Η πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy για τον οίκο Bottega Veneta είναι ένα εξαιρετικό δείγμα άριστου RTW

Η ξαφνική ανακοίνωση της αποχώρησης του Daniel Lee από την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Bottega Veneta τον Νοέμβριο του 2021 γέννησε πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Στη δημιουργική ευφυΐα, εξάλλου, και την ενέργεια του Lee, ο οίκος χρωστά σημαντικό μερίδιο της αναβίωση της φήμης του, και κυρίως την τεράστια επιτυχία των βασικών προϊόντων του: των δερμάτινων. Διάδοχός του χρίστηκε σχεδόν αμέσως, ο 35χρονος Βέλγος Matthieu Blazy, μέλος της ομάδας του brand ως RTW designer director, και με προηγούμενη θητεία στο πλευρό του Raf Simons και στα ατελιέ των οίκων Céline και Maison Margiela, αλλά και του Calvin Klein (ξανά μαζί με τον Simons).

Για το ντεμπούτο του Matthieu Blazy στον ρόλο του creative director ο οίκος Bottega Veneta επέστρεψε στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και πραγματοποίησε το πολυ-αναμενόμενο show στα νέα - υπό κατασκευή ακόμα - κεντρικά που θα στεγάσουν τον οίκο, στο Palazzo San Fedele.

Courtesy of Bottega Veneta Tα κεντρικό της Bottega Veneta στο Palazzo San Fedele στο Μιλάνο.

Η συλλογή

"Η Bottega Veneta είναι στην ουσία της πρακτική, επειδή είναι μια εταιρεία δερμάτινων ειδών. Επειδή εξειδικεύεται στις τσάντες, αναφέρεται στη κίνηση, το πηγαίνουμε κάπου. Υπάρχει θεμελιωδώς μία ιδέα τεχνικής σε κίνηση. Είναι το διαχρονικό στυλ πάνω από τη μόδα. Αυτό είναι μέρος της ήρεμης δύναμής της". Με τα λόγια αυτά περιγράφει ο Matthieu Blazy την έμπνευσή του πίσω από την πρώτη του κολεξιόν και είναι ακριβώς η έκφραση "σιωπηλή δύναμη" που την περιγράφει καλύτερα.

To show άνοιξε μ' ένα look που συνδυάζει ένα λευκό tank top με τζιν παντελόνι και τη νέα Kalimero bag του οίκου, και το διαδέχεται ένα ανδρικό look με ριγέ bottom- down και jeans. Τόσο απλά και ανεπιτήδευτα, όπως και πολλά από τα looks που θα ακολουθήσουν. Όμως το μυστικό της clean cut, απλοϊκής προσέγγισης βρίσκεται στις λεπτομέρειες: τα συγκεκριμένα κομμάτια είναι στην πραγματικότητα δερμάτινα, κατασκευασμένα, όπως εξηγεί ο οίκος, από printed ευέλικτο δέρμα nubuck. Το ίδιο που σε επόμενα looks συναντάμε ως ανδρικά business shirts φορεμένα ως φορέματα σε συνδυασμό με intreccio thigh-high μπότες.

Λεπτομέρειες που ανεβάζουν τον πήχη της daywear απλότητας συναντάμε και στα outfits με cropped flared παντελόνια: αν τα παρατηρήσει κανείς προφίλ θα διακρίνει ότι είναι πιο μακριά στο μπροστινό μέρος σε σχέση με το πίσω, ενώ τα caban coats που τα ολοκληρώνουν έχουν σφαιρική πλάτη. Στις σημειώσεις του οίκου για τη συλλογή αναφέρεται ως πηγή έμπνευσης για τη ριζοσπαστική αυτή σιλουέτα το φουτουριστικό γλυπτό του Umberto Boccioni, από το 1913 , Unique Forms of Continuity in Space, το οποίο απεικονίζει μία ανθρώπινη φιγούρα εν κινήσει που δημιουργεί την αίσθηση της ρευστότητας.

Από τις υπόλοιπες προτάσεις της συλλογής ξεχωρίζουν τα midi αμάνικα φορέματα με τις φουσκωτές – σαν βάτες- τιράντες, οι high- low flared δερμάτινες φούστες κάτω από τις οποίες ξεπηδούν κρόσσια- όπως συμβαίνει και με τα αντίστοιχα δερμάτινα φορέματα, οι ογκώδεις γούνες που φοριούνται ως φορέματα, τα ασύμμετρα drop waist φορέματα (αναφορά στη θητεία του Blazy στη Céline) και η αναβίωση των Leaver lace slip dresses που συνδυάζονται με thigh-high metallic μπότες.

Τα αξεσουάρ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις συλλογές της Bottega Veneta, κι εκτός από το νέο σχέδιο Kalimero bag από το signature intreccio δέρμα, η οποία κρατιέται κρεμαστή από τον ώμο, ξεχωρίζουν τα pillow clutches, τα ευμεγέθη intreccio boxes, οι intreccio thigh - high μπότες χωρίς ραφές και οι Mary Janes πλατφόρμες με το ελαφρώς κυρτό τακούνι.

"Τελικά, ανήκει σ' αυτόν που τα φοράει η απόφαση το πώς θα κινηθεί και θα ζήσει με τα ρούχα του, πώς θα διηγηθούν τη δική τους ιστορία μέσα απ' αυτά τα κομμάτια που είναι απολύτως σεβαστό και ενθαρρύνεται από τον δημιουργό. Κι αυτό είναι ίσως που χαρακτηρίζει τη Bottega Veneta πραγματικά: μία συναισθηματική επένδυση σε αντικείμενα για τη ζωή" καταλήγει ο οίκος στο σημείωμα της συλλογής. Και ο Matthieu Blazy με το ντεμπούτο του εξυπηρετεί άριστα αυτή τη φιλοσοφία.

Δείτε το show

Τα looks