Chanel Haute Couture SS'23 | Μια συλλογή με playful και girly διάθεση

Η έμπνευση μπορεί να έρθει από τις πιο απροσδόκητες πηγές και ερεθίσματα, και η νέα haute couture συλλογή της Chanel για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023, που παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα 24 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της Paris Haute Couture Week, αντλεί τη δική της από το προσωπικό καταφύγιο/ εφαλτήριο της Gabrielle Chanel: το διαμέρισμά της στον αριθμό 31 της οδού Cambon- που στεγάζει και τα κεντρικά του οίκου στο Παρίσι. Σ' αυτό, λοιπόν, εντοπίζεται η αφετηρία για τη νέα συλλογή και το show που πλαισίωσε την παρουσίαση της, και ειδικά στη συλλογή της θρυλικής σχεδιάστριας από αντικείμενα, γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν λιοντάρια, ελάφια, πουλιά και καμήλες. [ Σ.σ.: Εδώ να παρατηρήσουμε ότι το θέμα των ζώων επιστρέφει σε μία ακόμα συλλογή της Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής μετά από εκείνη του οίκου Schiaparelli ,η οποία συμπεριέλαβε τρία looks με υπερμεγέθη τρισδιάστατα απλικέ από το κεφάλι ενός λιονταριού, μίας λεοπάρδαλης κι ενός λύκου].

Στο διαμέρισμα της Gabrielle Chanel συναντήθηκαν για την έναρξη της τρίτης του συνεργασίας η Viard και ο καλλιτέχνης Xavier Veilhan, ο οποίος ανέλαβε να επανερμηνεύσει την ιδιαίτερη αυτή διακόσμηση με ζώα που είχε δημιουργήσει η "Coco" μέσα την κατοικία της. Όπως θα δηλώσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, "γι' αυτή την τρίτη μας συνεργασία, ζήτησα από τον Veilhan να δώσει τη δική του ερμηνεία στη συλλογή αυτή από ζώα και μυθικά πλάσματα και να ενσωματώσει τα δικά του. Όλα τα κεντήματα που εμφανίζονται στις δημιουργίες της συλλογής είναι εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων".

H Gabrielle Chanel στο διαμέρισμά της. Μπροστά διακρίνονται διακοσμητικά ελάφια και στο βάθος η καμήλα και τα άλογα.

Η συλλογή

To show που φιλοξενήθηκε στο Grand Palais Ephemere στο Παρίσι ξεκίνησε με τη εμφάνιση στην πασαρέλα- που έμοιαζε με αρένα γηπέδου- των γιγάντιων ξύλινων κατασκευών που ο Xavier Veilhan εμπνεύστηκε από τα διακοσμητικά στο διαμέρισμα της Chanel. Ως άλλοι Δούρειοι Ίπποι, οι κατασκευές από ξύλο, χαρτόνι και χαρτί που μιμούνται μεταξύ άλλων τη μορφή ενός πουλιού, μίας καμήλας, ενός σκύλου, ενός ελέφαντα και του αγαπημένου τόσο της Viard όσο και το Veilhan, αλόγου, ανοίγουν και από μέσα στους εμφανίζονται τα μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν τα πρώτα looks της collection. Την αρχή, βεβαίως, κάνει η Vivienne Rohner με το λευκό tweed coatdress, τα loafers σε λουστρίνι και το ψηλό μαύρο καπέλο με τα οποία την είδαμε και στο teaser της haute couture συλλογής. "Μου αρέσει όταν ένα θαυμαστό ξέσπασμα συμβαίνει εμπρός μας και διακόπτει τη ροή των πραγμάτων", θα πει η Viard για τη σκηνή στην έναρξη του show.

Τα coatdresses όπως και τα tweed κοστούμια (με μίνι φούστες και σορτς) είναι κυρίαρχα στη συλλογή. Και έρχονται, όπως μας έχει προϊδεάσει η Viard, κεντημένα με σχέδια από γατάκια, σκυλάκια corgis, λαγούς και χελιδόνια που μοιράζονται τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο με τα ελάφια και τις καμέλιες που είναι εμβληματικά του οίκου. To κοστούμι Chanel που προτείνει εδώ η Viard δανείζεται στοιχεία από τις στολές σε παρελάσεις κι άλλα θεάματα. Ψηλά καπέλα, παπιγιόν, λευκά γάντια, lace up μποτάκια, σατέν κάπες, πλισέ φούστες, σακάκια με διπλή σειρά κουμπιών ή με ουρά (τύπου φράκο), tuxedo πουκάμισα, πούλιες, κοντά σορτς και μεσοφόρια χαρίζουν τη μαγεία στα looks της νέας συλλογής, ενώ η καλλιτεχνική διευθύντρια της Chanel προσθέτει στην έμπνευσή της την ποίηση- όπως θα πει- που συναντά κανείς στον κόσμο των μαζορετών.

Ντελικάτα αέρινα φορέματα από διαφάνεια και δαντέλα, εμπριμέ ολόσωμες φόρμες, ογκώδη φούστες με φραμπαλά που καταλήγουν σε τιράντες και θυμίζουν σαλοπέτα, μακριές ημιδιαφανείς πουκαμίσες, φορέματα με πολλά επίπεδα, και διαφάνειες σε layering με άλλες διαφάνειες ή δαντέλες συμπληρώνουν την haute couture SS'23 συλλογή της Chanel, που αξιοποιεί σ' αυτές τις - πιο βραδινές - δημιουργίες της υφάσματα όπως το μεταξωτό τούλι, ο ταφτάς, η οργάντζα, η ζορζέτα και η chantilly δαντέλα. Όσο για τη νύφη της Chanel, σ' αυτή ανήκει ένα από τα ωραιότερα looks της συλλογής: ένα λευκό μίνι sheer φόρεμα κεντημένο με χελιδόνια, όπως και το πέπλο που το συμπληρώνει, και φορεμένα με χρυσές two-tone μπότες.

Courtesy of Chanel Η νύφη της Chanel

Η παιχνιδιάρικη και girly διάθεση της haute couture SS'23 συλλογή της Chanel είναι εμφανής από τη πρώτη στιγμή. Ο άυλος κόσμος των ζώων που περιέβαλλε την Gabrielle Chanel, με τη μορφή έργων τέχνης, συναντά τη μαγεία των θεαμάτων και την καλή διάθεση, η ζωντάνια και η ενέργεια που τα χαρακτηρίζει, και μετουσιώνεται σε μια πολύ φρέσκια, ανάλαφρη, γεμάτη λάμψη και ανεπιτήδευτη θηλυκότητα συλλογή που δανείζεται από το παρελθόν- και την σπουδαία κληρονομιά της Chanel- για να προχωρήσει στο μέλλον με ανανεωμένη ματιά.

Δείτε το show

Τα looks