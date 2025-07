Τα 5 καλοκαιρινά looks που αποπνέουν "old money aesthetic"

Ο όρος "quiet luxury" ή "old money aesthetic" έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, από τη στιγμή που η μόδα αποφάσισε να αναδείξει τη συγκεκριμένη αισθητική σε κυρίαρχη τάση. Γυρίζοντας τον χρόνο της μόδας δυο χρόνια πίσω, σειρές όπως το "Succession", σταρ όπως η Gwyneth Paltrow και brands όπως το The Row των αδελφών Mary-Kate και Ashley Olsen, όριζαν τη διακριτική πολυτέλεια ως τον τρόπο που θα ντυνόμαστε για αρκετές σεζόν μετά. Και μπορεί η μόδα να κάνει στροφή φέτος σε ένα πιο statement και προσωπικό στιλ, που χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, ωστόσο ο μινιμαλισμός και η διαχρονικότητα που διακρίνουν την "old money aesthetic" μοιάζει να παραμένουν αλώβητα.

Το συγκεκριμένο στιλ, όπως ήδη γνωρίζετε, βασίζεται σε ποιοτικά, καλοραμμένα κομμάτια που αντέχουν στον χρόνο και τα οποία διαχρονικά βρίσκει κανείς στις ντουλάπες των εστέτ. Σκεφτείτε τα κολεγιακά σύνολα (preppy style), ρούχα για δραστηριότητες όπως το τένις ή η ιστιοπλοΐα, και γενικά, ένα ντύσιμο που είναι πάντα chic, χωρίς να το "φωνάζει".

Τα ουδέτερα χρώματα (μπεζ, καφέ, λευκό, μαύρο, γκρι), φυσικά υλικά όπως μαλλί, κασμίρι, λινό και μετάξι, καθώς και απλές, καθαρές γραμμές είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της "old money aesthetic". Η φιλοσοφία της δεν βασίζεται στην επίδειξη πλούτου, αλλά στην ανάδειξη των ποιοτικών επιλογών, του κομψού γούστου και της αβίαστης φινέτσας που παραπέμπει σε έναν συνολικό τρόπο ζωής και όχι σε μια απλή τάση.

Αναζητώντας, λοιπόν, έμπνευση για καλοκαιρινά looks που υιοθετούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και φιλοσοφία, ανακαλύψαμε και σας προτείνουμε τα εξής:

1. Summer silks

Ένα λιτό σε γραμμή σατέν co-ord γίνεται ο ορισμός της "ήσυχης πολυτέλειας" για το καλοκαίρι.

2. Β&W

Ο κλασικός συνδυασμός black & white βρίσκει εφαρμογή σ' ένα casual look με λευκή βερμούδα, μαύρο T-shirt, μαύρα slides και ψάθινη τσάντα.

3. Stunning Dress

Ένα λινό φόρεμα - καφτάνι, στο χρώμα της άμμου, φορεμένο με lace-up σανδάλια και εντυπωσιακά βραχιόλια γίνεται η επιτομή του κομψού summer dressing.

4. Καλοκαιρινό κοστούμι

Ένα καλοκαιρινό κοστούμι που συνδυάζει blazer και φούστα από λινό, κομψά mules και canvas tote bag μεταφέροντας τη φιλοσοφία του "quiet luxury" στο summer officewear.

5. Little black dress

Ένα μαύρο φόρεμα συνδυάζεται με αβίαστα κομψό τρόπο με μια raffia τσάντα και mesh μπαλαρίνες.