NYFW | Τα 10 looks του Marc Jacobs για το 2022

Μόλις 10 looks και καμία άλλη επεξήγηση πέρα από τον τίτλο "Runway 2022" και τη λεζάντα "η ευτυχία, συνεχίζεται", ήταν η συλλογή που παρουσίασε ο Marc Jacobs λίγο μετά τη λήξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Δυο μέρες μετά την ολοκλήρωση της, στις 18 Φεβρουαρίου, ο σχεδιαστής που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τα runways του σ' αυτή, έστειλε με e-mail το lookbook της συλλογής του χωρίς να διευκρινίζει σε ποια σεζόν αναφέρεται ή αν θα είναι αυτή η μοναδική συλλογή του για το 2022.

Ο Marc Jacobs είχε παρουσιάσει το τελευταίο του runway- για τη συλλογή Φθινόπωρο 2020- στη NYFW τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και την επιβολή lockdowns. Τότε, ο σελέμπριτι σχεδιαστής είχε δηλώσει ότι θα κάνει λίγο πίσω για να σκεφτεί το επόμενο βήμα για το brand του και για τα ρούχα που σχεδιάζει, ενώ επέλεξε να μείνει μακριά από ψηφιακές πασαρέλες και films.

Τον Ιούνη του 2021, επέστρεψε ωστόσο στα catwalks παρουσιάζοντας την κολεξιόν Fall 2021 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη στη Νέα Υόρκη, μία συλλογή που το fashion crowd και οι insiders υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Σουρεαλισμός, δράμα και φουτουρισμός σε XXL μέγεθος σ' εκείνη τη συλλογή δημιούργησαν προσδοκίες για το επόμενο μεγάλο show του Jacobs. Αυτό που τελικά ήρθε με τη μορφή ...ψηφιακού book.

Η συλλογή "Runway 2022"

To drama και οι oversized σιλουέτες δεν απουσιάζουν από τα 10 looks αυτής τη συλλογής με τις φούστες των μοντέλων που φωτογραφήθηκαν- φυσικά, οι αδελφές Bella και Gigi Hadid είναι αυτές που ποζάρουν πρώτες!- να διαθέτουν floor-sweeping μήκος, τα puffer vests να γίνονται κάτι περισσότερο από ογκώδη και τo puffer coat της συλλογής να μοιάζει πραγματικά με πάπλωμα φορεμένο ως πανωφόρι. Κάποια από τα τοπ στα σύνολα της συλλογής θυμίζουν αποδομημένες κλωστές, ενώ τα denim looks των αδελφών Hadid διαθέτουν ξέφτια αλλά και πούλιες.

Η goth αισθητική που αποτυπώνεται στις σιλουέτες και το μακιγιάζ των μοντέλων συναντά την αισθητική του streetwear και τη θεατρικότητα σε μια συλλογή που όπως έγραψε και το WWD "με πολύ λίγα μπόρεσε να πει πολλά".

Δείτε τη συλλογή στο ποστ του brand :