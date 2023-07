Thom Browne | Το συναρπαστικό παραμύθι της Couture συλλογής του

Αν η μόδα δεν είχε κάποιον να διηγηθεί με άπλετη φαντασία τις ιστορίες της, θα έπρεπε να τον εφεύρει. Ευτυχώς, υπάρχει ο Thom Browne, ένας παραμυθάς της σύγχρονης αισθητικής, που με την πρώτη couture συλλογή του απέδειξε όχι μόνο ότι μπορεί να δημιουργήσει μαγεία, αλλά ότι θα μπορούσε άνετα να καθιερωθεί επίσημα ως couturier. Ο Αμερικανός σχεδιαστής παρουσίασε ως guest της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, την πρώτη του couture συλλογή και χωρίς αμφιβολία κέρδισε το στοίχημα: είναι το show από τη 2η μέρα του προγράμματος για το οποίο όλοι μιλούν.

Thom Browne, η μαγεία στην Όπερα

Το υπερθέαμα ξεκίνησε από το catwalk που φιλοξενήθηκε στην Όπερα Γκαρνιέ του Παρισιού, εκεί όπου ο Thom Browne δημιούργησε το δικό του "οπερατικό δράμα". Οι καλεσμένοι προσήλθαν στον κτήριο από την πίσω πόρτα και πήραν τη θέση τους στο front row που είχε στηθεί πάνω στη σκηνή. Η αυλαία σηκώθηκε για να αποκαλύψει ότι οι θέσεις του αμφιθεάτρου είχαν καλυφθεί από χάρτινα ομοιώματα ανδρών (3.000 στο σύνολο) με γκρι κοστούμια - κάποιοι ισχυρίζονται ότι η μορφή τους απεικονίζει τον ίδιο τον σχεδιαστή - και η πρώτη σκηνή του "δράματος" ξεκινάει με δυο μοντέλα - αχθοφόρους ντυμένους με το signature γκρι κοστούμι Thom Browne, οι οποίοι τοποθετούν στη σκηνή, κάτω από την επιβλητική ντυμένη με ύφασμα καμπάνα, μία σειρά από γκρι αποσκευές. Σημειώστε ότι το ντεκόρ της σκηνής συμπληρώνουν περιστέρια και αυτά "ντυμένα" με περίβλημα από γκρι ύφασμα. Ακολουθεί η είσοδος του μοντέλου Αlek Wek που φορά ένα χειροποίητο γκρι μάλλινο κοστούμι με κιλτ, γραβάτα, γκρι μαντήλι στα μαλλιά, λευκά γάντια και γκρι πλατφόρμες Thom Browne, και σαν μία "τραγική" ηρωίδα της όπερας, λύνει το μαντήλι από τα μαλλιά και παίρνει τη θέση της στη σκηνή, καθισμένη πάνω στις βαλίτσες. Κοιτά το ρολόι της και αυτό που ακολουθεί μπορεί να ερμηνευτεί ως το όνειρο και οι συλλογισμοί της.

Η συλλογή Thom Brown Haute Couture FW 2023-24

Τα πλάσματα της φαντασίας του Thom Browne είναι ντυμένα με γκρι κοστούμια και παλτό, με κυρίαρχο υλικό το tweed, όλα signature της αισθητικής του σχεδιαστή. Εξάλλου, όπως θα δηλώσει ο ίδιος, αυτή είναι μία ιστορία για το πέρασμα της αισθητικής που τον έκανε διάσημο και βασίζεται στο αναβαθμισμένο East Coast sportwear της Αμερικής και το αριστοτεχνικό tailoring στην Υψηλή Ραπτική.

Splash News / Ideal Images

Τα πιο εντυπωσιακό παλτό της συλλογής μιμούνται το σχήμα της καμπάνας και έχουν παραφουσκωμένα, στρογγυλεμένα μανίκια, σαν μία μοντέρνα, σχεδόν σουρεάλ, εκδοχή του puffer style. Τα γλαφυρά κεντήματα πάνω σε σακάκια, παλτό, φούστες, παντελόνια και κάπες αναπαριστούν επαρχιακά παραθαλάσσια τοπία και μοτίβα της θάλασσας, όπως αστερίες και καβούρια, τα Prince of Wales καρό συνυπάρχουν με ρίγες κεντημένες με ασημί πούλιες και χρυσές κλωστές, ένα μπεζ coat dress μεταμορφώνεται στη στολή της σύγχρονης "γοργόνας" με λέπια κεντημένα με χρυσή κλωστή, ενώ οι ριγέ γραβάτες που ολοκληρώνουν κάποια από τα looks δεν είναι παρά αποτέλεσμα της trompe l'oeil τεχνικής. Το patchwork θριαμβεύει σε πολλά από τα looks της συλλογής, η αποδόμηση παίζει τον δικό της καθοριστικό ρόλο και φέρνει τα ...πάνω κάτω με jackets φορεμένα ως φούστες σε μία ιδιότυπη σιλουέτα που αξιοποιεί τους ώμους του σακακιού σε ρόλο panniers, ενώ οι δραματικοί όγκοι είναι χαρακτηριστικοί στα δυο βραδινά φορέματα της συλλογής.

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Getty Images

Splash News / Ideal Images

Και στη λήξη του show, μετά απ' όλη αυτή τη σουρεαλιστική και εκκεντρική φαντασμαγορία η οποία συμπληρώνεται από τα περίτεχνα headpieces (που άλλοτε έχουν τη μορφή πουλιού και άλλοτε αυτή μίας αμαξοστοιχίας τρένου) και τα ιδιαίτερα αξεσουάρ (όπως οι πλατφόρμες που διακοσμούνται από καμπανάκια), εμφανίζεται το bridal look το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το κεντρικό mood της υπερβολής και του παραμυθιού. Η νύφη του Thom Browne φοράει ένα, σχεδόν λιτό, ημιδιάφανο coatdress με μακριά ουρά και τα αξεσουάρ της είναι ένα βέλο, μία γραβάτα κι ένα clutch που θυμίζει βαγόνι τρένου.

Splash News / Ideal Images

To "Fade To Grey" των Visage έγινε το ιδανικό soundrack για την παρουσίαση της συλλογής και μάλλον χάρισε την έμπνευσή του και στο dramatic makeup και hairstyling (με τις γκρι περούκες) των μοντέλων.

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Σε προηγούμενα shows του Thow Browne η έμπνευση ήταν ο Μικρός Πρίγκιπας και η Σταχτοπούτα, στο τωρινό, της Couture, η αναφορά δεν ήταν συγκεκριμένη. Ήταν μία ιστορία γραμμένη από τη δική του εμπειρία στη μόδα, από το ταξίδι ενός Αμερικανού σχεδιαστή μέχρι το Παρίσι και την Υψηλή Ραπτική. Για κάποιους, αυτό το ταξίδι είχε κάτι σκοτεινό, για κάποιους όλους το "κλείσιμο" δήλωνε αισιοδοξία και φως. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία παραμένει η ίδια: ο Thow Browne ξέρει πώς να διηγείται συναρπαστικές ιστορίες και είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται η μόδα, ιδίως η haute couture.

Δείτε το show: