Gucci Twinsburg | Ένα ευφυές show για την ουσία της μόδας

Για τη συλλογή "Gucci Twinsburg" αξίζει κανείς να ξεκινήσει σχολιάζοντας την ασύλληπτη δεξιότητα του Alessandro Michele να συγκεντρώσει 68 ομοζυγωτικούς διδύμους- μοντέλα, να τους ντύσει με τα ίδια ακριβώς looks (που επιπλέον σημαίνει "διπλή παρτίδα" από outfits) και να τους στείλει στο catwalk, σ' ένα fashuion show στο οποίο σίγουρα θα επιστρέφει η ιστορία της μόδας.

Η νέα συλλογή του οίκου Gucci για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2023 αποτελεί ένα ακόμα μεγαλειώδες πρότζεκ του χαρισματικού καλλιτεχνικού διευθυντή, που αποτυπώνει με τον πιο τρανό τρόπο ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σ' αυτό που βάζει κάθε φορά στον νου του. Από το Gucci Fest, το οποίο κινηματογράφησε με τη συνεργασία του Gus Van Sant μέχρι την Gucci Aria με τη συμμετοχή του οίκου Balenciaga η οποία εγκαθίδρυσε ένα νέο μοντέλο στις συνεργασίες των mega-brands, αλλά και τη Gucci Love Parade για την οποία έκλεισε τη διασημότερη λεωφόρο του πλανήτη, τη Hollywood Boulevard, o σχεδιαστής φροντίζει να εξαντλεί κάθε δυνατότητα και μέσο προκειμένου να κάνει ξεκάθαρο το όραμά του και τη σκέψη με τα οποία πλαισιώνει τις συλλογές Gucci.

Η "Gucci Twinsburg" έχει ως αφετηρία ένα προσωπικό βίωμα του Michele: τη ζωή με τη μητέρα του και τη δίδυμη αδελφή της. [ Σ.Σ. η μητέρα του σχεδιαστή, που εργαζόταν ως βοηθός σε εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, ήταν το πρόσωπο αναφοράς και στη συλλογή Gucci Love Parade]. Στο σημείωμα του για τη A/K 2023 κολεξιόν, ο Alessandro Michele με τον όμορφο λυρισμό που συνήθως αναπαράγει σ' αυτά, αναφέρει: "Είμαι γιος από δυο μητέρες: της μαμάς Eralda και της μαμάς Giuliana. Δύο καταπληκτικές γυναίκες που μετέτρεψαν το γεγονός ότι ήταν δίδυμες στην απόλυτη σφραγίδα της ύπαρξής τους. Έζησαν στο ίδιο σώμα. Ντυνόντουσαν και χτένιζαν τα μαλλιά τους με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μία η μαγική αντανάκλαση της άλλης. Ήταν ο πολλαπλασιασμός η μία της άλλη. Αυτός ήταν ο κόσμος μου, τέλεια διπλός και διπλασιασμένος".

Σε άλλο σημείο θυμάται: "Στο σχολείο, ο δάσκαλός μου έδειχνε προβληματισμένος όταν του έλεγα ότι έχω δυο μαμάδες. Για εμένα, αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Αυτή ήταν η περίεργη οικογένεια στην οποία μεγάλωσα και δεν είχα στην τελική γνωρίσει κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν καν σημαντικό να γνωρίζω ποια από τις δυο με γέννησε. Και οι δυο ήταν αναπαραγωγικές θεότητες του Ολύμπου μου".

H λατρεία "για πράγματα τα οποία αντανακλούν τέλεια τον εαυτό τους" που γέννησε στον σχεδιαστή η συνύπαρξη με ομοζυγωτικές δίδυμες , αλλά και η αλήθεια που κρύβεται πίσω από τη "μαγεία των διδύμων", τα οποία ενώ γονιδιακά είναι δυο πλάσματα εντελώς ίδια αλλά στην πραγματικότητα ζουν διαφορετικές ζωές, αυτή "η αυταπάτη της ομοιότητας, το παιχνίδι της ψευδαίσθησης μίας ραγισμένης συμμετρίας", όπως παρατηρεί, γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικής του αφετηρίας. "Η Twisburg παίζει αυτό το παιχνίδι αναπαράγοντας την ένταση στη σχέση ανάμεσα στο αυθεντικό και το αντίγραφο. Όταν δια μαγείας τα ρούχα διπλασιάζονταν αποκτώντας αντίγραφο, χάνουν το status της μοναδικότητας. Το αποτέλεσμα είναι ξένο και αμφίσημο. Σχεδόν ένα ρήγμα στην ιδέα της ταυτότητα, και τότε έρχεται η αποκάλυψη: τα ίδια ρούχα εκπέμπουν διαφορετικές ιδιότητες σε φαινομενικά πανομοιότυπα σώματα. Η μόδα, εξάλλου, ζει μέσα από κατά συρροήν πολλαπλασιασμούς που όμως δεν παρεμποδίζουν την πιο αυθεντική έκφραση της κάθε πιθανής μοναδικότητας".

Και είναι ακριβώς σ' αυτά τα λόγια του σχεδιαστή που κρύβεται η ουσία της νέα συλλογής Gucci, και συνακόλουθα της ίδιας της μόδας: ένα ρούχο προσδίδει προσωπικότητα σ' αυτόν που το φορά και αντιστρόφως, μία προσωπικότητα μπορεί να αναδείξει το ρούχο που φοράει. Τα ρούχα είναι το μέσο για να δηλώσει κανείς μία ταυτότητα. "Το οξύμωρο της φυσικής διαδικότητας", όπως το αποκαλεί ο Michele, "μας καλεί να σκεφτούμε ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που παίρνουμε, μας υποχρεώνει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο να αντιληφθούμε και να ονομάσουμε τις διαφορές, ακόμα και τις πιο ανεπαίσθητες". Κι αυτό ακούγεται σαν ένα ακόμα υπέροχο κάλεσμα, να είναι κανείς ο εαυτός του (μ' αυτά που φοράει) - ιδίως σε μία εποχή, που όμως θα δηλώσει ο Michele στα παρασκήνια του show του, "όλοι μοιάζουμε ίδιοι, κι ας είμαστε διαφορετικοί". "Δεν είμαι κλώνος, δεν είμαι αντίγραφο - είμαι διαφορετικός" επαναλαμβάνεται ως mantra από το ηχεία στο βάθος του catwalk και τα κομμάτια του παζλ που δημιούργησε ο σχεδιαστής μπαίνουν στη θέση τους. Συνυπολογίστε, επίσης, κι εκείνο το κομμάτι που αφορά την αδιαίρετη ενότητα (τα μοντέλα περπατούν στην πασαρέλα χέρι - χέρι) το οποίο βάζει στην εξίσωση μία ακόμα παράμετρο: αυτή της αλληλεγγύης. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε διαφορετικοί, θα το καταφέρουμε στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, μοιάζει να λέει ο σχεδιαστής σε μία ακόμα ερμηνεία του πολυδιάστατου show του.

Για την ιστορία, ο Michele επεξεργαζόταν την ιδέα με τις δίδυμες οντότητες, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ως "αντίγραφο" του Jared Leto στο Met Gala το 2022, αλλά και νωρίτερα, όταν για τη συλλογή Φ/Χ 2018 έστειλε στην πασαρέλα μοντέλα που κρατούσαν αντίγραφα από το κεφάλι τους.

Getty Images Στιγμιότυπο από τη συλλογή Gucci Fall 2018

Η συλλογή

Η συλλογή "Gucci Twinsburg" είχε κάτι για όλους, για κάθε γενιά, κάθε φύλο, κάθε γούστο. Είναι ένα δεξιοτεχνικό μείγμα των εμβληματικών στοιχείων και της κληρονομιάς του οίκου, με το bold tailoring, την τολμηρή θηλυκότητα, τις έθνικ αναφορές - η Κινέζικη κουλτούρα ήταν αυτή στην οποία στράφηκε ο σχεδιαστής συνεπεραμένος, όπως θα δηλώσει, από την ιδέα ότι πρόκειται για κάτι που έρχεται από τόσο μακριά, αλλά έχει στενούς δεσμούς με την Ευρώπη-, το Χολιγουντιανό glam, το αθλητικό στιλ και τις "στολές εργασίας", τις "παιχνιδιάρικες" νότες.

Τι είδαμε: Αυστηρά κοστούμια φορεμένα με ζώνες με χρυσές αγκράφες και μακριές καμπαρντίνες, χαμηλοκάβαλα παντελόνια και midriff φορέματα μέσα από τα οποία διακρίνονται κορδόνια του στρινγκ (όχι, ούτε η Y2K αισθητική απουσιάζει από την κολεξιόν!), παντελόνια και βερμούδες με cutouts που μιμούνται τη σιλουέτα της καλτσοδέτας, ταγιέρ με έντονα χρώματα και απροσδόκητα μοτίβα (όπως αυτό με τα γερμανικά κλειδιά, το εργαλείο με το οποία συσφίγγονται τα μπουλόνια, και αυτό με τις βίδες- παξιμάδια!), καρό tailored σακάκια συνδυασμένα με φλοράλ βερμούδες, tracksuits με sequin λεπτομέρειες και λεοπάρ stirup κολάν, σύνολα και αξεσουάρ με οριεντάλ χαρακτήρα, Cheongsam φορέματα (σαν αυτά που φορούσε η Maggie Cheung στην ταινία In the Mood for Love) και Tang Suits, σαλοπέτες με patchwork λεπτομέρειες, δερμάτινες φούστες με βολάν και biker jackets, παντελόνες με λαχούρια, βελούδινες κάπες, μάξι φλοράλ τουνίκ και πλισέ αέρινες φούστες, cargo jacket με ασορτί baggy παντελόνι και ντένιμ σαλοπέτες με τύπωμα, λαμέ cutout ή wrap βραδινά φορέματα, σατέν φορέματα με βολάν που χαρίζουν το σχήμα της ποδιάς και λαμπερά τζάκετ με κεντημένη με πούλιες τη λέξη "Fuori!" (φόρος- τιμής στο ομώνυμο Ιταλικό περιοδικό που κυκλοφόρησε το 1971 και ήταν το πρώτο που υπερασπιζόταν τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας ) κ.ά.

Όλα (τα looks) είναι δοσμένα υπό το πρίσμα ενός σφοδρού styling το οποίο αξιοποιεί από λεοπάρ μπότες, gladiator style γόβες, loafers, slippers με το πρόσωπο του Gizmo από τα Gremlins (Σ.Σ. το συμπαθές κινηματογραφικό πλάσμα το συναντάμε ως αξεσουάρ και σε άλλα looks της συλλογής), οπερατικά γάντια, animal print καλσόν και διχτυωτές κάλτσες μέχρι καπιτονέ τσάντες, clucthes με πλούσιες χάντρες, τσαντάκια σε σχήμα teddy bear, messengers bags, καπέλα και statement κοσμήματα όπως οι αλυσίδες που στερεώνονται στη μύτη και καταλήγουν στα αφτιά (τα οποία, βάζουμε στοίχημα, θα ζήλευε ο Rodrigo Santoro ως "Ξέρξης" στην ταινία "300").

Θέλετε και μία ακόμα σινεφίλ αναφορά, απ' αυτές εξάλλου στις οποίες ένας δηλωμένος λάτρης του Hollywood όπως ο Alessandro Michele, δεν θα μπορούσε να αγνοήσει: οι δίδυμες που εμφανίστηκαν με μπλε σατέν φορέματα τα οποία καταλήγουν στο τυπωμένο πρόσωπο του Gizmo θα μπορούσαν να είναι η ενήλικη εκδοχή των Grady Twins από τη ταινία "Η Λάμψη" του Stanley Kubrick [ Fun fact: o Michele είναι θαυμαστής του έργου του Kubrick και για την καμπάνια της Gucci Exquisite αναβίωσε σκηνές από εμβληματικές του ταινίες).

Courtesy of Gucci Gucci Twinsburg

Τα Grady Twins από τη "Λάμψη"

Συνοψίζοντας, κανένα look από τη συλλογή "Gucci Twinsburg", που αποτελεί ένα άριστο δείγμα υβριδισμού, πειραματισμού, αναφορών και συμβολισμών, δεν μοιάζει να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν "θεματικές ενότητες" ή "σειρές" μέσα στη αλληλουχία της συλλογής, κάθε outfit συνιστά κι ένα διαφορετικό ξάφνιασμα. Τίποτα, εν τέλει, δεν είναι ίδιο ακόμα κι όταν εμφανίζεται διπλασιασμένο. Ευφυέστατο; Χωρίς αμφιβολία!

Δείτε το show:

Τα looks