Tommy Hilfiger F/W 2022-23 | Όσα είδαμε στο εντυπωσιακό σόου του οίκου στη Νέα Υόρκη

Νέα Υόρκη, 11 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 17:30. Το πιο λαμπερό fashion crowd της μεγαλύτερης μητρόπολης στον κόσμο έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από το SkyLine Drive In στο Μπρούκλιν. Το σόου όπου ο Tommy Hilfiger θα παρουσιάσει τη συλλογή του για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022-23, δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν τις 20:00, όμως όλα δείχνουν ότι εδώ υπάρχουν πολύ περισσότερα να ζήσει κανείς από ένα catwalk.

Για την επιστροφή του στην πατρίδα του και τη NYFW μετά από 3 χρόνια, ο Αμερικανός σχεδιαστής έχει ετοιμάσει ένα σόου - ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδέει τη μόδα με την τέχνη, ενώ δεν λείπει και η τεχνολογία αιχμής. Έτσι, παράλληλα με τους λίγους τυχερούς που βρίσκονται στο SkyLine Drive In με τη μοναδική θέα στο Μανχάταν, οι φίλοι του brand μπορούν να το παρακολουθήσουν από την πλατφόρμα του Roblox και το Metaverse.

Στην είσοδο έχει στηθεί μια τεράστια σκηνή, τυλιγμένη με κορδέλες στα χρώματα του οίκου που γράφουν "The Making of a Fashion Show”. Μέσα, μπορεί κανείς να ζήσει ακριβώς αυτό: το πώς φτιάχνεται ένα fashion show. Η σκηνή στεγάζει τα παρασκήνια όπου ένα σμήνος από μοντέλα, make – up artists, κομμωτές, στιλίστες, φωτογράφους ζουν στους φρενήρεις ρυθμούς της προετοιμασίας και οι θεατές συμμετέχουν εκστασιασμένοι.

