Velvet suit | Το κοστούμι που ανέδειξαν σε κορυφαία τάση οι celebrities

Αν κάνετε αναδρομή στα κείμενα που αφορούν τις τάσεις της σεζόν Φ/Χ 2021-2022 για τη γυναικεία μόδα, θα διαπιστώσετε ότι τα velvet suits δεν ανήκουν σ' αυτές που προτείνονται ως κυρίαρχες. Ωστόσο, τα βελούδινα κοστούμια , όπως και οποιοδήποτε ένδυμα σε βελούδο, θα μπορούσαν να ενταχθούν στη γενικότερη τάση του "party dressing" και του "glam up", που δίνει έμφαση στις πολυτελείς υφές, στους λαμπερούς διάκοσμους και τις evening σιλουέτες ως ένα αντίδοτο στο υποτονικό ντύσιμο της περσινής χρονιάς. Το βελούδο, λοιπόν, κάνει την εμφάνισή του ως ένα ύφασμα κατάλληλο για να προσφέρει πολυτέλεια και λάμψη σε μία εμφάνιση. Φαίνεται, μάλιστα, να έχει την πλήρη εμπιστοσύνη των σταρ που στη χρονιά που επέστρεψαν τα red carpet το επιλέγουν τακτικά στις εμφανίσεις τους.

Ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες της showbiz, αναδεικνύεται η επιλογή ενός velvet suit, συχνά σε relaxed γραμμές και bold χρώματα. Η προτίμηση αυτή δεν μοιάζει τυχαία αν σκεφτεί κανείς ότι ένα τέτοιο κοστούμι συνδυάζει στον χαρακτήρα του chic κομψότητα και λάμψη μαζί με cool διάθεση και άνεση. Εν ολίγοις, ένα velvet κοστούμι αντιπροσωπεύει άψογα αυτό που προσπαθεί να πετύχει η μόδα του 2021-2022, να συνδυάσει δηλαδή το comfort style που έγινε κυρίαρχο στη διάρκεια της πανδημίας με το αναβαθμισμένο και luxe στιλ.

Από το κόκκινο- ρουμπινί Gucci velvet suit με το οποίο η Gwyneth Paltrow εμφανίστηκε στο show του οίκου στο Los Angeles, και αποτελεί αναβίωση ενός παλαιότερου look της με πανομοιότυπο κοστούμι που ο Tom Ford είχε σχεδιάσει ως creative director του Gucci στα '90s, μέχρι το μοβ βελούδινο Etro κοστούμι που η Taylor Swift φόρεσε στη πρεμιέρα του All Too Well: The Short Film, για την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, αλλά και το μοβ κοστούμι με το οποίο η Sandra Bullock εμφανίστηκε στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! και ανήκει στη συλλογή Fall 2021 του αγαπημένου brand της Kate Middleton, Temperley London, όλα τα παρακάτω red carpet looks κάνουν ξεκάθαρη την πρόταση των celebrities για το καλύτερο party outfit της χρονιάς.

Τα Looks