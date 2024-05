It's a Wrap | Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών 2024

Το Φεστιβάλ των Καννών για το 2024 έριξε αυλαία το Σάββατο 25 Μαΐου μετά από μία πλούσια σε προβολές και εκδηλώσεις διοργάνωση που κράτησε 11 μέρες. Οι Κάννες έγιναν τόπος προορισμού για celebrities από κάθε γωνιά του πλανήτη και στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ περπάτησαν κορυφαίοι σταρ του σινεμά και δημιουργοί, αλλά και πλήθος καλεσμένων από τη μόδα, τις τέχνες, την τηλεόραση κ.ο.κ. Το κόκκινο χαλί των Καννών, επομένως, χάρη στην πληθώρα καλεσμένων και στη διάρκεια του Φεστιβάλ είναι το μοναδικό που χαρίζει τόσο άπλετη, επαναλαμβανόμενη λάμψη. Συχνά, μάλιστα, οι διάσημες καλεσμένες δεν κάνουν απλά μία αλλά περισσότερες red carpet εμφανίσεις και η λίστα με τις καλύτερες συνήθως περιλαμβάνει περισσότερα από ένα look τους.

Στην Cate Blanchett, η οποία κατά το παρελθόν έχει διατελέσει πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών, ανήκει μία από τις πολυσυζητημένες εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης: η colorblock βραδινή δημιουργία με την υπογραφή Jean Paul Gaultier by Haider Ackermann που φόρεσε στην πρεμιέρα της ταινία "The Apprentice" έγινε αντιληπτή ως ένα πολιτικό statement υπέρ της Παλαιστίνης αφού τα χρώματά της σε συνδυασμό με το κόκκινο χαλί παρέπεμπαν στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Ενθουσιασμό προκάλεσε και η επιστροφή της Bella Hadid στο κόκκινο χαλί, μετά από απουσία σχεδόν δυο ετών από πασαρέλα και επίσημες εμφανίσεις. Στην πρεμιέρα της ταινίας "The Apprentice", το διάσημο μοντέλο υιοθέτησε ένα naked look από την πρόσφατη Φ/Χ 24 συλλογή του Saint Laurent, ενώ στην πρεμιέρα της ταινίας "L’Amour Ouf" εμφανίστηκε με μια archival δημιουργία Atelier Versace - από την Couture collection SS' 01, υπενθυμίζοντάς μας ότι η Hadid είναι η "βασίλισσα του vintage style".

Εντυπωσιακές ήταν και οι εμφανίσεις της προέδρου της κριτικής επιτροπής του 77ου Φεστιβάλ των Καννών, Greta Gerwig. Η σκηνοθέτιδα της ταινίας "Barbie" εμφανίστηκε σε όλες τις πρεμιέρες της διοργάνωσης παραδίδοντας μαθήματα κομψού χολιγουντιανού στιλ, ενώ ντύθηκε με δημιουργίες όλων σχεδόν των μεγάλων οίκων: Chanel, Saint Laurent, Prada, Balenciaga, Armani Privé, Dior, Celine. Εξίσου κομψές ήταν στις εμφανίσεις τους και τα μέλη της επιτροπής, Lily Gladstone και Eva Green, που επίσης τίμησαν τους μεγάλους οίκους (Chanel, Armani Privé, Prada, Gucci κ.ά.)

Από τα looks στο red carpet που συζητήθηκαν επίσης έντονα ήταν αυτό της Naomi Campbell με μια couture δημιουργία Chanel από τη συλλογή SS'97 την οποία το μοντέλο είχε παρουσιάσει αρχικά στην πασαρέλα, αλλά και η εμφάνιση της τραγουδίστρια Yseult μ' ένα custom Dior look που αναβίωνε το θρυλικό "New Look" του Christian Dior.

Όσο για τον "Χρυσό Φοίνικα" αυτός πήγε στην ταινία "Anora" του Sean Baker, ενώ ο Jesse Plemons κέρδισε τo βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο"Kinds of Kindness" του Γιώργου Λάνθιμου.

Τα best-off looks από τις Κάννες 2024