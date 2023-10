Louis Vuitton SS'24 | Μια τολμηρή προσέγγιση στο french elegance

Αυτό που μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα για τις γυναικείες συλλογές του Nicolas Ghesquière για τον Louis Vuitton είναι ότι δεν φείδεται καθόλου σε δημιουργικότητα. Ό,τι παρουσιάζει ο επί μία δεκαετία καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου συνήθως δεν θυμίζει ούτε μοιάζει με άλλες συλλογές και δημιουργούς, δεν ακολουθεί κυρίαρχες τάσεις (βλέπε ας πούμε αυτήν της "ήσυχης πολυτέλειας" που συμπαρέσυρε πολλούς creatives στον ρυθμό της), δεν ακολουθεί γενικές επιταγές, εν ολίγοις, που διαμορφώνουν, έστω και υποσυνείδητα, το δημιουργικό πνεύμα και κατευθύνουν τη βιομηχανία της μόδας. Ο Nicolas Ghesquière είναι μία ταυτότητα μόνος του, κάνει αυτό που τον εμπνέει κάθε φορά και στη νέα SS'24 συλλογή Louis Vuitton συνεχίζει τη σπουδή του πάνω στο γαλλικό chic και αποτίνει φόρο τιμής στην ανεπιτήδευτη γαλλική κομψότητα με τη θαρραλέα τόλμη που πάντα τον χαρακτηρίζει.

To show του οίκου Louis Vuitton πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στον αριθμό 103 της λεωφόρου Champs-Élysées σ' ένα χώρο που ο σχεδιαστής παραγωγής James Chinlund μεταμόρφωσε σε κάτι που θύμιζε ...αερόστατο, για την ακρίβεια το εσωτερικό του, και που το φωτεινό πορτοκαλί χρώμα των πλαστικών με το οποίο είχε καλύψει τα πάντα, από τους τοίχους μέχρι τα καθίσματα, αντανακλούσε τις θερμές καλοκαιρινές μέρες στις οποίες απευθύνεται αυτή η συλλογή - όπως ασφαλώς αποτυπώνει και το ταξιδιάρικο πνεύμα Louis Vuitton. Από το front row δεν απουσίαζαν, βεβαίως, οι μούσες του οίκου όπως η Zendaya, η Ana de Armas, η Alicia Vikander, η Saoirse Ronan, η Jennifer Connelly κ.ά, φίλες του οίκου όπως η Cate Blanchett και η Cynthia Erivo, αλλά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής των ανδρικών συλλογών της Louis Vuitton, Pharrell Williams.

Courtesy of Louis Vuitton To venue του show προσομοιάζει με το εσωτερικό ενός αερόστατου.

Courtesy of Louis Vuitton Zendaya, Alicia Vikander, Saoirse Ronan, Ana de Armas.

Η συλλογή

Η προσέγγιση του Ghesquière στο γαλλικό σικ είναι μια πραγματικά μοντέρνα, απελευθερωτική προσέγγιση. Δεν λείπει τίποτα από τα στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το γαλλικό στιλ - τα tweed, τα ταγέρ, τα little black dresses, τα faux bijoux, τα καπέλα, οι αβίαστοι συνδυασμοί-, αλλά με μία παραμορφωτική, περισσότερο υπαινικτική και συμβολική, αλλά σίγουρα μοναδικά φρέσκια απόδοση.

Στις πιο δυνατές στιγμές της Louis Vuitton SS'24 ανήκουν το ευρηματικό layering με διαφορετικά μοτίβα. Το show ξεκίνησε με looks όπου τα bomber jackets με πλισέ λεπτομέρειες στα μανίκια που τα κάνουν πιο θηλυκά συνδυάζονται με σιφόν φούστες με βολάν και φαρδιές ζώνες. Τα bombers διαδέχονται μια σειρά από βολάν φορέματα με ριγέ και καρό μοτίβα που συνδυάζονται σε layering με φούστες διαφορετικού μοτίβου από την ίδια γκάμα και φαρδιά ζώνη φορεμένη χαμηλά, όπως στα early ’00s. Νοσταλγία και ματιά στο μέλλον του στιλ "μπλέκουν" μοναδικά στα συγκεκριμένα στιλ.

Αυτό το "παιχνίδι" με τα διαφορετικά μοτίβα και χρώματα σταματά, όμως, εδώ και τη θέση του θα πάρουν: ριγέ πουκάμισα φορεμένα χωρίς bottom, μόνο με λευκό καλσόν, αποντούν στο σοφιστικέ σέξι, ανάγλυφα κορσέ τοπ και αμάνικα puffer τοπ σε καρό που συνδυάζονται στην πρώτη περίπτωση με γυαλιστερά ριγέ και στη δεύτερη με denim και leather παντελόνια προσφέρουν μία νέα πρόταση casual style, σατινένια ταγέρ με oversized σταυροκούμπωτα σακάκια και πλισέ μίνι φούστες απηχούν ένα σύγχρονο girly, sequin πουκάμισα φορεμένα με γυαλιστερές δερμάτινες μίνι φούστες σε σχήμα καμπάνας γίνονται η εναλλακτική των party looks του τώρα, pinstripe φούστες συνδυασμένες με τζάκετ από λουστρίνι και ριγέ πουκάμισα με τονισμένους, μυτερούς ώμους φορεμένα με pencil skirt έρχονται να πάρουν τη θέση τους ως ένα εναλλακτικό workwear, ασύμμετρες tweed φούστες και καρό tweed σακάκια κεντημένα με πούλιες βάλουν τη απαραίτητη french πινελιά στα looks, μίνι φορέματα με επιτηδευμένα πλισέ και βολάν έρχονται ως κάτι διαφορετικό, και λίγο θεατρικό), όπως εξάλλου και τα ψηλόμεσα ριγέ παντελόνια που κρατούν τιράντες πάνω από off-shoulder υπερ-ντραπέ μπλούζες. Τέλος, σακάκια και φορέματα διακοσμούνται με κουμπιά που μοιάζουν με faux κοσμήματα, άλλα (σακάκια) προτείνονται με παραμορφωμένο το (πολύ γαλλικό) πιε - ντε - πουλ μοτίβο, ενώ slip φορέματα αξιοποιούν το πολύ casual μοτίβο τις ρίγας σε looks που προορίζονται για βράδυ.

Τσάντες όπως η GO-14 ή η Alba BB επιστρέφουν στη νέα κολεξιόν σε καινούργιες εκδοχές μαζί με νέα σχέδια, όπως οι ενδιαφέρουσες camera bags, ενώ από τα παπούτσια ξεχωρίζουν οι slouchy γόβες και τα ιδιόμορφα open-toes.

Δείτε το show:

Runway looks