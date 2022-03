To red carpet του Vanity Fair Oscar Party 2022 ήταν αυτό που τα είχε όλα

Το κόκκινο χαλί της βραδιάς των Όσκαρ διαδέχεται κάθε χρόνο ένα ακόμα red carpet που έχει καταλήξει σε θεσμό: αυτό που οδηγεί στο Oscar Party του Vanity Fair. Και μπορεί το χαλί να μην είναι κόκκινο, αλλά μπλε, ωστόσο συνήθως αυτό υπερτερεί αριθμητικά σε προσκεκλημένους από της τελετής. Κι αυτό, γιατί στο party που διοργανώνει το περιοδικό Vanity Fair δεν είναι καλεσμένοι μόνο όσο βρέθηκαν στην απονομή αλλά ένα πλήθος από εκπροσώπους της showbiz- χωρίς υπερβολή, θα έλεγε κανείς όλο το Hollywood!

Νικητές και υποψήφιοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, παλαιότεροι νικητές, τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί ηθοποιοί γενικά, τραγουδιστές, αθλητές, επιχειρηματίες, σχεδιαστές, τηλεοπτικοί αστέρες, συγγραφείς κι όποιος άλλος διαθέτει star quality έχει στα χέρια του και μια πρόσκληση για το party του Vanity Fair. Καθώς μάλιστα το dress code είναι λιγότερα αυστηρό από εκείνο των Όσκαρ- το "κόκκινο χαλί" του φημισμένου party φιλοξενούσε πάντα πιο τολμηρές, εκκεντρικές, σέξι ή και χαλαρές εμφανίσεις, οι καλεσμένοι πάντα επιδείκνυαν μία μεγαλύτερη ελευθερία ως προς το στυλ και το styling. Συχνά, οι νικήτριες των Όσκαρ εμφανίζονται με άλλο look απ' αυτό με το οποίο παρέλαβαν το αγαλματίδιο- όπως έκανε η (υποψήφια αλλά όχι νικήτρια) Kristen Stewart που άλλαξε την εμφάνισή της με hot pants σε ένα ημιδιαφανές δαντελένιο φόρεμα, όχι όμως και τον οίκο που ανέλαβε να την ντύσει, τον οίκο Chanel. Το ίδιο έκαναν η Jessica Chastain που εμφανίστηκε στο πάρτι για να γιορτάσει το Όσκαρ της με μία εντυπωσιακή βραδινή δημιουργία σε σμαραγδί του οίκου Gucci και η Billie Eilish, που εμφανίστηκε κρατώντας το Όσκαρ της ανά χείρας, ενώ το ογκώδες με βολάν φόρεμά της τελετής είχε παραχωρήσει τη θέση του σ' ένα little black dress από ταφτά και chunky lace- up μπότες.

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Vanity Fair Oscar Party 2022 είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι απ' αυτές στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, ενώ looks όπως αυτό της Kim Kardashian - με ένα φόρεμα από την τελευταία κολεξιόν του οίκου Balenciaga, και μάλιστα το γαλάζιο με το οποίο ο σχεδιαστής Demna Gvasalia απέτισε φόρο τιμής στην Ουκρανία - μας υπενθύμισαν τη δυναμική που είχε το statement dressing στο κόκκινο χαλί του 2022.

Τα best off looks στο Vanity Fair Oscar Party