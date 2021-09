Dior SS22 | Η συλλογή που επαναδημιουργεί τη μόδα των '60s

Την RTW συλλογή του για την Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022 παρουσίασε ο οίκος Dior στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η διαχρονική κομψότητα, συνώνυμη με το όνομα Dior, συναντά για μία ακόμα φορά τις καλλιτεχνικές και φεμινιστικές ανησυχίες της creative director, Maria Grazia Chiuri, που για την collection της Άνοιξης αποφάσισε να εξερευνήσει και να συνδυάσει τις εξής δημιουργικές κατευθύνσεις: αυτή της κληρονομιάς του Marc Bohan- του μακριοβιότερου creative director του εμβληματικού οίκου – και της ζωγράφου Anna Paparatti. Κοινός παρονομαστής και στις δυο περιπτώσεις, η δεκαετία των '60s, στη διάρκεια της οποίας καταξιώθηκαν τα δυο πρόσωπα αναφοράς, και την οποία η Chuiri αναλαμβάνει να μεταφράσει με σύγχρονη ορολογία για να μάς συστήσει μία από τις πιο fun συλλογές της επόμενης σεζόν.

Η Chiuri, λοιπόν, εστιάζει στην collection "Slim Look" του Bohan, του 1961, που από τον Τύπο της εποχής είχε χαρακτηριστεί εξίσου "επιδραστική" όσο και η "New Look" collection του 1947, και την οραματίζεται "ποτισμένη" στα χρώματα του κίτρινου, κόκκινου, πράσινου, navy, πορτοκαλί και μοβ, χρώματα που συμβολίζουν τις σχεδόν μυστικιστικές γεωμετρίες στο έργο της Anna Paparatti. Η Ιταλίδα ζωγράφος, μάλιστα, είναι αυτή που ανέλαβε να δώσει ζωή στο σκηνικό που φιλοξένησε το show του οίκου και θύμιζε τα πολύχρωμα ταμπλό των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Στην πραγματικότητα, η Paparatti εμπνέεται για το πολύχρωμο σκηνικό από τη θρυλική ντισκοτέκτ των 60s, Piper Club, στη Ρώμη και αυτό βρίσκεται σε άμεση συνάρητη με τις δημιουργίες Dior που προορίζονται ως party looks.

Η collection

Τα boxy jackets, τα skirt suits, τα ραφιναρισμένα παλτό, οι μίνι φούστες, τα σορτς, οι βερμούδες, τα κλασικά λευκά πουκάμισα, τα μίνι φορέματα σε Α γραμμή, συνδυάζονται με ποικίλους τρόπους και δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Από τα κλασικά ταγιέρ και φορέματα σε μαύρο και λευκό στα σύνολα σε bold χρώματα, η γοητεία του κλασικού και η vintage αισθητική των '60s συνδιαλάσσονται γόνιμα με τη φωτεινή και fun πλευρά της μόδας και την απόλυτη έκφρασης ελευθερίας.

Υφάσματα όπως το scuba και το nylon δανείζουν τη ζωηρή υφή τους στα looks της συλλογής που προορίζονται ως συνοδοιπόροι στο στιλ στη διασκέδαση της μετά-κόβιντ εποχής, ενώ από τις glam προτάσεις δεν απουσιάζουν οι χρωματιστές πούλιες, τα μεταλιζέ υφάσματα και οι αέρινες διαφάνειες που αναβιώνουν με μια σύγχρονη ματιά τη disco αισθητική .

Δείτε το show:

Τα looks