Le raphia | H νέα collection του Jacquemus είναι μια ακόμη υπενθύμιση της ευφυΐας του

Το καταπληκτικό με τα shows και τις συλλογές του Jacquemus είναι ότι δείχνουν όλα τόσο απλά και τόσο ανεπιτήδευτα - τι πιο γαλλικό απ' αυτό, εξάλλου; - και την ίδια στιγμή πρόκειται για events και κομμάτια που αποθεώνουν fashionistas, supermodels και celebrities. Ο Simon Porte Jacquemus δημιουργεί μαγεία με τις συλλογές του προσεγγίζοντας τες μέσα από τα πιο "αγνά", γήινα στοιχεία: χρώματα και υλικά που παραπέμπουν, ή απλά θυμίζουν, λιβάδια με λεβάντες, χωράφια με στάχια, αμμουδερές παραλίες και το λευκό του χιονιού. Η ομορφιά των δημιουργιών του κρύβεται στη σύγχρονη, ακομπλεξάριστη προσέγγιση στο στιλ, την υποκείμενη γαλλική αισθητική (και ψυχή) και στον έξυπνο τρόπο που ο Jacquemus τα επικοινωνεί όλα αυτά: από τα runways μέχρι τις fun boutique και τα έξυπνα 24ώρα καταστήματα που φιλοξενούν τα προϊόντα. Και τώρα, ο Γάλλος σχεδιαστής παρουσίασε για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 την "Le raphia" αποτίοντας φόρο τιμής σ' ένα από τα υλικά που τον έκαναν διάσημο: την ψάθα ράφια (raffia).

Η SS'23 συλλογή Jacquemus

Ο χώρος διεξαγωγής του show ήταν η κοινότητα Le Bourget, λίγο έξω από το Παρίσι, ενώ το runway πραγματοποιήθηκε σε μία γιγαντιαία κατασκευή από απαλούς λευκούς τοίχους και διαφανείς κουρτίνες που κρέμονταν από ψηλά. Και ενώ τα μοντέλα διέσχιζαν το catwalk για να παρουσιάσουν τα 32 συνολικά looks της SS'23 συλλογής, μία βροχή από άχυρα τα συνόδευε στο περπάτημα τους.

Courtesy of Jacquemus To πρώτο look της συλλογής

Το show άνοιξε μ' ένα look που ενσωματώνει πολλά από τα signature στοιχεία της αισθητικής Jacquemus, όπως είναι το tailoring with a twist - τονισμένοι ώμοι, αποδομημένα τμήματα, κορδόνια, προσθήκη ουράς - και οι μικροσκοπικές Le Chiquito - οι οποίες πριν από μερικές σεζόν καθιέρωσαν την τάση των micro bags -, και φυσικά, τα υπερμεγέθη ψάθινα καπέλα, που βάλανε τον σχεδιαστή για τα καλά στον χάρτη της γαλλικής prêt-à-porter. Ακολούθησε ένα look με little black dress με βολάν και ψάθινο καπέλο και τρίτη εμφανίστηκε στην πασαρέλα η Vittoria Ceretti μ' ένα σύνολο που πολύ έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το κορυφαίο της συλλογής: ένα μικροσκοπικό ζέρσεϊ φόρεμα με cutouts, με ουρά και αποκαλυπτικό ...πίσω μέρος. Το oversized ψάθινο καπέλο ολοκλήρωσε κι αυτή την εμφάνιση, καθιστώντας κάτι περισσότερο από σαφές ότι για τη σεζόν SS'23 οι τεράστιες ψάθες του Jacquemus επιστρέφουν ως must-have αξεσουάρ.

Τι άλλο είδαμε στη συλλογή; Skirt suits με βολάν, αποκαλυπτικά crop tops και κάπρι κολάν ντένιμ ή με μοτίβα, relaxed jeans και metallic παντελόνια, φορέματα που το πάνω μέρος ενώνεται με τη φούστα με σχοινιά, μίνι διχτυωτά φορέματα και διαφάνειες, ρετρό μοτίβα, bra tops κεντημένα με χάντρες και φορεμένα με μάξι φούστες με βολάν ή metallic υφή, cropped πουκάμισα με σκοινιά και (υπέροχα) slim fit φορέματα με ωραία ντραμπέ. Μια συλλογή, βεβαίως, αφιερωμένη στη raffia δεν θα μπορούσε να μην είχε συμπεριλάβει στοιχεία του συγκεκριμένου φυτού και στις δημιουργίες της- εκτός από τα χρώματα- το καφέ, το έντονο πορτοκαλί, το ζεστό κίτρινο, τα γαληνευτικά μπεζ, τα παιχνιδιάρικα φούξια και λιλά- που θυμίζουν ένα ζεστό καλοκαίρι ή και τον τόπο προέλευσης του φοίνικα Raffia, τις τροπικές δηλαδή περιοχές της Αφρικής, όπως είναι η Μαδαγασκάρη.

Splash News / Ideal Images

Courtesy of Jacquemus

Courtesy of Jacquemus

Courtesy of Jacquemus

Η raffia, λοιπόν, έρχεται όχι μόνο μέσα από ψάθινα καπέλα και τσάντες, έρχεται και μέσα από τα ίδια τα ρούχα: ένα παλτό είναι εξ' ολοκλήρου φτιαγμένο από κρόσσια raffia, ενώ πολλά άλλα κομμάτια όπως ένα μπεζ λινό κουστούμι ή το cut out φόρεμα με το οποίο εμφανίστηκε η Irina Shayk στο runway, συμπληρώνονται από διακόσμηση με raffia κρόσσια. Σε μία ακόμα πιο ανατρεπτική πρόταση, η raffia, ή έστω το εφέ της, παίρνει τη μορφή blazer και τοπ που συνδυάζονται με τζιν, ενώ το ίδιο υλικό εμφανίζεται σε τσαντάκια και oversized κρίκους για τ' αφτιά.

Extra bonus: Τα basket bags της Jane Birkin αναβιώνουν από έναν σχεδιαστή που μοιάζει ο ιδανικότερος για να μεταφέρει στον κόσμο της μόδας το ατόφιο, αυθεντικό γαλλικό στιλ.

Courtesy of Jacquemus

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

