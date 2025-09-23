Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας

Follow us

H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας

Ο Daniel Lee έχει δώσει μια νέα πνοή στον οίκο Burberry - που δείχνει σταδιακά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23-09-2025
Jeff Moore/PA Images via Getty Images/Ideal Image

Ο οίκος Burberry είδε τα έσοδά του να συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την κρίση της πανδημίας, και μια πρώτη κίνηση στην προσπάθεια ανάκαμψης ήταν ο διορισμός του Daniel Lee στον ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ο σχεδιαστής που μετέτρεψε τη Bottega Veneta σε φαινόμενο, έδειχνε να είναι - και είναι, προσωπική άποψη- η καλύτερη επιλογή για τον οίκο που η ταυτότητα του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βρετανική ταυτότητα: ο Lee είναι Βρετανός και γνωρίζει πολύ καλά τους κώδικες της "βρετανικότητας". Αυτής που ανέλαβε να επανασχεδιασιάσει - ώστε να μπει πάλι ο Burberry δυναμικά στις κορυφαίες συζητήσεις της μόδας (και φυσικά, τις πωλήσεις). 

Τα πράγματα δεν φαίνεται, ωστόσο, να πήγαν ακριβώς όπως θα (φανταζόμαστε) ότι θα ήθελαν τα στελέχη της εταιρείας: οι πρώτες συλλογές του Lee δεν αμφισβητήθηκαν ούτε όμως και απογειώθηκαν στα σχόλια και τις κριτικές. Τα κέρδη περιορίστηκαν, με το λιανικό εμπόριο να καταγράφει έσοδα μειωμένα κατά 21% το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Ωστόσο, για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυτή η πτώση περιορίστηκε στο 1% - σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 21%-, ενώ σε πολλά άρθρα γίνεται λόγος για ανάκαμψη του Burberry. 

Getty Images

Burberry Spring 2026
Getty Images

Μία συλλογή με έμπνευση από τα βρετανικά μουσικά φεστιβάλ 

Και γιατί τα λέμε όλα αυτά; Για να έρθουμε στη συλλογή για την Άνοιξη 2026 που ο Daniel Lee παρουσίασε για τον οίκο Burberry με έμπνευση από την Αγγλική μουσική, τα είδωλα της και το στιλ τους. Και τι σχέση έχει αυτό με την ανάκαμψη της Burberry; Στο ότι το κεφάλαιο "Lee" μοιάζει να αποδίδει - στα συν, ότι η εταιρεία του δίνει χρόνο. Γιατί; Γιατί κατ' αρχάς είναι πασιφανές ότι έχει ανανεώσει την εικόνα του οίκου. Αυτή η "μοντέρνα βρετανικότητα" στην οποία ο σχεδιαστής επιμένει από την Day 1, είναι ξεκάθαρη στις συλλογές που παρουσιάζει, όπως την πρόσφατη που φιλοξενήθηκε στους Κήπους του Κένσινγκτον. Είναι ξεκάθαρη στις καμπάνιες στις οποίες πρωταγωνιστούν πάντα η Μεγάλη Βρετανία και τα τοπία της, οι διάσημοι Βρετανοί ηθοποιοί, μουσικοί, ακτιβιστές, αθλητές και τα προϊόντα σύμβολα της Burberry. Ο Daniel Lee και ο Burberry ποντάρουν- και σωστά κάνουν- σ' αυτό που έχει πραγματική αξία για τον έξω κόσμο: την αυθεντική και σύγχρονη έκφραση βρετανικότητας. 

Burberry Spring 2026
Getty Images

Burberry Spring 2026
Getty Images

Τι είδαμε στη νέα συλλογή Burberry και μας άρεσε; Η σύγχρονη επαναφορά του Mod fashion των 60s, μέσα από κοστούμια (φορεμένα με πολύ λεπτή γραβάτα) και μίνι αμάνικα φορέματα σε Α γραμμή, οι αδιάβροχες καμπαρντίνες σε πολύχρονα καρό , την ενσωμάτωση artisanal στοιχείων όπως η τεχνική του μακραμέ ή τα κεντήματα σε φορέματα, καμπαρντίνες, κοστούμια, που ανανεώνουν την εικόνα των Φεστιβαλικών looks, είδαμε κρόσσια, μακριά λεπτά κασκόλ δεμένα γύρω από τον λαιμό, lace - up μποτάκια ιδανικά για να "τσαλαβουτήσει" κανείς με στιλ στις λάσπες των συναυλιών, ευρύχωρες wooven τσάντες, χρωματιστές πούλιες σε αεράτα ντίσκο σετ και ωραία parkas- που θα φορούσαν οι αδελφοί Gallagher. 

Burberry Spring 2026
Getty Images
Burberry Spring 2026
Jeff Moore/PA Images via Getty Images/Ideal Image

Ο Daniel Lee θα αποκαλύψει, επίσης, ότι σ΄αυτή τη συλλογή έκανε εκτεταμένη χρήση του αδιάβροχου: "Ο οίκος Burberry έχει ταυτιστεί με την "αδιαβροχοποίηση" και σκεφτήκαμε: "Τι άλλο μπορούμε να δημιουργήσουμε ως αδιάβροχο, πέρα από την καμπαρντίνα;” Έτσι, το δοκιμάσαμε σε τζιν, βαμβάκι και υφαντό raffia. Πήραμε τα θεμέλια του οίκου και τα χρησιμοποιήσαμε ως πηγή έμπνευσης". 

Burberry Spring 2026
Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images/Ideal Image

Burberry Spring 2026
Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images/Ideal Image

Η πρόταση της Burberry για την Άνοιξη 2026 είναι μία πρόταση διασκεδαστικής "φορέσιμης" μόδα, που μας επιστρέφει σ' όλα όσα αγαπάμε στη Μεγάλη Βρετανία- τη μουσική πρωτίστως. Οπότε, ναι, τη δικαιούται την ανάκαμψη ο οίκος γιατί κάνει πρωτίστως ρούχα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. 

Burberry Spring 2026
Jeff Moore/PA Images via Getty Images/Ideal Image
Burberry Spring 2026
Getty Images

