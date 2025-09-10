Power Moves | Η μόδα επιστρέφει στο glamour

Βγαίνοντας το βράδυ της 11ης Μαρτίου από το show του Saint Laurent, με τη θερμοκρασία να αγγίζει σχεδόν το μηδέν, βρισκόσουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πύργο του Άιφελ – η δέσμη φωτός στην κορυφή του σάρωνε τον ουρανό του Παρισιού θυμίζοντας τον προβολέα ελικοπτέρου της αστυνομίας. Ήταν μια εύστοχη μεταφορά για τη συναρπαστική –και ίσως πρωτοφανή– περίοδο που διανύει ο κόσμος της μόδας, καθώς η βιομηχανία της πολυτέλειας συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη βαθύτερη ύφεση των τελευταίων 15 έως 40 ετών (ανάλογα με το ποια έκθεση διαβάζει κανείς), ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια πυρετώδη, σχεδόν "Goldilocks" αναζήτηση ταλέντων, προκειμένου να βρεθεί η "ακριβώς σωστή" αντικατάσταση για τις θέσεις που αφήνει πίσω του το διαρκές κύμα αποχωρήσεων καλλιτεχνικών διευθυντών.

Αυτή η σεζόν σηματοδότησε το ντεμπούτο νέων σχεδιαστών σε τέσσερις σημαντικούς οίκους: Calvin Klein (Veronica Leoni), Tom Ford (Haider Ackermann), Givenchy (Sarah Burton), Dries Van Noten (Julian Klausner). Ο Saint Laurent παρουσιάζει τις συλλογές του στη "σκιά" του πιο αναγνωρίσιμου ορόσημου της Γαλλίας από το 2017, πραγματοποιώντας τα shows του τους ψυχρότερους μήνες σε έναν μεγάλο λυόμενο χώρο αντί για υπαίθριο σκηνικό. Ωστόσο, αυτή τη σεζόν έκλεισε όχι μόνο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά και ολόκληρη τη σεζόν των φθινοπωρινών shows του 2025. Το σκηνικό ήταν ένας οβάλ χώρος, επενδυμένος με φωτιζόμενα πάνελ από πορτοκαλί όνυχα, σχεδόν σαν να βρισκόσουν μέσα σε μια τεράστια κολοκύθα του Halloween. Η εκθαμβωτική πολυτέλεια του χώρου ταίριαζε απόλυτα με το πνεύμα της σεζόν, η οποία σηματοδότησε την απόρριψη του "quiet luxury" υπέρ της επιστροφής στον μαξιμαλισμό. Ή, όπως λέγεται σήμερα, "boom boom", ένας όρος που εισήγαγε ο Αμερικανός αναλυτής τάσεων Sean Monahan, γνωστός και για τους όρους "normcore" και "vibe shift", σε ανάρτησή του στο newsletter του, 8Ball Substack.

Courtesy of Dior Dior

Σύμφωνα με τον Monahan, η τάση αυτή χαρακτηρίζεται από μια "αρχειακή αισθητική των ’80s" και τη λάμψη του παρελθόντος, κάτι που συμβαδίζει με την άνοδο των hashtags #RichTok και #oldmoney στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Το τελευταίο, όπως παρατηρεί, είναι "η απάντηση της εποχής του TikTok στην εκπομπή "Lifestyles of the Rich and Famous” του Robin Leach. Παραμένει κιτς, αλλά αναγνωρίζει πως τα χρήματα μπορούν, πράγματι, να αγοράσουν το στυλ".

Getty Images Tom Ford

Από την άλλη, ο Anthony Vaccarello, καλλιτεχνικός διευθυντής του Saint Laurent, παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από από τις συλλογές υψηλής ραπτικής του Yves Saint Laurent της δεκαετίας του ’90, δομημένη πάνω στη φόρμα του ανεστραμμένου τριγώνου, με έντονους ώμους, δαντέλα, δέρμα και μια πανδαισία πλούσιων χρωμάτων. Το show άνοιξε με ένα μανταρινί παλτό-φόρεμα με funnel γιακά και τονισμένους ώμους, δεμένο με μια βιολετί ζώνη και συνεχίστηκε με μια σειρά από φορέματα σε ίσια γραμμή και μπλούζες με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια, φορεμένα πάνω από pencil φούστες. Πολλά κομμάτια ήταν από guipure δαντέλα, συχνά σε colorblocking συνδυασμούς και σε τόνους πολύτιμων λίθων, σε αντίστιξη με ώχρα, φούξια, τερακότα και λαδί. Ακολούθησαν πιο μοντέρνα κομμάτια από μετάξι cigaline με επικάλυψη σιλικόνης, με animal και floral prints, ενώ το φινάλε ήταν εντυπωσιακό: εννιά μαύρες ball φούστες με χαμηλή μέση που ξεπηδούσαν από ενισχυμένους γοφούς, συνδυασμένες με μεταξωτά και δαντελένια camisoles και δερμάτινα blousons.

Courtesy of Saint Laurent Saint Laurent

Τα σακάκια αποτελούσαν αναφορά σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σιλουέτες της καριέρας του Yves Saint Laurent: τα δερμάτινα biker jackets από τη συλλογή Φθινόπωρο 1960 "Souplesse, Légèreté, Vie", γνωστή και ως Beatnik collection, που είχε σχεδιάσει για τον οίκο Dior. Αν και σήμερα θεωρείται ιστορική, η συλλογή τότε επικρίθηκε σφόδρα από τους κριτικούς και συνέβαλε στην απομάκρυνσή του από τον οίκο. Συνδυασμένα με δερμάτινα γάντια, γυαλιά ηλίου, χρυσά σκουλαρίκια, ψηλοτάκουνα και κοσμήματα από κρύσταλλο, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός πως δεν υπήρχε ούτε μια τσάντα. Ούτε παντελόνια, σε αντίθεση με τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη 2025 του Vaccarello τον Οκτώβριο, η οποία αξιοποίησε την αναδυόμενη τάση του "corpcore" ξεκινώντας με μια σειρά από oversized ανδρικά κοστούμια, πουκάμισα και γραβάτες, looks που φόρεσαν πολλές από τις VIP καλεσμένες του στο show Φθινόπωρο 2025, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιπίν Λίροϊ Μπολιέ, Κατρίν Ντενέβ και Λίντα Εβαντζελίστα.

Getty Images Saint Laurent

Το "corpcore" είναι, κατά τον Monahan, ιδανική έκφραση του "boom boom" στυλ και για τους άνδρες σηματοδοτεί "την επιστροφή του κοστουμιού, ειδικά με σταυρωτά σακάκια και πιο χαλαρές γραμμές, καθώς και την επιστροφή του loafer και του Οxford παπουτσιού... όλα επέστρεψαν δυναμικά", με τον Patrick Bateman του "American Psycho" να αποτελεί, όπως σημειώνει, "σημείο αναφοράς". Η power-tailoring αισθητική, που κυριαρχεί εδώ και αρκετές σεζόν στις πασαρέλες γυναικείας μόδας, κορυφώθηκε για το Φθινόπωρο 2025, την ίδια στιγμή που φουντώνει η δημόσια συζήτηση για την επιστροφή στην εργασία στο γραφείο από εταιρείες όπως οι Amazon, Dell, JPMorganChase, Toyota και άλλες.

Estrop/Getty Images/Ideal Image Ferragamo

Το επαγγελματικό ντύσιμο κυριάρχησε παντού, από κοστούμια τριών τεμαχίων με παντελόνι μέχρι ταγέρ με pencil φούστες, oversized σακάκια, λευκά πουκάμισα, ρίγες, καρό και αφθονία γραβατών. Το γκρι κοστούμι επικράτησε σε συλλογές οίκων όπως οι Dries Van Noten, Calvin Klein, Coperni, Emilia Wickstead, Ferrari, Michael Kors, Prada, Miu Miu, MSGM και Prabal Gurung. Μάλιστα, οι Stella McCartney και Duran Lantink παρουσίασαν τις συλλογές τους σε πραγματικούς χώρους γραφείου.

Getty Images Stella McCartney

Ακόμα, ο οίκος Balenciaga άνοιξε με corpcore: μια ντουζίνα ανδρικά και γυναικεία κοστούμια και παλτό συνδυασμένα με γραβάτες και τετράγωνες τσάντες. "Ήθελα να συμπεριλάβω όλα όσα αγαπώ: τα business ρούχα, το streetwear, το βραδινό ένδυμα" δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Demna σε δημοσιογράφους μετά από ένα show που ουσιαστικά λειτούργησε ως μια "best of" αναδρομή στα 10 χρόνια του στον οίκο, μια περίοδο κατά την οποία τα έσοδα του Balenciaga αυξήθηκαν από περίπου 350 εκατ. σε 2 δισ. δολάρια. Τέσσερις ημέρες μετά το show ανακοινώθηκε ότι ο Demna θα είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Gucci, μετά την αποχώρηση του Sabato De Sarno στις 6 Φεβρουαρίου, έπειτα από μόλις δύο χρόνια.

Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images / Ideal Image Balenciaga

Το show έκλεισε με πέντε εντυπωσιακά μακριά παλτό που σέρνονταν στο πάτωμα, με σηκωμένους γιακάδες, τρία εκ των οποίων ήταν μαύρα, ενισχύοντας ένα ακόμα βασικό θέμα της σεζόν που έτρεχε παράλληλα με τις υπόλοιπες χρωματικές τάσεις: τον γοτθικό ρομαντισμό. Είναι η συνέχεια της διάθεσης που κυριάρχησε στις συλλογές υψηλής ραπτικής για την Άνοιξη 2025, οι οποίες παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο, ακριβώς την περίοδο που η κομψή επανεκτέλεση του "Nosferatu" από τον Robert Eggers βάδιζε προς κινηματογραφική επιτυχία. Κορσέδες, κρινολίνα, κάπες και μανίκια τύπου "γκιγκό" κατέκλυσαν τις συλλογές, στοιχεία που μάλλον σχεδιάστηκαν πριν από την κυκλοφορία της ταινίας στις 25 Δεκεμβρίου.

Courtesy of Prada Prada

Πολλοί σχεδιαστές απέδωσαν τις σκοτεινές τους αναφορές στην παγκόσμια αναταραχή, μια κατάσταση που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. "Κάθε πρωί διαβάζεις την εφημερίδα και θέλεις να αυτοκτονήσεις. Ζούμε σε μια πολύ σκοτεινή στιγμή" είπε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια η Miuccia Prada μετά το show εξηγώντας γιατί ξεκίνησε τη συλλογή της με μια σειρά μαύρων αυστηρών φορεμάτων. Άλλοι σχεδιαστές αντλούν ρομαντικές ιστορικές αναφορές από τους δανδήδες (McQueen), την Έμιλι Μπροντέ (Max Mara, Altuzarra) και το "Picnic at Hanging Rock" (Zimmermann), ενώ οι όροι "βικτοριανό" και "εδουαρδιανό" εμφανίστηκαν σε σημειώσεις και κριτικές για να περιγράψουν τις κάπες, τα μακριά φορέματα και τη νοσταλγική vintage αισθητική της εποχής.