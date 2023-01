Χρυσές Σφαίρες 2023 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η 8οη τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο The Beverly Hilton στο Beverly Hills της Καλιφόρνια με τη συμμετοχή των λαμπερών πρωταγωνιστών που ήταν υποψήφιοι και παρουσιαστές της βραδιάς. Τα βραβεία που απονείμει η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood επέστρεψαν με μια πλούσια διοργάνωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC, μετά το σκάνδαλο του φυλετικού αποκλεισμού και διαφθοράς των μελών της και το μποϊκοτάζ από πολλούς ηθοποιούς, το οποίο την είχε περιορίσει πέρυσι σε μία πιο ιδιωτική εκδήλωση.

Οι ταινίες "Τα Πνεύματα του Ινισέριν" και "The Fabelmans" ήταν αυτές που απέσπασαν τα μεγάλα βραβεία της βραδιάς, η πρώτη ως "καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία - μιούζικαλ" και η δεύτερη ως "καλύτερη δραματική ταινία". Από τα βραβεία για τις καλύτερες ερμηνείες ξεχωρίζουν εκείνα της Michelle Yeoh για την κωμωδία "Everything Everywhere All at Once", αλλά και της Angela Bassett για το "Black Panther: Wakanda Forever" που την έχρισε την πρώτη ηθοποιό που κερδίζει βραβείο για ταινία της Marvel.

Το κόκκινο χαλί

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Golden Globes 2023 ήταν ασφαλώς εντυπωσιακές ωστόσο λιγότερο dramatic απ' ό,τι συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις. Η κομψότητα και το glam ήρθαν μέσα από custom βραδινά φορέματα με ντελικάτες και αέρινες γραμμές, πιο απαλές αποχρώσεις και την απαραίτητη λάμψη που όμως απέφυγε τον μαξιμαλισμό. Ο οίκος Gucci είχε την τιμητική του ανάμεσα στις επιλογές των σταρ, όπως δεν έλειψαν και οι οίκοι Chanel, Dior και Louis Vuitton που εκπροσωπούν πάντα μερικές από τις πιο καλοντυμένες celebrities στο κόκκινο χαλί. Οίκοι όπως ο Saint Laurent και ο Prada είχαν επίσης παρουσία φέρνοντας ένα μίνιμαλ και cool αέρα στην αισθητική των red carpet εμφανίσεων, ενώ το παρών έδωσε και ο οίκος Valentino όχι όμως με το hot pink που έγινε κυρίαρχο σε προηγούμενα κόκκινα χαλιά.

Βεβαίως, υπήρξε και η εμφάνιση της Rihanna που ποτέ δεν πρόδωσε το τολμηρό και μαξιμαλιστικό της στιλ και εμφανίστηκε στην τελετή με μια εντυπωσιακή, ογκώδη δημιουργία του οίκου Schiaparelli.