Η Max Mara Resort 2023 είναι μία ελεγεία για τη γυναικεία θηλυκότητα

Για αρχή, ας συμφωνήσουμε σε κάτι: ένα ταξίδι στη Λισαβόνα αποτελεί για πολλούς όνειρο ζωής. Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας διαθέτει μια σπάνια αύρα, αποτέλεσμα της γεωγραφικής της θέσης, τοποθετημένη κατά μήκος του Ατλαντικού, της τεράστιας ιστορίας της, ως πρώην Παγκόσμιας Αυτοκρατορίας, της πολυπολιτισμικότητάς της, της πολιτιστικής της ταυτότητας, της ομορφιάς του τοπίου και της αρχιτεκτονικής της. Ο Ian Griffiths, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Max Mara, είχε απόλυτη επίγνωση αυτού του "ονείρου" που προσφέρει το ταξίδι στη Λισαβόνα, ο ίδιος θα το παραδεχτεί στα παρασκήνια του show μιλώντας για την επιλογή του προορισμού, τονίζοντας μάλιστα ότι "κάνεις άλλος δεν έχει παρουσιάσει εδώ προηγουμένως". To show της συλλογής Max Mara Resort 2023, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στους κατάφυτους, εξωτικούς κήπους του Calouste Gulbenkian Foundation , από το οποίο εξάλλου ξεκίνησε και η αφορμή για την έμπνευση πίσω από μία συλλογή που αποθεώνει τη γυναικεία θηλυκότητα και κομψότητα, στη πιο δυναμική, "καθαρή" της εκδοχή.

Η "άγνωστη" Natália Correia ως πηγή έμπνευσης

Το ταξίδι για τη δημιουργία της Max Mara Resort 2023 ξεκίνησε από μία προηγούμενη επίσκεψη του Griffiths στο μέρος όπου φιλοξένησε το show, το μουσείο του Calouste Gulbenkian Foundation. Ο artistic director του Ιταλικού οίκου ανακάλυψε ένα πορτραίτο του καλλιτέχνη Nikias Skapinakis στο οποίο απεικονίζεται η Πορτογαλίδα διανοούμενη, ποιήτρια και πολιτική ακτιβίστρια, Natália Correia. Μία προσωπικότητα, που παρά το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή εκτός συνόρων, ο Griffiths έκρινε ότι τής ανήκει μία θέση στο "πάνθεον των δυναμικών γυναικών της Max Mara".

Ο πίνακας που ενέπνευσε τον Ian Griffiths

Σημαντική εκπρόσωπος της πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας στις δεκαετίες του '70 και του '80, ήταν επίσης η δημιουργός του Bar Botequim café στο οποίο σύχναζαν διανοούμενοι και καλλιτέχνες όπως ο Eugene Ionesco, ο Henry Miller, ο Graham Greene και η βασίλισσα των Fados, Amália Rodrigues. Η ασυμβίβαστη, παθιασμένη και πληθωρική προσωπικότητα της Correia, που αμφισβητούσε με το έργο και τη ζωή της τα αυστηρά ήθη της εποχής και την πατριαρχία, είχε βεβαίως υιοθετήσει κι ένα στιλ που να την εκφράζει. Στις σημειώσεις του οίκου για τη συλλογή, αναφέρεται ότι η Correia είχε πάθος με το πλισέ, ενώ ανάμεσα στις αγαπημένες της σιλουέτες ήταν οι pencil φούστες και φορέματα.

Η ξεχωριστή προσωπικότητα της Correia- την καλλιτεχνική υπόσταση της οποίας ο Ian Griffiths γνώριζε ήδη από την εποχή εκείνη, σε συνδυασμό με τη νοσταλγικότητα των Fados και άλλες πορτογαλικής παραδόσεις, όπως τα "Lenços de Namorados do Minho", τα "μαντήλια της αγάπης", πάνω στα οποία τα κορίτσια σε ηλικία γάμου κεντούσαν μηνύματα για τον έρωτα, αποτέλεσαν τη συναρπαστική φόρμουλα της Max Mara Resort 2023: μια ελεγεία για τον δυναμικό, το πάθος, τον έρωτα και την ελευθερία της σύγχρονης γυναίκας.

Η συλλογή

Μία γυναίκα για να είναι αισθησιακά θηλυκή, δεν χρειάζεται να είναι προκλητική. Αυτή μοιάζει να είναι η φιλοσοφία που επιχειρεί να υπογραμμίσει με τη νέα του Resort συλλογή για τη Max Mara ο Griffiths. Διαχρονικές hourglass σιλουέτες, pencil φούστες χωρίς ασφυκτική εφαρμογή και διακριτικά "παιχνιδιάρικα" τελειώματα με πλισέ βολάν, halterneck τοπ και cropped ζιβάγκο, αέρινα μάξι πλισέ φορέματα από ταφτά και μάξι πλισέ φούστες συνδυασμένες με cropped πουλόβερ διακοσμημένα με καρφίτσες που απεικονίζουν θέματα της θάλασσας, σορτσάκια συνδυασμένα με oversized blazer κι ολόσωμα σορτς φορεμένα με μακριά παλτό που θυμίζουν κάπα, ελάχιστα αποτυγχάνουν στο τεστ του απόλυτα θηλυκού και κομψού ready- to- wear.

Τα singature του οίκου teddy coats και gilets δεν απουσιάζουν κι απ' αυτή τη συλλογή με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να ανήκει σ' εκείνο που ο σχεδιαστής έχει διακοσμήσει με λαμπερά θαλάσσια πλάσματα (ιππόκαμπους), τα παραδοσιακά "Lenços de Namorados do Minho" αποτυπώνονται πάνω σε t-shirts, ενώ οι κλασικές αποχρώσεις του λευκού, μαύρου και μπεζ που συναντάμε σε κάθε collection Max Mara συνυπάρχουν με τα χρωματιστά πλισέ looks από ταφτά (σε μοβ, μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί) και τα εμπριμέ σύνολα σε γήινους τόνους. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στην παρουσία των κολάν με λάστιχο στο πέλμα, ως ένα κλείσιμο ματιού σε μία τάση από τις δεκαετίες που απασχόλησαν έντονα τη μόδα του 2022, τα '80s και τα '90s, αλλά και σ' αυτή των fishnet καλσόν που ολοκληρώνουν πολλά από τα looks της συλλογής και αποτελούν την πιο edgy πινελιά σε εμφανίσεις που προσβλέπουν στον αισθησιασμό.

Δείτε τα looks