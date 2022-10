Τα καλύτερα sexy outfits για γυναίκες άνω των 50

Η κυρίαρχη αντίληψη συχνά ταυτίζει το σέξι με το αποκαλυπτικό, ιδίως το τολμηρά αποκαλυπτικό. Η αλήθεια, ωστόσο, μοιάζει να απέχει αρκετά απ' αυτή τη δημοφιλή πεποίθηση, αν θεωρήσουμε ότι το σέξι είναι πρωτίστως θέμα διάθεσης και αυτοπεποίθησης. Μία εμφάνιση, μάλιστα, δεν χρειάζεται κάποιες φορές να είναι καν αποκαλυπτική για να είναι sexy.

Φαντάζομαι συμφωνούμε ότι σέξι μπορεί να είναι ένα κοστούμι, ιδίως αν φορεθεί χωρίς κάποιο τοπ, μία pencil φούστα που αγκαλιάζει τις καμπύλες του σώματος αλλά και μία διαφανής μπλούζα ακόμα κι αν συνδυαστεί απλά μ' ένα κλασικό tailored παντελόνι. Σέξι εκτός από τα μίνι φορέματα, που αποκαλύπτουν τα γυναικεία πόδια, μπορεί να είναι τα μίντι ή μάξι με σκισίματα ή αυτά με βαθιά ντεκολτέ. Προφανώς, οι λεπτομέρειες, όπως ας πούμε μια open back ή ένα see-though πάνελ ή ακόμα και τα δημοφιλή στις τάσεις των τελευταίων σεζόν cut-outs, και οι στιλιστικοί συνδυασμοί, π.χ. με crop tops ή με over-the -knee μπότες, έχουν τον ρόλο ρυθμιστή σε μία σέξι εμφάνιση: είτε θα ανεβάσουν την ένταση είτε θα την περιορίσουν στο "τόσο όσο".

Sexy μετά τα 50

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία, όπως για παράδειγμα όταν διανύουν την 5η δεκαετία της ζωής τους, είναι πως θα εξασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στο σέξι και το chic- το τελευταίο, εξάλλου, μοιάζει να είναι όλο και περισσότερο το ζητούμενο καθώς μία γυναίκα μεγαλώνει. Συνυπολογίστε σ' αυτή την εξίσωση την επιθυμία για προσωπικό, αλλά και ενημερωμένο στιλ, και την ανάγκη για άνεση.

Αν από κάπου μπορούμε να αναζητήσουμε έμπνευση για sexy outfits μετά τα 50, οι celebrities αυτής της ηλικίας έχουν να προσφέρουν άπλετη. Τόσο οι on-duty όσο και οι off-duty εμφανίσεις τους, αποτελούν μία ανεξάντλητη πηγή ιδεών και συμβουλών για στιλ που συνδυάζει κομψότητα - θηλυκότητα, με τη μία ή την άλλη παράμετρο να υπερισχύει ανάλογα την περίσταση. Πάρτε για παράδειγμα τη Jennifer Lopez, που αποτελεί "χαμαιλέοντα" στις εναλλαγές των στιλ. Η σταρ δεν διστάζει να εμφανιστεί επί σκηνής με αποκαλυπτικά κορμάκια και τολμηρά σύνολα γεμάτα στρας και λάμψη, να φορέσει couture φορέματα με αποκαλυπτικά ντεκολτέ ή σκισίματα, και την ίδια στιγμή να εμφανιστεί με το πιο σοφιστικέ outfit ή με φόρμες. To athleisure στιλ της Lopez περιλαμβάνει συνδυασμούς από κολάν και crop tops, ενώ στις casual εμφανίσεις της με τζιν παντελόνια επιλέγει συχνά εκείνη τη σιλουέτα που ξέρει ότι θα αναδείξει τις καμπύλες της, τη bootcut. Φέτος το καλοκαίρι την είδαμε να επιλέγει θηλυκά summer dresses με cutouts ή halter neck διατηρώντας τη φρεσκάδα και τον ρομαντισμό στα καλοκαιρινά της looks χωρίς να απαρνείται το sexiness.

Χαρακτηριστική περίπτωση σταρ που έχει κάνει το sexy chic "σημαία" της είναι η Jennifer Aniston. Λάτρης του μινιμαλισμού και των διαχρονικών κομματιών, η ηθοποιός ορκίζεται στη γοητεία των little black dresses, τα οποία έχει φορέσει σε κάθε πιθανό μήκος (μίνι, μίντι, μάξι), αλλά και των slip dresses- όπως εκείνο το vintage John Galliano for Dior που φόρεσε στα βραβεία SAG το 2020. Στενή της φίλη από την εποχή που πρωταγωνιστούσαν μαζί στην επιτυχημένη σειρά "Τα φιλαράκια", η Courteney Cox έχει ανακαλύψει τη δική της φόρμουλα για σέξι και κομψές εμφανίσεις επιμένοντας συνήθως σ' ένα αποκαλυπτικό κομμάτι, κατά προτίμηση τα τοπ που επιλέγει, τα οποία είτε είναι see - though με δαντέλα είτε lingerie tops. Ανάμεσα στις προτάσεις της, σημειώστε κι αυτή που προτείνει δερμάτινη pencil φούστα.

Στις σταρ με σέξι ενδυματολογικό προφίλ, συναντάμε και τη Halle Berry η οποία δεν διστάζει ενίοτε να είναι και αρκετά τολμηρή. Τα corset tops είναι μια επιλογή στην οποία καταφεύγει συχνά για να εξασφαλίσει σέξι χαρακτήρα στα looks της, ενώ έχει αδυναμία στα μίνι φορέματα και τα σορτσάκια- τα οποία επιλέγει ακόμα και για red carpet εμφανίσεις.

Στο αντίποδα του τολμηρού σέξι, αλλά με εμφανίσεις που αποπνέουν πάντα θηλυκότητα, βρίσκουμε τις Julia Roberts και Sandra Bullock. Η μεν περίπτωση της Roberts θα μπορούσε να θεωρηθεί και ιδιαίτερη όσο αναφορά το στιλ που εξετάζουμε καθώς η ηθοποιός φημίζεται βασικά για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει σταθερά σε εμφανίσεις που περιλαμβάνουν κοστούμια- όπως τα tuxedo. Το στιλ της ισορροπεί κάπου ανάμεσα σ' ένα σύγχρονο, δυναμικό corporate και ένα μοντέρνο σοφιστικέ, αλλά δεν διστάζει να κάνει αντισυμβατικούς συνδυασμούς με κομψό συνήθως αποτέλεσμα: ανήκει στις σταρ μάλιστα που δεν έχουν πρόβλημα να εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί μ' ένα λευκό πουκάμισο. Το δικό της σέξι, ωστόσο, κρύβεται σε λεπτομέρειες όπως την επιλογή της να συνδυάζει τα tailored σακάκια της και τα αυστηρά πουκάμισα με σορτς, αλλά και την προτίμησή της στα catsuits έναντι των evening gowns στο κόκκινο χαλί.

Η Sandra Bullock, από την άλλη, κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις εκτός κόκκινου χαλιού και promo υποχρεώσεων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει εξελίξει αρκετά το στιλ της εμπλουτίζοντάς το με σέξι στοιχεία. Ένα λαμπερό catsuit φορεμένο με oversized σακάκι, ένα bold κοστούμι συνδυασμένο μ' ένα body με cutouts ή σε άλλη περίπτωση με bralette, ακόμα κι ένα ζευγάρι μπότες πάνω από το γόνατο φορεμένες κάτω από ένα διαχρονικό πουά μίντι φόρεμα με σκίσιμο, δηλώνουν σαφώς την πρόθεσή της να ισορροπήσει ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και το sexiness.

Στις περιπτώσεις, επίσης, που αξίζουν να μπουν στο ραντάρ σας είναι αυτή της Gwyneth Paltrow, η οποία μόλις έκλεισε τα 50. Η σταρ έχει χαρίσει στην ιστορία του red carpet αξιομνημόνευτες σέξι εμφανίσεις - σχεδόν έκανε τάση το "going commando" με την Antonio Berardi see-through βραδινή τουαλέτα με την οποία εμφανίστηκε το 2013 στην πρεμιέρα της ταινίας "Iron Man 3", ενώ την ίδια χρονιά είχε γίνε viral και για το look της στη φωτογράφιση της καμπάνια του Hugo Boss όπου εμφανίστηκε φορώντας tuxedo κουστούμι χωρίς το πουκάμισό της από μέσα. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει ένα πιο σοφιστικέ στιλ, που θυμίζει ενίοτε το uppeclass style των κατοίκων των Hamptons, όπου κατοικεί, φροντίζει, ωστόσο, να αναδεικνύει τη θηλυκή της πλευρά επιλέγοντας συνδυασμούς με crop tops, αλλά και διαφάνειες.

Τέλος, από τις εκπροσώπους του ευρωπαϊκού σινεμά η Monica Bellucci έχει να προσφέρει ενδιαφέρουσες ιδέες για σέξι στιλ μετά τα 50. Η βασικότερη ίσως έχει να κάνει με το ότι το σέξι είναι πρωτίστως αυτό που αποπνέει μία γυναίκα, αφού η Ιταλίδα σταρ μοιάζει να καταφέρνει πάντα να βγαίνει αλώβητη από τις κριτικές, ακόμα και όταν κάνει στιλιστικές αστοχίες. Κοινώς, δείχνει σέξι ό,τι κι αν φορέσει και αν παρατηρήσει κανείς προσεχτικά το στιλ της δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό περιλαμβάνει ελάχιστα έως καθόλου αποκαλυπτικά ή τολμηρά κομμάτια. Ωστόσο, ξεχωρίζουμε από τις εμφανίσεις της την αδυναμία στα διαφανή πουκάμισα μέσα από τα οποία συχνά διαγράφεται το σουτιέν, τα οποία συνδυάζει με κοστούμια ή μάξι φούστες. Στις πιο θηλυκές επιλογές της, ανήκει κι η εμφάνισή της με wrap μάξι φόρεμα με σκίσιμο στο φετινό Φεστιβάλ της Βενετίας που κολάκευε τη σιλουέτα - και μας υπενθύμισε τη αξία ενός wrap φορέματος, που μπορεί να δείξει άρκως θηλυκό σε μία εμφάνιση.

Δείτε τα καλύτερα sexy looks των σταρ: