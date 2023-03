Οι καλύτερες εμφανίσεις από το after-party των Oscars 2023

Μπορεί το red carpet της τελετής απονομής των Oscars να έχει την αίγλη, ωστόσο είναι το χαλί που ακολουθεί, αυτό του after - party που διοργανώνει κάθε χρονιά το Vanity Fair, που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία. Συχνά, ακόμα και τις καλύτερες εμφανίσεις. Το χαλί του Vanity Fair after- party ήταν διαχρονικά μπλε - για να διαφοροποιείται από το κόκκινο των Oscars, το οποίο ωστόσο φέτος έγινε... σαμπανί. Όπως κι να έχει, οι λαμπερές εμφανίσεις δεν έλειψαν ούτε από το ένα ούτε από το άλλο, αλλά σίγουρα τη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε εμφανίσεις, τάσεις και οίκους που εκπροσωπήθηκαν από τους σταρ είχε το after- party των Oscars 2023.

Οι τάσεις από το red carpet του after - party των Oscars 2023

Αν στο σαμπανιζέ χαλί της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Hollywood, η μεγαλύτερη τάση που αναδείχτηκε ήταν τα φορέματα σε λευκό χρώμα, στο μπλε χαλί που στρώθηκε στο Wallis Annenberg Center for the Performing Arts στο Beverly Hills για να υποδεχτεί τους νικητές της βραδιάς, τους υποψηφίους και πλήθος άλλων καλεσμένων, οι τάσεις ήταν πολλές περισσότερες.

Προφανώς, και η πιο τολμηρή απ' αυτές ήταν η τάση των naked dresses και των διαφανειών που φορέθηκαν πάνω από ευδιάκριτα εσώρουχα. Η Ciara και η Alessandra Ambrosio με τις fishnet δημιουργίες Dundas άφησαν ελάχιστα στη φαντασία, θυμίζοντας εκείνη την εμβληματική εμφάνιση της Rihanna στα βραβεία CFDA του 2014, ενώ αρκετά κοντά βρέθηκε με το Gucci look της και η Daisy Edgar-Jones χωρίς να γίνεται ωστόσο τόσο αποκαλυπτική. Ανάλογη ήταν και η εμφάνιση της Emily Ratajkowski με μία διαφάνεια του Carlos Nazario για το brand Feben, που συζητήθηκε εκτενώς στα social media. Και μιας και ο λόγος για virality, ένα από τα looks που έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν αυτό του μοντέλου Hunter Schafer που επέλεξε μία δημιουργία της Ann Demeulemeester από την πρόσφατη κολεξιόν της, για τη σεζόν Φ/Χ 2023. Χαρακτηριστικό της, το φτερό που έχει πάρει τη θέση του τοπ.

Στον αντίποδα αυτής της υπερβολικά σέξι διάθεσης, έρχεται η τάση του goth με τα μαύρα φορέματα, και τα total black looks με edgy χαρακτήρα, να δίνουν δυναμικό παρών. Από την Billie Eilish που αγαπά το συγκεκριμένο στιλ και επέλεξε ένα μετρ του είδους, τον Rick Owens για την εμφάνισή της, την Julia Garner που επέλεξε ένα μαύρο- σχεδόν φουτουριστικό- φόρεμα από τη συλλογή Off-White και τον goth ρομαντισμό στην εμφάνιση της Paris Jackson με δημιουργία Giambattista Valli μέχρι τη Marion Cotillard με την ολόσωμη φόρμα και τη δαντελένια κάπα της από τη Chanel αλλά και τη Hailey Bieber το μάξι custom made Saint Laurent φόρεμα, το μαύρο επαναφέρει το μυστήριο και την κλασική γοητεία στο κόκκινο χαλί.

Το κόκκινο χρώμα ήταν, επίσης, σ' αυτά που είχαν τη τιμητική τους με τη custom Zac Posen δημιουργία που φόρεσε η Gigi Hadid να κλέβει την παράσταση, ενώ και σ' αυτό το χαλί δεν έλειψαν τα looks που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν "νυφικά": από το Del Core τούλινο φόρεμα της Cara Delevingne και το λευκό κορσέ φόρεμα της Rita Ora από το Wiederhoeft μέχρι το ιβουάρ κοστούμι Mango της Amber Valletta, όλα θα μπορούσαν να γίνουν η έμπνευση για μια σύγχρονη νύφη. Φυσικά, απ' αυτή τη κατηγορία δεν μπορούμε να παραλείψουμε την υπέροχη couture δημιουργία Schiaparelli από κρεμ πλάκες που φόρεσε η Naomi Campbell.

Όσο για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς, η Michelle Yeoh άλλεξε το λευκό Dior φόρεμά της για ένα στράπλες sequin φόρεμα με φλοράλ διακοσμητικό με την υπογραφή Giorgio Armani Privé, ενώ η Cate Blanchett, πιστή στη φιλοσοφία της για βιώσιμη μόδα στο κόκκινο χαλί, ήταν η μοναδική που εμφανίστηκε με το ίδιο Louis Vuitton look που είχε και στα Oscars. Το ίδιο Alexander McQueen φόρεμα φόρεσε και η Rooney Mara με τη διαφορά ότι είχε προσθέσει ένα ασύμματρο κόκκινο παλτό για να παραλλάξει το look της, ενώ η Elizabeth Banks φόρεσε το ίδιο Vivienne Westwood μαύρο ογκώδες φόρεμα με τη διαφορά ότι αντί για τη μάξι λευκή σατέν φούστα που ολοκλήρωνε το look στα Oscars φορούσε μαύρο παντελόνι.

Getty Images Cate Blanchett

Τα looks που ξεχώρισαν