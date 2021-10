12 τσάντες που θα αγοράσετε τώρα και θα κρατάτε για πάντα

Οι γυναίκες έχουν δυο μεγάλους "έρωτες" σε σχέση με τη μόδα: τα παπούτσια και τις τσάντες. Καθόλου τυχαία, εξάλλου, από την επιλογή των συγκεκριμένων κομματιών κρίνεται συχνά το τελικό αποτέλεσμα μίας εμφάνισης: μία πολύ κομψή τσάντα ή ένα πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι παπούτσια μπορεί απλά είτε να απογειώσει είτε να χαντακώσει ένα look.

O έρωτας με τις τσάντες επιστρέφει με κάθε νέα σεζόν, έτσι κι αυτή. Και τα καινούργια σχέδια που προτείνουν τα brands για να μάς συντροφεύσουν το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2021-22, έχουν ήδη αρχίζει να γίνονται μεμονωμένα trends! Φέτος, μάλιστα, πολλοί κορυφαίοι οίκοι, όπως Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, αναβαθμίζουν κλασικά, αγαπημένα σχέδια και μάς προσφέρουν ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε: μία φρέσκια ματιά σε iconic designs. Την ίδια στιγμή, νεώτερα ανεξάρτητα brands, όπως By Far και Staud, που οι τσάντες τους του αγαπήθηκαν από fashionistas και celebrities, επιστρέφουν επίσης με ανανεωμένα σχέδια για να διεκδικήσουν μία θέση στα updated looks της σεζόν.

Αν, λοιπόν, αναζητάτε τις τσάντες στις οποίες θα επενδύσετε φέτος, φροντίστε να διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα που θα τις κάνουν διαχρονικές επιλογές: αξεπέραστα σχέδια, ποιότητα, κλασικά χρώματα, επιλογές για κάθε περίσταση. Οι παρακάτω 12 τσάντες ξεχωρίζουν από τις συλλογές FW21 και διεκδικούν μια θέση στη γκαρνταρόμπα σας για πάντα: