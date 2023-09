"The dark side of Dior!" | H SS'24 συλλογή του οίκου που καταρρίπτει τα στερεότυπα

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού σήκωσε αυλαία και στην πρώτη ημέρα του προγράμματός της φιλοξένησε το show του Dior. Η συλλογή Dior της Maria Grazia Chiuri για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024 είχε έντονο το φεμινιστικό στοιχείο, όπως εξάλλου όλες οι συλλογές που υπογράφει για τον οίκο, και επιχειρεί να καταρρίψει στερεότυπα και κλισέ αναφορικά με τις γυναίκες. "Η Maria Grazia Chiuri συνεχίζει να εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη θηλυκότητα και τον φεμινισμό, ορμώμενη από τη πεποίθηση ότι η μόδα έχει, περισσότερο από ποτέ, την υποχρέωση να βοηθήσει τις γυναίκες να συνειδητοποιήσουν την αξία τους και να εκφράσουν τις διαφορές τους. Γι' αυτό και ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για όλες εκείνες τις επαναστάτριες που έχουν διεκδικήσει την ανεξαρτησία τους κόντρα σ' ένα πατριαρχικό κόσμο και άλλαξαν το σύστημα", αναφέρει το σημείωμα για τη συλλογή Dior SS'24.

Το show στο Παρίσι & το φεμινιστικό installation "NOT HER"

To show του Dior φιλοξενήθηκε στον χώρο που έχει στήσει ο οίκος στο Rodin Museum στο Παρίσι και στο οποίο επιστρέφει διαρκώς για τα catwalks του. Είναι, εξάλλου, ένας χώρος που επιτρέπει στις εικαστικούς και καλλιτέχνιδες με τις οποίες συνεργάζεται η creative director να εκθέσουν την ιδέα τους, η οποία πλαισιώνει την κεντρική ιδέα και έμπνευση κάθε συλλογής Dior, και μάλιστα σε εκτεταμένη έκταση.

Αυτή τη φορά, ήταν το καθηλωτικό έργο τέχνης της Elena Bellantoni με τον τίτλο "NOT HER" στο οποίο αξιοποιεί τα pop/ neon χρώματα που συναντάμε σε καμπάνιες και διαφημίσεις για να καταρρίψει στερεότυπα και κλισέ του marketing - και της κοινωνίας - αναφορικά με τους ρόλους της γυναίκας, την εμφάνισή της κ.ο.κ. Το βίντεο installation της καλλιτέχνιδος καταλαμβάνει όλους τους χώρους γύρω από το runway, αλλά και την ίδια την πασαρέλα που περπατούν τα μοντέλα. Αυτό αξιοποιεί αναλογικές οθόνες split-flap στις οποίες γυναικείες φιγούρες (ανάμεσά τους και εκείνη της Bellantoni) επεξεργασμένες από την εικαστικό διαδέχονται η μία την άλλη εναλλάξ με διάφορα μηνύματα, μέσα' ένα εντελώς ποπ πνεύμα, επιχειρώντας να απαντήσουν στο κεντρικό στερεότυπο: "δεν είναι αυτή, δεν είναι πια όλα αυτά".

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Η συλλογή

Κόντρα στη φωτεινό και έντονο, σαν billboard, σκηνικό, η συλλογή της Dior για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2024 περιορίστηκε σε βασικά χρώματα, και κυρίως το μαύρο. Η δαντέλα και τα βολάν, τα ημιδιάφανα σιφόν και τα crochet floral που εμφανίζονται σε φορέματα, φούστες και τοπ παίζουν κεντρικό ρόλο στη συλλογή και αποπνέουν μια σκοτεινή, ροκ διάθεση. Την ίδια στιγμή, αφηρημένα μοτίβα, όπως ένας θολωμένος χάρτης του Παρισιού πάνω σ' ένα παλτό ή η σκοτεινή εκδοχή του εμβληματικού Mille-fleurs, που συναντάμε σε πλισέ φούστες και πανωφόρια, ή ακόμα και εκείνα τα μυστικιστικά φεγγάρια με ήλιο που στολίζουν καμπαρντίνες αλλά και φορέματα - σαλοπέτες (τα οποία μοιάζουν με ποδιές και θα τα συναντήσουμε και σε άλλες, μονόχρωμες εκδοχές, στη συλλογή), αποκαλύπτουν ένα "μεσαιωνικό στιλ", όπως το χαρακτηρίζει η ίδια η σχεδιάστρια στο σημείωμα της. "Τη σκοτεινή πλευρά του Dior!", όπως θα δηλώσει αργότερα στα παρασκήνια.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Χαρακτηριστική, επίσης, στη συλλογή είναι η κοφτή, αρχιτεκτονική "πλαγιαστή" μορφή που δίνει στο one - shoulder, σε φορέματα και πουκάμισα, και εμφανίζεται αρχικά στο catwalk σ' ένα look μ' ένα μαύρο φόρεμα που αποτελεί φόρο τιμής στο "Abandon" dress του Christian Dior (1948). To χαρακτηριστικό βαθύ ντεκολτέ με την πλευρική πτύχωση που συναντάει κανείς σ' εκείνο το φόρεμα είναι η έμπνευση πίσω από τη σύγχρονη εκδοχή του "ώμος έξω" της νέας συλλογής. Σημειώστε, τέλος, τα tea -stained ντένιμ σύνολα αλλά και τα φορέματα και παλτό από λινάτσα, με τον άπλετο ρομαντισμό και το χρώμα του χαμομηλιού, και έχετε την εικόνα που η Maria Grazia Chiuri οραματίστηκε για τις γυναίκες με αυτοπεποίηθη και δυναμισμό του σήμερα.

Το "Abandon" dress

Courtesy of Dior

Δείτε το show:

Τα Looks της συλλογής