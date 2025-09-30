Ο νέος ρόλος της Silvia Venturini Fendi στον οίκο Fendi

Η Silvia Venturini Fendi, το ιστορικό στέλεχος και εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της οικογένειας που ίδρυσε τον οίκο, αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Fendi, αναλαμβάνοντας τον τιμητικό ρόλο της επίτιμης προέδρου. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από δύο σεζόν κατά τις οποίες η Venturini Fendi διεύθυνε όλες τις συλλογές, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων ενδυμάτων και της υψηλής ραπτικής, οδηγώντας τον οίκο στην επέτειο των 100 χρόνων του.

Η αποχώρηση της Silvia Venturini Fendi από την ενεργό καλλιτεχνική διεύθυνση ανοίγει τον δρόμο για έναν νέο δημιουργικό επικεφαλή, του οποίου η ταυτότητα αναμένεται να ανακοινωθεί "εν ευθέτω χρόνω". Η ίδια, η οποία σχεδίαζε τις συλλογές ανδρικών ενδυμάτων και αξεσουάρ του οίκου από το 1994, ανέλαβε τις γυναικείες και τις γραμμές υψηλής ραπτικής μετά την αποχώρηση του Kim Jones τον περασμένο Οκτώβριο, διαδεχόμενη μια μακρά και επιτυχημένη θητεία ως η δεύτερη στην ιεραρχία, δίπλα στον Karl Lagerfeld, επί χρόνια καλλιτεχνικό διευθυντή του γυναικείου τμήματος και της υψηλής ραπτικής του Fendi από το 1992 έως το 2019.

Στη δήλωσή της, η σχεδιάστρια εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για το ταξίδι: "Αυτά ήταν πραγματικά συναρπαστικά χρόνια, ένα ταξίδι που περπάτησα και στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna, και των αδελφών της. Η καρδιά μου στρέφεται στον Karl, έναν εξαιρετικό δάσκαλο που μου έδωσε την τιμή να δουλέψω στο πλευρό του, διδάσκοντας μου την τέχνη του μοιράσματος, μια καθοριστική ιδιότητα στην ιστορία των γυναικών της οικογένειάς μου, ενώ με καθοδηγούσε να καλλιεργήσω και να προστατεύσω το δικό μου δημιουργικό όραμα, ώστε να μπορέσω στη συνέχεια να πετάξω μόνη μου", δήλωσε η Fendi. "Τι υπέροχο ταξίδι υπήρξε, όχι μόνο δημιουργικά αλλά και από ανθρώπινη άποψη: πρώτα μέσω του δεσμού μου με τον Karl Lagerfeld, μετά με τον Kim Jones και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό με τη φανταστική μου ομάδα, η οποία με τα χρόνια έγινε μέρος της οικογένειάς μου".

Στον νέο της ρόλο ως επίτιμη πρόεδρος, η Venturini Fendi θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της κληρονομιάς του οίκου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα συνεχίσει να προωθεί την επωνυμία παγκοσμίως, ενισχύοντας την πλούσια ιστορία, την εξαιρετική χειροτεχνία του οίκου, καθώς και τον κόσμο του Fendi Casa.

Η μετάβαση αυτή έρχεται λίγο μετά τον διορισμό του Ramon Ros ως Διευθύνοντος Συμβούλου του Fendi τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μια κίνηση που πιθανώς αποσκοπεί στη διαχείριση της δημιουργικής αλλαγής. Οι πωλήσεις του Fendi, αν και η LVMH δεν ανακοινώνει στοιχεία ανά brand, εκτιμώνται από την HSBC ότι έφτασαν τα €2,33 δισεκατομμύρια το 2024.

"Από το 1992, η Silvia έχει συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση της δημιουργικής κατεύθυνσης της Fendi και υπήρξε καθοριστική για τη διεθνή επιτυχία του brand. Το όραμά της καθοδήγησε τον Fendi από τις ρωμαϊκές του ρίζες της χειροτεχνίας προς το μέλλον, κορυφώνοντας στον εορτασμό των 100 χρόνων του οίκου", δήλωσε ο Ros. "Είμαι ενθουσιασμένος να δω τα νέα έργα που θα ηγηθεί η Silvia στη νέα της θέση, συμβάλλοντας όχι μόνο στην κληρονομιά και τις αξίες του Fendi, αλλά και στον κόσμο του design και της χειροτεχνίας παγκοσμίως".

Ποιος θα διαδεχτεί την Venturini

Με την αποχώρηση της Venturini Fendi, η φημολογία σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του οίκου εντείνεται. Μετά την αποχώρηση του Κim Jones, οι εικασίες ήταν έντονες, αλλά τώρα, με την Fendi να παραδίδει τη σκυτάλη, το διακύβευμα είναι πολύ υψηλότερο για το πρόσωπο που θα κληθεί να οδηγήσει έναν από τους σημαντικότερους οίκους πολυτελείας στην επόμενη εποχή του.

Η Silvia Venturini Fendi γεννήθηκε το 1960 στη Ρώμη και αποτελεί την τρίτη γενιά της οικογένειας Fendi, η οποία ίδρυσε τον οίκο το 1925. Από το 1992, εργάστηκε ως δεύτερη στην ιεραρχία δίπλα στον Karl Lagerfeld, τον θρυλικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή των γυναικείων ενδυμάτων και της υψηλής ραπτικής, ενώ από το 1994 ανέλαβε τη σχεδίαση των ανδρικών συλλογών και των αξεσουάρ. Η μεγαλύτερή της επιτυχία αναγνωρίζεται η δημιουργία της εμβληματικής τσάντας "Baguette" το 1997 και αργότερα της "Peekaboo" το 2009, καθιστώντας τες από τα πιο εμπορικά και επιδραστικά αξεσουάρ του οίκου.