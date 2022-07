To glossy beachwear του φετινού καλοκαιριού

Σχεδιάσαμε, απορρίψαμε. Κλείσαμε εισιτήρια, ακυρώσαμε. Κάναμε όνειρα και έμειναν στο χαρτί. Φέτος είναι επιτέλους η στιγμή να ζήσουμε ξανά το καλοκαίρι μας, αυτό το αιώνιο, ράθυμο, νωχελικό καλοκαίρι, όποιος κι αν είναι ο προορισμός. Και οι σχεδιαστές ένιωσαν το ίδιο ακριβώς, αυτή την ανάγκη να δημιουργήσουν πάνω στο πανί, να αποκαλύψουν το δέρμα που τόσο είχε κρυφτεί, να ενισχύσουν το άγγιγμα με ρετρό κροσέ που μπαίνουν ακόμα και στο νερό και να φέρουν ξανά τη λάμψη στα μάτια μας μέσα από το glossy beachwear. Αυτή τη φορά τα beachside ή poolside looks δε θα είναι "γρήγορα" και ατημέλητα. Όχι, αυτό το καλοκαίρι θα είναι αποτέλεσμα στυλιστικής ιεροτελεστίας. Αυτή τη φορά, αν και στα νέα ’20s, ας υιοθετήσουμε όλοι τη στάση των ’30s γυναικών συνδέοντας την ομορφιά ενός μαυρισμένου κορμιού με την υγεία των θαλάσσιων σπορ και τον αποπλανητικό αέρα μιας θερινής γλυκιάς βραδιάς.

Courtesy of Max Mara Max Mara Beachwear Collection

Sunshine is calling

imaxtree.com Ulla Johnson



Ένα crispy λευκό μπικίνι από τη Max Mara στην "τόσο-όσο" σιλουέτα των ’90s για μια απόδραση στις Μαλδίβες. Boho κροσέ στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος των Akoia Swim και PatBo με bandeau tops ή καυτά σορτς ως bottom για τα μποέμ απογεύματα στο Alemagou στη Μύκονο. Ευφυή tie-dye στα μπικίνι του Attico τη στιγμή που ο ήλιος βουτά στα νερά μιας καταπράσινης παραλίας στη Σκιάθο. Αλλά και γήινες λάμψεις, όπως εκείνες στα cut-out ολόσωμα μαγιό της Jade Swim ή της iconic πλέον Oseree με φόντο το ενετικό σκηνικό της Σύρου. Στη λίστα με τα all-time classics τα εξαίσια τροπικά της Johanna Ortiz που γιορτάζει τις δυναμικές μα συνάμα εύθραυστες γραμμές της γυναικείας σιλουέτας.

The Attico, theattico.com

Jade Swim, jadeswim.com

Johanna Ortiz, johannaortiz.com

Johanna Ortiz, johannaortiz.com

Jonathan Simkhai, jonathansimkhai.com

Jonathan Simkhai, jonathansimkhai.com

Fail-safe looks

imaxtree.com Paco Rabanne

Κεφάλαιο beachwear και πλέον είναι η στιγμή να του δώσουμε την προσοχή που του πρέπει. Λεπτεπίλεπτα διχτυωτά φορέματα από τη Le Kasha, ολάνθιστα μακραμέ από τις Rotate και Anna Kosturova, cut-out shirtdresses με λαχούρια και φλοράλ από την Etro ή new space age σύνολα από τον Paco Rabanne θα ρίξουν τα βλέμματα επάνω σας σε κάθε παραλία. Και επειδή θα υπάρχουν πάντα εκείνες που συνδέουν το καλοκαίρι με τα απολύτως απαραίτητα, τα παρεό επέστρεψαν και φοριούνται ως σέξι φούστες ακόμα και στο after beach cocktail, αρκεί να ’ναι σαν τα αριστουργηματικά της Loewe. Στα editor’s picks, βάλτε πάνω πάνω στη λίστα τα αειφόρας κατασκευής και κολομβιανής αισθητικής κομμάτια της Agua by Agua Bendita και το ταμπεραμέντο της Λατινικής Αμερικής θα σας βρει μέσα από κάθε τροπικό halter-neck φόρεμα σε μίνι μήκος.

Καφτάνι Johanna Ortiz, johanna ortiz.com

Φόρεμα Ulla Johnson, Attica.

Παντελόνι Zimmermann, zimmermann.com

Sun Out, Hat On

imaxtree.com Johanna Ortiz

Στα αξεσουάρ τα ορειβατικά σανδάλια έχουν πλέον κατοχυρώσει τη θέση τους, μ’ εκείνα της Arizona Love να ενώνουν σπορ υλικά με ψάθα. Δέρμα με σχοινί στην Gabriela Hearst, rubber στον Gucci και επόνζ στην Bottega Veneta μιλούν στις καρδιές των fashionistas. Κρατήστε μια ευρύχωρη τσάντα θαλάσσης Isabel Marant ή Chloé και απογειώστε το στυλ με ένα bucket καπέλο Fendi και ένα ζευγάρι σοφιστικέ μαύρα γυαλιά του Alaïa.

Καπέλο Fendi, fendi.com

Slides Gabriela Hearst, gabrielahearst.com.

Γυαλιά ηλίου Loewe, Panaidis.