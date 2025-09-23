Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας

Ο οίκος Burberry είδε τα έσοδά του να συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την κρίση της πανδημίας, και μια πρώτη κίνηση στην προσπάθεια ανάκαμψης ήταν ο διορισμός του Daniel Lee στον ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ο σχεδιαστής που μετέτρεψε τη Bottega Veneta σε φαινόμενο, έδειχνε να είναι - και είναι, προσωπική άποψη- η καλύτερη επιλογή για τον οίκο που η ταυτότητα του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βρετανική ταυτότητα: ο Lee είναι Βρετανός και γνωρίζει πολύ καλά τους κώδικες της "βρετανικότητας". Αυτής που ανέλαβε να επανασχεδιασιάσει - ώστε να μπει πάλι ο Burberry δυναμικά στις κορυφαίες συζητήσεις της μόδας (και φυσικά, τις πωλήσεις).

Τα πράγματα δεν φαίνεται, ωστόσο, να πήγαν ακριβώς όπως θα (φανταζόμαστε) ότι θα ήθελαν τα στελέχη της εταιρείας: οι πρώτες συλλογές του Lee δεν αμφισβητήθηκαν ούτε όμως και απογειώθηκαν στα σχόλια και τις κριτικές. Τα κέρδη περιορίστηκαν, με το λιανικό εμπόριο να καταγράφει έσοδα μειωμένα κατά 21% το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Ωστόσο, για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυτή η πτώση περιορίστηκε στο 1% - σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 21%-, ενώ σε πολλά άρθρα γίνεται λόγος για ανάκαμψη του Burberry.

Μία συλλογή με έμπνευση από τα βρετανικά μουσικά φεστιβάλ

Και γιατί τα λέμε όλα αυτά; Για να έρθουμε στη συλλογή για την Άνοιξη 2026 που ο Daniel Lee παρουσίασε για τον οίκο Burberry με έμπνευση από την Αγγλική μουσική, τα είδωλα της και το στιλ τους. Και τι σχέση έχει αυτό με την ανάκαμψη της Burberry; Στο ότι το κεφάλαιο "Lee" μοιάζει να αποδίδει - στα συν, ότι η εταιρεία του δίνει χρόνο. Γιατί; Γιατί κατ' αρχάς είναι πασιφανές ότι έχει ανανεώσει την εικόνα του οίκου. Αυτή η "μοντέρνα βρετανικότητα" στην οποία ο σχεδιαστής επιμένει από την Day 1, είναι ξεκάθαρη στις συλλογές που παρουσιάζει, όπως την πρόσφατη που φιλοξενήθηκε στους Κήπους του Κένσινγκτον. Είναι ξεκάθαρη στις καμπάνιες στις οποίες πρωταγωνιστούν πάντα η Μεγάλη Βρετανία και τα τοπία της, οι διάσημοι Βρετανοί ηθοποιοί, μουσικοί, ακτιβιστές, αθλητές και τα προϊόντα - σύμβολα της Burberry. Ο Daniel Lee και ο Burberry ποντάρουν- και σωστά κάνουν- σ' αυτό που έχει πραγματική αξία για τον έξω κόσμο: την αυθεντική και σύγχρονη έκφραση βρετανικότητας.

Τι είδαμε στη νέα συλλογή Burberry και μας άρεσε; Η σύγχρονη επαναφορά του Mod fashion των 60s, μέσα από κοστούμια (φορεμένα με πολύ λεπτή γραβάτα) και μίνι αμάνικα φορέματα σε Α γραμμή, οι αδιάβροχες καμπαρντίνες σε πολύχρονα καρό , την ενσωμάτωση artisanal στοιχείων όπως η τεχνική του μακραμέ ή τα κεντήματα σε φορέματα, καμπαρντίνες, κοστούμια, που ανανεώνουν την εικόνα των Φεστιβαλικών looks, είδαμε κρόσσια, μακριά λεπτά κασκόλ δεμένα γύρω από τον λαιμό, lace - up μποτάκια ιδανικά για να "τσαλαβουτήσει" κανείς με στιλ στις λάσπες των συναυλιών, ευρύχωρες wooven τσάντες, χρωματιστές πούλιες σε αεράτα ντίσκο σετ και ωραία parkas- που θα φορούσαν οι αδελφοί Gallagher.

Ο Daniel Lee θα αποκαλύψει, επίσης, ότι σ΄αυτή τη συλλογή έκανε εκτεταμένη χρήση του αδιάβροχου: "Ο οίκος Burberry έχει ταυτιστεί με την "αδιαβροχοποίηση" και σκεφτήκαμε: "Τι άλλο μπορούμε να δημιουργήσουμε ως αδιάβροχο, πέρα από την καμπαρντίνα;” Έτσι, το δοκιμάσαμε σε τζιν, βαμβάκι και υφαντό raffia. Πήραμε τα θεμέλια του οίκου και τα χρησιμοποιήσαμε ως πηγή έμπνευσης".

Η πρόταση της Burberry για την Άνοιξη 2026 είναι μία πρόταση διασκεδαστικής "φορέσιμης" μόδα, που μας επιστρέφει σ' όλα όσα αγαπάμε στη Μεγάλη Βρετανία- τη μουσική πρωτίστως. Οπότε, ναι, τη δικαιούται την ανάκαμψη ο οίκος γιατί κάνει πρωτίστως ρούχα που σου φτιάχνουν τη διάθεση.

