας.

Συνδυάζεται με: αέρινα μάξι φορέματα από σιφόν ή μεταξωτή μουσελίνα σε απαλό ροζ χρώμα.

Ταιριάζει με: καλοκαιρινές σαλάτες, όπως μια κλασική σαλάτα με τομάτα και μοτσαρέλα ή μια σαλάτα νισουάζ, με θαλασσινά όπως γαρίδες, με ψητά ορεκτικά και με δροσερά ντιπ ή τάπας που σερβίρονται δίπλα στην πισίνα.

Το Rose et Or

Παράχθηκε για πρώτη φορά το 2009, καθώς οι δημιουργοί του ήθελαν να εξελίξουν τη λεπτή γεύση και τα έντονα αρώματα που χαρακτηρίζουν την παραγωγή του οινοποιείου, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για να το πετύχουν αυτό, τα τρία βασικά terroir του οινοποιείου συνδυάστηκαν ιδιοφυώς, ώστε να αιχμαλωτίσουν το αρωματικό προφίλ του Château Minuty σε κάθε φιάλη Rose et Or. Το Rose et Or είναι η απόλυτη ενσάρκωση της κομψότητας, με αρώματα εσπεριδοειδών και άγριων βοτάνων.

Συνδυάζεται με: μακρύ μεταξωτό ανάλαφρο φόρεμα με μοτίβα σε τόνους του ροζ.

Ταιριάζει με: ένα ευρύ φάσμα γευστικών συνδυασμών, από θαλασσινά υψηλής ποιότητας σαρκώδη όπως γαρίδες Μαδαγασκάρης και οστρακοειδή, αλλά και μοναδικά στη γεύση εξωτικά ή ασιατικά πιάτα με κρέας.



Το 281

Πρωτοκυκλοφόρησε το 2015 και αποτελεί το πιο πρόσφατο rosé Minuty. Το όνομά του 281 αποτελεί αναφορά στον αριθμό Pantone του μπλε χρώματος που συναντάμε στον λαιμό της φιάλης. Το έντονο μπλε χρώμα αποτίει φόρο τιμής στο μπλε της Μεσογείου, η οποία ασκεί τη θετική επίδρασή της στον αμπελώνα Minuty.

Το 281 είναι επίσης εμπνευσμένο από την ανατρεπτική οπτική του Etienne Matton, πατέρα των Jean-Etienne και François Matton. Ο Etienne Matton ξεκίνησε να κλωνοποιεί την αποκλειστική ποικιλία Grenache στο οινοποιείο τη δεκαετία του '70. Σήμερα, αυτή η ποικιλία καλύπτει τα καλύτερα αγροτεμάχια που συγκομίζονται για τον οίνο 281. Το 281 είναι ένα ροζέ για στιγμές γιορτής, υψηλής ραπτικής και υψηλής γαστριμαργίας, που η μύτη του χαρακτηρίζεται από τροπικά φρούτα, τα οποία στη συνέχεια εξελίσσονται σε νότες λευκών φρούτων.

Συνδυάζεται με: μ' ένα κομψό και σέξι slip dress σε απόχρωση του απαλού ροζ ή του κίτρινου.

Ταιριάζει με: με γευστικά πιάτα και οστρακοειδή υψηλής ποιότητας, αλλά και με πικάντικα πιάτα, όπως η πάπια Πεκίνου για τη γλυκόξινη γεύση της, το μοσχαράκι με κάρι για τα μυρωδάτα μπαχαρικά του ή το νόστιμο ψητό yakitori με τη γλυκιά σάλτσα του.

Έξτρα tip:

Η stylish φιάλη του rosé Minuty 281 υιοθετεί ένα πολύ δυνατό color combo: το μπλε με το απαλό ροζ. Με έμπνευση απ' αυτό τον συνδυασμό, τολμήσετε και στο ντύσιμό σας δυναμικές ιδέες όπως αυτή, συνδυάζοντας μεταξύ τους παστέλ αποχρώσεις, όπως ροζ και γαλάζιο ή γαλάζιο και κίτρινο, ή ένα bold χρώμα μ' ένα παστέλ.