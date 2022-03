BAFTA 2022 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

H Κυριακή 13 του Μάρτη ήταν αφιερωμένη στα βραβεία BAFTA 2022, τα βραβεία δηλαδή που απονέμει η βρετανική ακαδημία κινηματογράφου. Τα βραβεία BAFTA, μάλιστα, έχουν τέτοια απήχηση που μοιράζουν βραβεία τόσο για την καλύτερη ταινία της χρονιάς (που περιλαμβάνει διεθνείς παραγωγές και φέτος το βραβείο πήγε στο "The Power of the Dog") όσο και για τη καλύτερη βρετανική ταινία της χρονιάς (βραβείο που απέσπασε και το υποψήφιο για Όσκαρ "Belfast"). Στο κόκκινο χαλί του επομένως συγκεντρώνονται όχι μόνο Βρετανοί αλλά και σταρ του Hollywood (πολλοί από τους οποίους εξάλλου προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα βραβεία BAFTA 2022 διεξήχθησαν φέτος κανονικά με τη συμμετοχή δηλαδή κοινού μετά την περσινή εκδήλωση που ήταν μοιρασμένη λόγω covid σε physical και digital. Στο κόκκινο χαλί του Royal Albert Hall που φιλοξένησε την τελετή περπάτησε ένα πλήθος από αστέρες του σινεμά, της παλαιότερης και της νεότερης γενιάς, αλλά και προσωπικότητες της Μεγάλης Βρετανίας, από τον χώρο του modeling και του θεάτρου.

Όσο για το dress code, η διοργάνωση των BAFTA είχε ενημερώσει τους καλεσμένους να αποφύγουν τις υπερβολές στις ενδυματολογικές επιλογές τους λόγω της επικαιρότητας του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν είναι επομένως τυχαίο που πολλές καλεσμένες εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί επιλέγοντας δημιουργίες σε μαύρο χρώμα, ωστόσο αυτό καθόλου δεν τους στέρησε πόντους από την κομψότητά τους, ενώ δεν απουσίαζαν και πιο λαμπερές ενδυματολογικές επιλογές που όμως δεν ξέφυγαν από το μέτρο.

BAFTA 2022: οι καλύτερες εμφανίσεις