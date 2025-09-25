Follow us

MFW | Το πολύχρωμο καλοκαίρι του Fendi, ο καθαρός μινιμαλισμός του Jil Sander

Τα highlights από τη δεύτερη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 25-09-2025
Getty Images

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ξεκίνησε μ' ένα μεγάλο buzz χάρη στην πρώτη συλλογή του Demna για τον Gucci με την πρεμιέρα του φιλμ "The Tiger". Το δυνατό ντεμπούτο και οι σταρ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρα Gucci ήταν ό,τι χρειαζόταν όχι μόνο ο οίκος, αλλά και η διοργάνωση για την αρχή: τα βλέμματα του πλανήτη της μόδας στραμμένα πάνω της. Ωστόσο, δεν αρκεί μια καλή αρχή, χρειάζεται και η δυνατή συνέχεια και γι' αυτή φρόντισαν δυο οίκοι: Fendi και Jil Sander

Fendi SS'26: Ένα φανταστικό, πολύχρωμο καλοκαίρι 

O οίκος Fendi φιλοξένησε το show για τη συλλογή του Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026 στις εγκαταστάσεις του στη Via Andrea Solari στο Μιλάνο. Το σετ επιμελήθηκε ο καλλιτέχνης και industrial designer, Marc Newson, σε συνεργασία με τον Ιταλό καλλιτέχνη, Nico Vascellari, και αυτό θύμιζε έναν πολύχρωμο λαβύρινθο από πίξελ ή ακόμα και τα χρωματιστά τουβλάκια με τα οποία τα μικρά παιδιά χτίζουν πύργους. Σ' αυτό το σκηνικό, που συνδυάζει την ψυχεδέλεια των technicolor χρωμάτων και των screen pixels με μια παιδική αθωότητα και ανεμελιά, η Silvia Venturini Fendi παρουσίασε μια συλλογή που φωνάζει "ζωή"

MFW | Το πολύχρωμο καλοκαίρι του Fendi, ο καθαρός μινιμαλισμός του Jil Sander
Courtesy of Fendi
Fendi SS26
Courtesy of Fendi

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της συλλογής είναι η αναβίωση του Sport Luxe, που με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι γραμμές και στοιχεία που παραπέμπουν στην αθλητική ένδυση αναβαθμίζονται σε κάτι πολυτελές μέσα από τα υλικά και τη διακόσμησή τους. Αντιανεμικά φτιάχνονται από see-through υφάσματα ή και δαντέλα, φλοράλ φορέματα από δαντέλα ή σιφόν ολοκληρώνονται με φερμουάρ στην πρόσοψή τους, boxer σορτs φοριούνται με "κυριλέ" πουκάμισα, φορέματα από τούλι διακοσμούνται με τα ρυθμιζόμενα ελαστικά κορδόνια που συναντάμε σε αθλητικά τζάκετ και φόρμες, που σε άλλη εκδοχή τις βλέπουμε σε σετ να αναβαθμίζονται συνδυάζοντας σιφόν και γούνα στην κατασκευή τουs

Fendi SS26
Courtesy of Fendi
Fendi SS26
Courtesy of Fendi

Τo color clocking και οι ανοιξιάτικες αποχρώσεις έρχονται να απογειώσουν την παιχνιδιάρικη αίσθηση της συλλογής, η οποία αποτυπώνεται και σε μικρές εκκεντρικές λεπτομέρειες όπως οι απλικά μαργαρίτες που θυμίζουν τηγανιτά αβγά και διακοσμούν από πέτα μέχρι τσάντες. Τα iconic αξεσουάρ του Fendi, Peekaboo και Baguette, συμμετείχαν 100% σ' αυτή την "ανεβαστική" διάθεση με τα νέα τους σχέδια- με την πρώτη να εμφανίζεται με ενδιαφέρουσες αντιθέσεις (σε υφές, χρώματα και μοτίβα)ανάμεσα σε εσωτερικό και εξωτερικό περίβλημα και τη δεύτερη να λανσάρεται κεντημένη σε φλοράλ σχέδια με χάντρες ή πούλιες.  

Fendi SS26
Getty Images
Fendi SS26
Getty Images

Στη συλλογή Fendi SS'26 όλα δείχνουν χαρούμενα και ευχάριστα, σαν το συναίσθημα που βιώνουμε όταν νιώθουμε καλά με τα ρούχα που φοράμε. Τα φορέματα προσαρμόζονται και παίρνουν άλλο σχήμα με τα ελαστικά κορδόνια, τα αθλητικά τζάκετ δεν έχουν ένα αλλά δυο φερμουάρ - ή και τρία- για να δείχνουν διαφορετικά, τα χρωματιστά παλτό θυμίζουν μακριά tracksuit jackets έτσι όπως καταλήγουν σε λάστιχο που μαζεύει, και η υπόσχεση της pop elegance μοιάζει εξαιρετικά πραγματική. Άνεση, πολυτέλεια, comfort, χαρά, χαλαρή πολυτέλεια, τελικά η Silvia Venturini Fendi είναι ό,τι χρειαζόταν πάντα αυτή η οικογενειακή επιχείρηση μόδας (και δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί από κάποιον μετά την αποχώρηση του Kim Jones). Κι αυτό γιατί πραγματικά κατανοεί τι χρειάζονται οι γυναίκες - τις οποίες φροντίζει να εκπροσωπεί με diverse cast στις πασαρέλες της. 

Fendi SS26
Getty Images
Fendi SS26
Getty Images
Fendi SS26
Courtesy of Fendi

Jil Sander SS'26: Η απόλυτη pared-back κομψότητα 

Αν θέλετε να δείτε πως μοιάζει ο "καθαρός", ατόφιος μινιμαλισμός πρέπει να ρίξετε μια ματιά στη συλλογή με την οποία ο Simone Bellotti έκανε το ντεμπούτο του στον Jil Sander. To show φιλοξενήθηκε στα κεντρικά του οίκου στην Piazza Castello με θέα στο Castello Sforzesco, και το σκηνικό ήταν όσο λιτό όσο και η φιλοσοφία που εκπροσωπεί το brand. 

Jil Sander SS26
Getty Images
Jil Sander SS26
Getty Images
Jil Sander SS26
Getty Images

Colorblocking πλεκτά σύνολα σε απλή γραμμή, ζιβάγκο φορεμένα με pencil φούστες που ξεχωρίζουν με το διακριτικό οριζόντιο slit, see-through αμάνικα μίντι φορέματα φορεμένα πάνω από ουδέτερα κορμάκια, tailored παλτό σε πολύ απλές γραμμές συνδυασμένα με brogues, τζιν παντελόνια σε ίσια γραμμή συνδυασμένα με cropped πουλόβερ, relaxed fit σακάκια και κομψά μαύρα ταγέρ, δερμάτινες φούστες και φορέματα σε απροσδόκητα χρώματα, επιτυγχάνουν μοναδική ισορροπία ανάμεσα στις απέρριτες γραμμές και την άψογη εφαρμογή, τα διακριτικά twists και τα pop of colors - που απομακρύνουν τη πρόταση μινιμαλισμού του Jil Sander από τη "χιλιοπαιγμένη" τις τελευταίες σεζόν αισθητική του "quiet luxury" προσφέροντάς του μία απροσδόκητη ζεστασιά. 

Jil Sander SS26
Getty Images
Jil Sander SS26
Getty Images
Jil Sander SS26
Getty Images
Jil Sander SS26
Getty Images

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

