Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks

Τι μπορείτε να φορέσετε στο γραφείο αυτή την εποχή.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 03-09-2025
Getty Images

Η επιστροφή στο γραφείο είναι μια πραγματικότητα που πλησιάζει για πολλούς και αυτό σημαίνει και επιστροφή στο καθημερινό ερώτημα "τι θα φορέσω σήμερα;". To πρώτο διάστημα του Σεπτέμβρη είναι συνήθως ακόμα καλοκαίρι και η διάθεση συχνά παραμένει χαλαρή μέχρι το φθινόπωρο να ξαναβάλει δυνατά τις μηχανές για τη νέα σεζόν. 

Το ντύσιμο του γραφείου ακολουθεί αυτή την περίοδο τους ακόμα κανόνες του καλοκαιρινού στιλ αλλά αν χρειάζεστε μία ανανέωση μπορείτε να τροποποιήσετε λίγο τις επιλογές σας και να αρχίσετε τους συνδυασμούς με μεταβατικά κομμάτια. Τα κοστούμια παραμένουν, ασφαλώς, στη πρώτη θέση των προτάσεων για κομψά office looks και μία πολύ δροσερή ιδέα είναι ένα κοστούμι με ρίγες, όχι απαραίτητα σε σκουρόχρωμη απόχρωση. 

Τα λευκά πουκάμισα και τοπ, όπως και τα λευκά t-shirts, που μπορείτε να συνδυάσετε με άνετα, φαρδιά παντελόνια ή ακόμα και με μια chic pencil φούστα είναι ένα styling combo που θα σας εξασφαλίσει αψεγάδιαστο, cool στυλ, ενώ αν θέλετε να φανείτε πιο τολμηρές και να φέρετε λίγο από τη fun διάθεση του καλοκαιριού στις εμφανίσεις σας μπορείτε να φορέσετε μια λεοπάρ φούστα με λευκό τοπ ή πουκάμισο. Τέλος, μπορείτε πάντα να αξιοποιήσετε τα cargo pants και να τα αναβαθμίσετε με stylish συνδυασμούς όπως ένα ντραπέ τοπ. 

1. To ριγέ κοστούμι 

2. Η leopard φούστα  

3. Το λευκό τοπ  

4. H pencil φούστα 

5. Το αναβαθμισμένο  cargo 

