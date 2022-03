Dior FW'22 | H high tech συλλογή που καλωσορίζει την "επόμενη εποχή" στον οίκο

"The Next Era", δηλαδή "η επόμενη εποχή", είναι ο τίτλος που έδωσε στη FW'22 συλλογή της για τον οίκο Christian Dior η Maria Grazia Chuiri και δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Το fashion show, που πραγματοποιήθηκε στους κήπους Jardin des Tuileries δίπλα στο Μουσείο του Λούβρου, ξεκίνησε με ...σκοτάδι μέσα από το οποίο ξεπρόβαλε μία φωσφορίζουσα σιλουέτα. Τα φώτα άνοιξαν και αποκάλυψαν ένα high-tech bodysuit- εμβληματικό της νέας συλλογής Dior που θυμίζει, όπως σημειώνει η σχεδιάστρια, "ένα οργανικό σύστημα από φλέβες κι αρτηρίες". H συνέχεια αποδείχτηκε εξίσου θεαματική με looks στα οποία έχουν ενσωματωθεί τεχνικά κομμάτια που θυμίζουν gadgets.

H Maria Grazia Chuiri αποφάσισε να πειραματιστεί με τις νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα υλικά παντρεύοντας τα με τη διαχρονικά θηλυκή και υπέρτατα κομψή και δεξιοτεχνική αισθητική Dior. Το αποτέλεσμα; Μία high-tech συλλογή που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, δημιουργεί σύνολα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κινηματογραφικά κοστούμια ή εικονικό ντύσιμο για avatars, και που εντέλει άφησε πολλούς με το δίλημμα για το αν αυτός ο πειραματισμός πέτυχε.

Η συλλογή

Τι είναι, όμως, αυτό που περιλαμβάνει η συλλογή Dior για τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2022-23 και είναι εντελώς καινούργιο για τον οίκο; Πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που εφαρμόζονται πάνω σε κλασικές και θηλυκές σιλουέτες, και για τις οποίες οι επεξηγήσεις από τον οίκο είναι απαραίτητες για να κατανοήσουμε τι βλέπουμε ακριβώς: το iconic Bar Jacket επανασχεδιάζει από την Chuiri με την προσθήκη μια τεχνολογίας, που παίρνει το σχήμα του, και η οποία ελέγχει την υγρασία του σώματος και το ζεσταίνει αν χρειαστεί, ενώ το φωσφορίζον στο σκοτάδι bobysuit που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα εργαστήρια τεχνολογιών D-Air lab- όπως και κάθε άλλο τεχνολογικό στοιχείο της συλλογής- διατηρεί το σώμα σε μία μόνιμη θερμοκρασία. Οι ίδιες τεχνολογίες εφαρμόζονται σε γιλέκα και βάτες που εμφανίζονται στη συλλογή, ενώ τα biker jackets και τα οπερατικά γάντια που συνοδεύουν διάφορα looks έρχονται με προστατευτικά στους βραχίονες.

Η Chiuri επανασχεδιάζει επίσης τις iconic γόβες Dior σε συνεργασία με τον Roger Vivier εξασφαλίζοντας τους high-tech ταυτότητα με την προσθήκη ankle strap από το τεχνικό ύφασμα yoke. H συλλογή γενικά δοκιμάζεται στα κεντήματα και τη διακόσμηση των κομματιών της με απροσδόκητα υλικά όπως τα τεχνικά πλεκτά, το αδιάβροχο και το νάιλον.

H FW'22 συλλογή Dior, όμως, δεν ήταν μόνο αυτό, ένα πείραμα με τις νέες τεχνολογίες. Στοιχεία μοντέρνας θηλυκότητας όπως οι δερμάτινες corset belts αλλά και οι adjustable δαντελένιοι κορσέδες, οι ζώνες με τσέπες που εξασφαλίζουν πρακτικότητα, οι ασύμμετρες φούστες που δημιουργούν διαφορετική εντύπωση ανάλογα με την πλευρά που θα τις κοιτάξει κανείς (μακριά, κοντή, ίσια ή πλισέ), τα θηλυκά μαύρα φορέματα, οι καμπαρντίνες, τα καρό πανωφόρια και οι καρό φούστες που συνδυάζονται σε σετ, τα ντένιμ κομμάτια με φλόράλ μοτίβα που επίσης συνδυάζονται σε twinsets, αλλά και τα αέρινα μάξι φορέματα που έρχονται ως ανάλαφρη eveningwear πρόταση, συνθέτουν μια συλλογή που διακρίνεται από έντονη διάθεση πρακτικότητας – ακόμα και η Lady Dior ανασχεδιάζεται για να χωράει τα απαραίτητα- κι ευελιξίας- τα κομμάτια μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, ενώ υιοθετεί υβριδικές μορφές σε looks που μεταφέρουν τη κομψότητα στο μέλλον και κλείνουν το μάτι στην Gen Z.

"The Next Era", ο τίτλος της συλλογής είναι ταυτόχρονα και ο τίτλος του έργου που εμπνεύστηκε η καλλιτέχνης Mariella Bettineschi για το σκηνικό του show- μία σειρά από large-scale πορτραίτα γυναικών από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Το τονισμένο βλέμμα των γυναικών στα πορτραίτα μοιάζει να αναρωτιέται και να αμφισβητεί τις κοινωνικές επιβολές που έχουν προβλεφθεί, και προβλέπονται για τις γυναίκες, και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Maria Grazia Chiuri φαντάστηκε τη συλλογή FW'22 του Dior: σε μια εποχή αμφισβήτησης και αμφιβολιών, επανα-κατασκευάζει τη σχέση ανάμεσα στη σώμα και τα ρούχα επιχειρώντας να την κάνει πιο λειτουργική μέσα από τη συνύπαρξη των φουτουριστικών τεχνολογιών με το δεξιοτεχνικό savoir-faire και τα υλικά.

Δείτε το show

Τα looks