Bottega Veneta SS'24 | Μία συλλογή για τους σύγχρονους globetrotters

Τι είναι αυτό που αναζητούν οι fashion cognoscenti σε κάθε καινούργια συλλογή που παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους brands; Φρέσκες ιδέες και προτάσεις; Σίγουρα. Άριστες τεχνικές και καινοτομίες σε ρούχα και αξεσουάρ που θα απογειώσουν το στιλ τους; Ασφαλώς. Μία καλή ιστορία να τους εμπνεύσει; Φυσικά. Ακόμα, ακόμα κι ένα fashion show που θα τους κάνει να περάσουν καλά. Ο Matthieu Blazy, ο φρεσκο-διορισμένος creative director της Bottega Veneta (ανάλαβε το 2022), τα έχει καταφέρει εξαιρετικά καλά σ' όλα και έχει εξελιχθεί στον αγαπημένο σχεδιαστή των fashion experts και των fashion enthusiasts- και σε "ήρεμη δύναμη" του σύγχρονου RTW. Καμία από τις συλλογές του για τη Bottega Veneta, συνολικά 4 με αυτή για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2024 που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, δεν έχει απογοητεύσει και προφανώς το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στον τρόπο που καταφέρνει να εξισορροπεί δεξιοτεχνία, μαγεία (που συναντάμε στην Couture μόδα) και "φορέσιμη" πρακτικότητα (στην οποία απευθύνονται οι RTW συλλογές).

Η νέα συλλογή του Matthieu Blazy για την Bottega Veneta είναι ένα ταξίδι στον κόσμο, ένας φόρο τιμής στις διαφορετικές κουλτούρες και τα πλάσματα που απαρτίζουν τη φύση ("Υπάρχει ανάγκη να επανασυνδεθούμε με έναν αρχέγονο κόσμο ζώων, ορυκτών και φυτών. Είναι σαν να συλλέγουμε κοχύλια - όμορφα, με νόημα ή χωρίς νόημα", αναφέρει χαρακτηριστικά στο σημείωμα) , το μενταλιτέ των κοσμογυρισμένων. Ήταν μία συλλογή για το πώς μπορείς να βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, χωρίς στην πραγματικότητα να έχεις μετακινηθεί ούτε στο ελάχιστο από το σημείο που βρίσκεσαι μόνιμα.

O ίδιος ο Blazy, εξάλλου, δεν έκρυψε αυτή την πρόθεσή του. Στο σημείωμα για τη συλλογή τη χαρακτηρίζει "Μία Οδύσσεια": "Ένα ταξίδι που είναι ταυτόχρονα ελεύθερο και ελπιδοφόρο. Μία σύνδεση ανάμεσα στο ποιος ήσουν κάποτε, ποιος θα ήθελες να είσαι και που θα ήθελες να πας. Η Οδύσσεια είναι εξίσου εσωτερική και εξωτερική, φυσική και μέσω της φαντασίας. Είναι ένα ταξίδι μεταμόρφωσης και απόδρασης". Στα παρασκήνια του show, ο Blazy θα εξηγήσει, επίσης, ότι όλα ξεκίνησαν με την ιδέα ενός ταξιδιού και η συλλογή αποτελεί μία "μίξη διαφορετικών κόσμων" με την έμπνευση να έρχεται κυριολεκτικά από παντού: "Από τη νότια Ασία, τη Ρωσία, τη Βρετάνη και τη Σικελία. Το παντού ήταν μία νέα πιθανότητα".

Και τα looks αυτής της "μεταμόρφωσης και απόδρασης"; Τα looks της συλλογής Bottega Veneta SS'24 είναι η elevated απλότητα, η γνήσια πολυτέλεια και η ατράνταχτη μοναδικότητα μαζί, η δημιουργική περιέργεια και ο ενθουσιασμός, που υπόσχονται έναν κόσμο πολλαπλών δυνατοτήτων για να είσαι αυτό που επιθυμείς κάθε στιγμή με το στιλ σου.

Το show στο Μιλάνο

Ας ξεκινήσομε, όμως, από το πώς ο creative χτίζει την ιστορία του. Η πρόσκληση για το show ήταν ένα δερμάτινο ρολόι πυξίδα, ο χώρος διεξαγωγής του η μεγάλη αποθήκη ενός παλιού εργοστασίου στην περιοχή Bovisa στα περίχωρα του Μιλάνου, τα χρωματιστά πλακάκια στο εσωτερικό της οποίας είχαν ζωγραφιστεί ώστε να θυμίζουν ένα αφηρημένο χάρτη του με πιγκουίνους, ψάρια και παγόβουνα να τον στολίζουν. Η διακόσμηση έκανε τον χώρο να μοιάζει με την εσωτερική επένδυση πισίνας, ενώ ο Blazy θα αποκαλύψει ότι η έμπνευση για το σκηνικό του ήρθε από το οπισθόφυλλο ενός χάρτη με εικόνες που είχε ως παιδί.

Η συλλογή για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024

Το look που άνοιξε τη συλλογή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενδεικτικό της μόδας που εκπροσωπεί η Bottega Veneta: τη διακριτική πολυτέλεια με την τόση όση εκκεντρικότητα. Ένα μαύρο ανάγλυφο retro bathsuit συνδυάζεται με έθνικ αισθητικής κοσμήματα, ένα ζευγάρι κομψά mules και μία τσάντα - καλάθι σε Intreccio λευκό δέρμα. Η εικόνα του σύγχρονου globetrotter είναι εκεί με το "καλημέρα".

Splash News / Ideal Images

Getty Images

Getty Images

Παρόμοια εικόνα επαναλαμβάνεται λίγο παρακάτω, και αφού έχουν προηγηθεί προτάσεις σε κομψά tailored κοστούμια: ένα λευκό τοπ (που θυμίζει το διαχρονικό t-shirt αλλά ένα zoom in στη φωτογραφία αποκαλύπτει ότι είναι πλεκτό) με γιακά - κόσμημα φοριέται πάνω απ' ένα απλό μαύρο bikini bottom ( ένα νεύμα στο κυρίαρχο της άνοιξης "no pants" trend) και συνδυάζεται με mules και μία τσάντα - καλάθι από Intreccio δέρμα επεξεργασμένη έτσι ώστε τα χρώματά της να θυμίζουν τα φύλα της μπανανιάς! Αυτή η εξωτική ιδέα με τα φύλλα της μπανανιάς, εμφανίζεται και σε πέδιλα της συλλογής, που έξυπνα ο σχεδιαστής έχει συνδυάσει σε looks όπου κυριαρχούν κλασικές σιλουέτες, όπως ένα little black dress ή ένα κόκκινο στράπλες φόρεμα (με ιδιαίτερες structured λεπτομέρειες στο μπούστο), για να του δώσει την ευκαιρία να ξεχωρίσουν.

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Τις ανεξάντλητες δυνατότητες του leather (στο οποίο, βεβαίως, εξειδικεύεται ο Bottega Veneta) εξερευνά σε δερμάτινα φορέματα με κρόσσια στο τελείωμα της φούστα ή με κάτι που θυμίζει κρόσσια (αλλά κυρίως μοιάζει με λεπτά φτερά) στον γιακά και στα φινιρίσματα, σε φορέματα που το layering τους είναι μια wrap φούστα, σε καμπαρντίνες όπου ολοκληρώνονται από (κάτι σαν) πόντσο περασμένο στους ώμους ή μαντήλια πιασμένο σ' αυτούς, αλλά κυρίως στα μοναδικά multicolor bias cut σετ (μπλούζα + φούστα) και φόρεμα που συμπυκνώνουν όλη την αριστεία της τεχνικής του Blazy σ' αυτή τη συλλογή . Φυσικά, υπολογίστε εδώ και τις απίθανες αποχρώσεις που δίνει στο δέρμα: από το έντονο πορτοκαλί και το χακί στο απαλό γαλάζιο και το χρώμα της μέντας.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Φορέματα με ανάγλυφα κοψίματα που διαχωρίζουν τις διαφορετικές υφές και χρώματα που τα συνθέτουν, θυμίζουν τα κοχύλια και τα ορυκτά που ο σχεδιαστής αναφέρει στην έμπνευσή του, όπως και τα κελύφη των οστακοειδών, ενώ την ίδια εντύπωση, ότι έχουν ξεπηδήσει ως έμπνευση από κάποιο βυθό ή τα έγκατα της γης, είναι τα δυο μάξι εμπριμέ πλεκτά one - shoulder φορέματα που συνδυάζονται με τη Sardine- στην μία της εκδοχή, μάλιστα, να εμφανίζεται ως raffia (ή έστω, σε δέρμα που μιμείται το raffia, κάτι που συναντάμε στις Kalimero bucket αυτής της συλλογής). Και επίσης, είναι κι εκείνα τα crochet δικτυωτά μάξι φορέματα με τα τεράστια pom - pom που μοιάζει να αποτείνουν φόρο τιμής στην ψάθα - και ας μην είναι καν αυτό του υλικό τους - και ό,τι αυτή συμβολίζει (το καλοκαίρι) ή θυμίζει (εξωτικά ταξίδια).

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Splash News / Ideal Images

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αναλυτικά για κάθε look αυτής της συλλογής, τις εξαιρετικές τεχνικές και artisanal λεπτομέρειες του οποίου θα πρέπει να βάλει κανείς στο μικροσκόπιο για να εξετάσει. Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται αυτό που όπως είπαμε κάνει καλά ο Matthieu Blazy για τη Bottega Veneta: RTW με τη μαεστρία της Couture.

Getty Images

Δείτε το show: