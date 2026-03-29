Comeback στη μόδα | Tο chic παπούτσι που θα φορέσουμε την Άνοιξη 2026

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξακριβώσεις μια τάση: οι πασαρέλες, τα street style looks, το Instagram, οι συλλογές των brands λίγο πριν από μία νέα σεζόν. Στις τελευταίες είναι που εντοπίσαμε ένα μεγάλο comeback στη μόδα των παπουτσιών: τα open-toe mules με τακούνι. Το συγκεκριμένο shoe trend δεν είναι ιδιαίτερα παλιό: το φορέσαμε μέσα στη δεκαετία του 2010. Ώσπου, το 2016 "γεννήθηκαν" τα Princetown slides του Gucci και κάπως έτσι μπήκαμε στην εποχή που κυριάρχησαν τα "παντοφλέ" mules. Η μόδα, όμως, δεν ξεμένει ποτέ από επιλογές και η θηλυκή εκδοχή των open-toe mules με χαμηλό ή ψηλό τακούνι κάνει την εμφάνισή της στις συλλογές για την Άνοιξη 2026.

Η τάση σε catwalks & συλλογές της άνοιξης

Αναζητώντας την τάση στα catwalks για τις collection Α/Κ 2026 ανακαλύψαμε ότι η είναι ο πολύ φιλική στο ελεύθερο γυναικείο look οίκος Chloé έχει συμπεριλάβει αυτό το στιλ παπουτσιών στις προτάσεις του - ή μία του εκδοχή μάλιστα σε PVC ακολουθώντας το παράδειγμα το περσινού επιτυχημένου μοντέλου jelly sandals. Στον Dior εντοπίσαμε slingbacks με open - toe και φιόγκους που μοιάζουν με κοντινό συγγενή τις συγκεκριμένης τάσης και αποπνέουν ένα πολύ ρομαντικό συναίσθημα.

Ένα ζευγάρι με φιόγκο ανακαλύψαμε στη συλλογή της Miu Miu, ενώ η Amina Muaddi επαναφέρει για την Άνοιξη 2026 το αγαπημένο της "Lupita" που πρωτοσχεδίασε το 2019. Ο Saint Laurent ρίχνει στην αγορά ένα ζευγάρι που αναμένεται να γίνει "It", τα "Babylone" mules, ενώ ο Gianvito Rossi σχεδιάζει mules από βελούδο, ενώ τα iconic "Jada" του Manolo Blahnik έρχονται για να γίνουν οι πρεσβευτές του minimal chic.

Getty Images Chloé Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026

Πώς θα φορέσετε τα mules με τακούνι το 2026

Τα κομψά open-toe mules με τακούνι δείχνουν εξαιρετικά θηλυκά αν τα συνδυάσετε με φούστες και φορέματα σε ίσια ή εβαζέ γραμμή. Ταιριάζουν, επίσης, με ψηλόμεσες παντελόνες και φαρδιά, άερινα πουκάμισα. Όμως, οι fashionistas σήμερα δεν περιορίζονται σ' αυτούς που θεωρούνται κλασικοί, και άχαστοι, συνδυασμοί.

Ένα styling που εμπνέει τις fashion lovers, και θυμίζει πολύ την αισθητική του Saint Laurent, είναι αυτό που θέλει τα mules με τακούνι φορεμένα με κολάν και εφαρμοστά κάπρι παντελόνια. Το look ολοκληρώνεται ιδανικά με oversized blazer ή δερμάτινο bomber.

Η αλήθειά είναι ότι τόσο ανοιχτό παπούτσι δεν ενδείκνυται για τις πρώτες εβδομάδες της Άνοιξης, που ακόμα βρέχει και κάνει κρύο, αλλά τίποτα δεν σας απαγορεύει να φορέσετε τα mules με τα καλσόν σας (προτιμήστε λεπτά). Εκεί, όμως, που πραγματικά θα τα ευχαριστηθείτε, είναι όταν ο καιρός αρχίζει να ζεσταίνει και θα μπορείτε να τα φοράτε με τις φούστες, τα φορέματα, τις παντελόνες και τις βερμούδες σας.



Τα 6 που είναι ενδεικτικά του shoe trend :

Mules Miu Miu, luisaworld.com