Grammys 2022 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί των βραβείων Όσκαρ 2022 διαδέχτηκε πολύ σύντομα ένα άλλο κορυφαίο κόκκινο χαλί: αυτό των βραβείων Grammy 2022, των "Όσκαρ" της μουσικής. Η 64η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Απριλίου - μετά από αναβολή αφού αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 31 Ιανουαρίου - στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας με παρουσιαστή τον Trevor Noah και ζωντανές εμφανίσεις επί σκηνής από τους Lady Gaga, Billie Eilish, Justin Bieber, Olivia Rodrigo και πολλούς άλλους. Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ο Jon Batiste που απέσπασε 5 βραβεία μεταξύ των οποίων αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς (We Are) και η Olivia Rodrigo που έφυγε από την τελετή με τρία βραβεία Grammy μεταξύ των οποίων αυτό του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, ενώ τραγούδι της χρονιάς αναδείχτηκε το Leave the door open των Silk Sonic.

Το κόκκινο χαλί και οι εμφανίσεις επί σκηνής

Το κόκκινο χαλί των Grammys - όπως κι κάθε άλλο κόκκινο χαλί τη φετινή χρονιά- επέστρεψε δυναμικά με τη φυσική παρουσία των σταρ της μουσικής και των celebrity guests. Από αυτό δεν απουσίασαν, βεβαίως, οι τολμηρές κι εκκεντρικές εμφανίσεις, για τις οποίες εξάλλου φημίζεται διαχρονικά, ωστόσο συγκριτικά με άλλες χρονιές οι πρωταγωνίστριες του μοιάζει να έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο "παραδοσιακό" glam με αρκετές να επιλέγουν εντυπωσιακά ball gowns αλλά και chic eveningwear φορέματα.

Βασική εκπρόσωπος του Old Hollywood glamour η Lady Gaga που εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με Giorgio Armani Privé ασπρόμαυρη δημιουργία, ενώ έκλεψε τις εντυπώσεις κι επί σκηνής με το γαλάζιο σατέν Elie Saab couture φόρεμά της, με το ογκώδη φιόγκο. Η Billie Eilish, από την άλλη, έκανε μια εμφάνιση που ελαφρώς προβλημάτισε αφού το look της, βασισμένο σε κομμάτια του Rick Owens, έδινε διαφορετική εντύπωση ανάλογα με την οπτική γωνία που το παρατηρούσε κανείς: από μπροστά έμοιαζε με μαύρο φόρεμα με κάπα, από πίσω διαπίστωνε κανείς ότι επρόκειτο για πανωφόρι φορεμένο μέσα από ένα άνοιγμα στην πλάτη. Η Eilish συζητήθηκε και για τη σκηνική της παρουσία, αφού εμφανίστηκε για να τραγουδήσει φορώντας ένα t-shirt στο οποίο ήταν τυπωμένη μια φωτογραφία του ντράμερ των Foo Fighters, Taylor Hawkins, που απεβίωσε πρόσφατα.

Getty Images H Lady Gaga.

Getty Images Η Billie Eilish.

Από τις πιο κομψές εμφανίσεις στο red carpet ήταν αυτή της Hailey Bieber, που επέλεξε ένα λευκό μάξι στράπλες φόρεμα Saint Laurent, απογειώνοντας την έννοια του minimal chic, ενώ αξίζει να αναφερθούμε και στην ψηφο εμπιστοσύνης που έδωσαν πολλοί καλεσμένοι στο φούξια χρώμα, όπως αυτό αναδείχτηκε μέσα από την πρόσφατη συλλογή του οίκου Valentino. Οίκοι όπως Gucci και Versace (με την ίδια τη Donatella Versace να δίνει το παρών στην τελετή), αλλά και Givenchy για τους άντρες, κυριάρχησαν στις προτιμήσεις των καλεσμένων, ενώ ανερχόμενα και ανεξάρτητα brands και σχεδιαστές, όπως Νensi Dojaka, House of Mua Mua, Nili Lotan, PRESSIAT κ.ά, κέρδισαν τη δική τους θέση στο κόκκινο χαλί των Grammys

Τα looks που ξεχώρισαν