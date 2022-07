Οι επικρατέστερες τάσεις της μόδας στα cover-ups για την παραλία φέτος το καλοκαίρι

Την περίοδο του καλοκαιριού και όσο περισσότερο πλησιάζουν οι διακοπές, το μοναδικό dress code που αγασχολεί τις περισσότερες fashion lovers είναι το "κομψή στην παραλία". Η δημιουργία ενός τέλειου beach look άλλωστε εξαρτάται από τις τάσεις της μόδας για την τρέχουσα σεζόν, τις must have αγορές αλλά και το προσωπικό μας στιλ. Εκτός από τα μαγιό, τις ψάθινες τσάντες, τα καπέλα και τα γυαλιά ηλίου, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα cover-ups που θα επιλέξουμε.

Λίγο πριν ετοιμάσετε λοιπόν τη βαλίτσα των διακοπών, σίγουρα αξίζει να ενημερωθείτε για τις επικρατέστερες τάσεις της μόδας στα cover-ups για το καλοκαίρι του 2022.

#1 Κιμονό

Τα κιμονό είναι ένα από τα πιο πρακτικά cover-ups για την παραλία. Μπορείτε να το φορέσετε επάνω από το μαγιό σας, αφήνοντας το ανοιχτό και στη συνέχεια να το μετατρέψετε σε φόρεμα προσθέτοντας μία ζώνη. Συμπληρώστε το look με ένα ζευγάρι σανδάλια και είστε έτοιμη για την after beach έξοδο.

#2 Παρεό

Τα παρεό μετρούν δεκαετίες παρουσίας στην καλοκαιρινή μόδα. Τα δύο τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν κερδίσει εκ νέου την προσοχή των fashion lovers. Πλέον, στις νέες συλλογές των brands θα βρείτε παρεό σε έντονες ή ουδέτερες μονοχρωμίες αλλά και bold μοτίβα, ώστε να επιλέξετε τα αγαπημένα σας σχέδια.

#3 Λινό σορτς

Το λινό σορτς είναι ένα από τα staples της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη λίστα με τις τάσεις στα cover-ups. Συνδυάστε το είτε με ένα ολόσωμο μαγιό είτε με το μπικίνι σας και ένα ανοιχρό εξίσου λινό πουκάμισο.

#4 Mini εμπριμέ φόρεμα

Τα mini φορέματα είναι μία από τις πιο safe επιλογές που μπορείτε να κάνετε για τα looks στην παραλία. Ο βασικότερος λόγος που τα επιλέγουν οι fashion experts είναι επειδή δεν χρειάζεται να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο μετά την παραλία για αλλαγή outfit αφού είναι ιδανικά για χαλαρές βόλτες στο νησί.

#5 Matching Set

Τα matching sets, co-ords, two pieces ή twin sets είναι μία από τις επικρατέστερες τάσεις της μόδας για το φετινό καλοκαίρι. Σε μονοχρωμίες ή εντυπωσιακά μοτίβα, είναι ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε κομψά σύνολα στην παραλία. Μπορείτε μάλιστα να τα φορέσετε είτε μαζί είτε χωριστά, δημιουργώντας έτσι ακόμα περισσότερους συνδυασμούς.