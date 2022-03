Όσκαρ 2022 | Οι καλοντυμένες στο κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί επέστρεψε στα Όσκαρ, και το γεγονός αποτελεί από μόνο του είδηση. Μετά από δυο χρόνια ψηφιακών τελετών, η βραδιά απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων πραγματοποιήθηκε με παρουσία κοινού, και οι σταρ είχαν την ευκαιρία να το γιορτάσουν όπως παλιά (πριν την πανδημία), επιδεικνύοντας βεβαίως την πιο λαμπερή τους πλευρά. Τα 94α βραβεία Όσκαρ πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και μεγάλος νικητής της βραδιάς, μία ταινία αουτσάιντερ, το CODA.

Πριν την έναρξη της τελετής, ξεκίνησε η προσέλευση των καλεσμένων στη βραδιά: υποψήφιοι, παρουσιαστές, συντελεστές ταινιών, μέλη της Ακαδημίας περπάτησαν στο red carpet που θεωρείται το πιο εντυπωσιακό απ' όλα μέσα στη χρονιά. Με τις σταρ να αποδεικνύονται όλο και πιο τολμηρές, όλο και πιο χαλαρές στις επιλογές τους επέδειξαν μία έντονη διάθεση για statement κάνοντας το red carpet των Όσκαρ 2022 να θυμίζει ένα ιδιόμορφο μωσαϊκό από διαφορετικά στυλ και απροσδόκητες επιλογές πάντα με την υπογραφή της υψηλής ραπτικής.

Από το χαλαρό coolness της Kristen Stewart που εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με hot pants και σακάκι (του οίκου Chanel), το preppy sexy look της Zendaya που εμφανίστηκε με cropped σατέν πουκάμισο και μάξι φούστα με πούλιες ( του οίκου Valentino) και το σοφιστικέ glam της Uma Therman που φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο με μεταξωτή μάξι φούστα (σ.σ. δυο looks που θύμισαν αρκετά εκείνο της Sharon Stone από το 1998 με το Gap πουκάμισο και τη σατέν φούστα Vera Wang) μέχρι το αναβαθμισμένο Old Hollywood σύνολο με glittery ombre φόρεμα Gucci της Jessica Chastain (η οποία απέσπασε το βραβείο Όσκαρ Α' γυναικείας ερμηνείας) και το ανατρεπτικό αλλά πάντα στα πλαίσια του red carpet style - που συχνά απαιτεί όγκο και ένταση - look της Jada Pinkett Smith με φόρεμα από τη haute couture συλλογή του Glenn Martens για τον οίκο Jean Paul Gaultier, αυτές είναι 21 από τις εμφανίσεις που κερδίζουν μια θέση στη λίστα με τις καλοντυμένες της βραδιάς των Όσκαρ 2022: