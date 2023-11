Πώς θα ντυθείτε σαν cool Παριζιάνα | Τα casual chic looks από την FW'23 συλλογή του οίκου Longchamp

Τα αρχεία των οίκων αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τους σχεδιαστές, καθώς μεταφέρουν ατόφια την ιστορία τους από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. Την πλούσια κληρονομιά του θέλησε να τιμήσει και ο οίκος Longchamp με τη συλλογή του για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023 και αναζήτησε την έμπνευση εκεί απ' όπου ξεκίνησαν όλα: τον κόσμο των Ιπποδρομιών.

Το όνομα Longchamp προέκυψε όταν ο Jean Cassegrain, ο ιδρυτής του οίκου, αποφάσισε να παίξει στην επωνυμία της επιχείρησής του με το επίθετό του (που στα γαλλικά σημαίνει "αλέθω σιτηρά") και της έδωσε τον τίτλο του Ιπποδρόμου Longchamp στο Παρίσι, δίπλα στον οποίο βρισκόταν ο παλαιότερος μύλος της πόλης. Ένα άλογο ιπποδρομιών και ο αναβάτης του έγιναν το εμβληματικό σύμβολο του οίκου, ο οποίος ξεκίνησε το 1948 με τη δημιουργία μικρών δερμάτινων αξεσουάρ για να επεκταθεί μέσα στα χρόνια σε περισσότερες κατηγορίες, όπως τις τσάντες, τα δερμάτινα αξεσουάρ και τις RTW συλλογές, και να εδραιωθεί ως ένας οίκος - ορόσημο του Parisian Chic.

Το Parisian Chic παραμένει στην καρδιά της Longchamp και για τη συλλογή Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023 και φιλτράρεται μέσα από τη ζωντάνια, την ενέργεια, τα χρώματα που συναντά κανείς σ' ένα ιππόδρομο. Το αθλητικό, casual - chic look των ιπποδρομιών γίνεται η κυρίαρχη πρόταση του οίκου Longchamp γι' αυτή τη σεζόν και η νέα συλλογή προσφέρει τα κομμάτια - κλειδιά για να υιοθετήσετε το κομψό coolness των Παριζιάνων στην καθημερινότητά σας.

Τα looks της συλλογή Longchamp FW'23

Μία Κυριακή στον Ιππόδρομο, έτσι συστήνει τη συλλογή της για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023 η Longchamp και η εκλεπτυσμένη χαλαρότητα του κόσμου που συαντά κανείς στις ιπποδρομίες μετουσιώνεται σε chic αθλητικά looks που υιοθετούν ζεστές αποχρώσεις (δαμασκηνί, "καλαμποκί", "μαονί") και καμουφλάζ μοτίβο. Shearling παλτό και blouson jackets, δερμάτινα γιλέκα, αυστηρά parkas με color-block πανέλ ή jackets με ανασηκωμένους γιακάδες σε δέρμα ή καπιτονέ, cargo παντελόνια γίνονται τα key-pieces για να υιοθετήσετε το στιλ. Ψηλές lace up μπότες σε μαύρο ή tobacco όπως και ένα baseball καπέλο από βελούδινο κοτλέ συμπληρώνουν ιδανικά το look.

Courtesy of Longchamp

Στη συλλογή θα ανακαλύψετε επίσης κλασικά pea coats, πουλόβερ και παλτό με ναυτικές ρίγες, τα οποία η Longchamp επανεξετάζει με σύγχρονη ματιά, ενώ σε άλλη περίπτωση θα συναντήσετε πιο θηλυκά looks όπου ένα κοστούμι με παντελόνι συνδυάζεται με μία μπλούζα με βολάν και ένα shearling γιλέκο φοριέται πάνω από ένα φόρεμα από ταφτά.

Courtesy of Longchamp

Η τσάντα Box-Trot κυκλοφορεί σε τολμηρές αποχρώσεις, όπως το μπλε του κοβαλτίου και το πράσινο του γρασιδιού, καθώς και σε νέο σχήμα baguette, και συνδυάζεται με μακριά φορέματα από ρευστό κρεπ, δημιουργώντας μια μοντέρνα κομψή σιλουέτα. Τα φανελένια παντελόνια σε ίσια γραμμή φοριούνται με blazers με πέτο αποπνέοντας το "στιλ δανδή" που χαρακτήριζε το ντύσιμο των ιδιοκτητών αλόγων, ενώ οι ρίγες του τένις αποτελούν ένα βασικό θέμα της κολεξιόν, ενσαρκώνοντας το chic, αθλητικό της πνεύμα.

Courtesy of Longchamp

Τα ιδιαίτερα μοτίβα της συλλογής

Στο επίκεντρο της FW'23 συλλογής βρίσκονται οι αναβάτες και τα άλογά τους, το διαχρονικό σύμβολο του οίκου Longchamp. H Sophie Delafontaine, Creative Director του οίκου, λοιπόν, εμπνέεται από τα racing silks (τις επίσημες, δηλαδή, στολές των αναβατών) και τα διάσημα σακάκια που φοράνε στους αγώνες, τα οποία διακρίνονται από εντυπωσιακά χρώματα και μοτίβα, μοναδικά για κάθε στάβλο, και δημιουργεί τα looks που αποτελούν την ψυχή της FW'23 Longchamp.

Όπως θα δηλώσει η ίδια, "Είναι συναρπαστικό να δουλεύεις με όλους τους χαρακτήρες που ζωντανεύουν έναν ιππόδρομο. Φυσικά, το άλογο και ο αναβάτης του έχουν μία πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Είναι ολόκληρη η ιστορία του οίκου μας που επιχειρώ να επαναοραματιστώ μ' αυτή τη συλλογή".

Courtesy of Longchamp

Courtesy of Longchamp

Η FW'23 συλλογή της Longchamp αποκαλύπτει, λοιπόν, μία σειρά από πολύ ιδιαίτερα μοτίβα, που θα σας κάνουν να νιώσετε μοναδική: φορέματα και μπλούζες από μετάξι και βαμβάκι έρχονται σε ασπρόμαυρο καρό σκακιέρας, χοντρά πουλόβερ από εξαιρετικής ποιότητας κασμίρ διακοσμούνται με άλογα και αναβάτες, ενώ bomber μπουφάν αποκτούν έντονες διαγώνιες ρίγες που παραπέμπουν στις στολές των ιπποδρομιών. Η σειρά Epure αποκτά μία τσάντα σε σχήμα θήκης για κιάλια, ενώ στην αναβίωση του πνεύματος των ιπποδρομιών συμμετέχει και η σειρά Le Pliage αποκτώντας ζωντανά, έντονα χρώματα όπως αυτά που συναντάει κανείς στις λιβρέες των αναβατών: μπορντό, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και ροζ).

Courtesy of Longchamp

*H συλλογή της Longchamp είναι διαθέσιμη στη Boutique Longchamp και στη ηλεκτρονικό κατάστημα www.longchamp.gr