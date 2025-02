Οι τσάντες που θα κρατούσαν οι γυναίκες με μίνιμαλ στιλ

Καθώς η μόδα αλλάζει πορεία και ακολουθεί τον δρόμο του μαξιμαλισμού για την επόμενη σεζόν, υπάρχει ένα ύφος που παραμένει αξεπέραστο: το μίνιμαλ. Ακόμα κι αν αποφασίσετε να δώσετε ένταση στα looks σας ή να πειραματιστείτε με το styling, τα χρώματα και τις σιλουέτες, μία τσάντα σε μίνιμαλ design παραμένει ο τρόπος για να διατηρήσετε την ισορροπία στις εμφανίσεις σας. Εξάλλου, μία μίνιμαλ τσάντα δεν αποτελεί απλά ένα trend, αλλά βασικό συστατικό των everyday looks, που η λειτουργικότητα και η κομψότητα χωρίς πολλές εντάσεις είναι συχνά το ζητούμενο. Μία μίνιμαλ τσάντα δεν θα προδώσει ποτέ την εμφάνισή σας και θα έχει διαχρονική παρουσία στην γκαρνταρόμπα σας.

Οι μίνιμαλ τσάντες που θα κρατούσε κάθε γυναίκα

Πολλά από τα σχέδια σε τσάντες που έχουν κερδίσει τον χαρακτηρισμό "iconic" διακρίνονται από μίνιμαλ σχεδιασμό. Πολλά από τα μοντέλα στις συλλογές της Tod's εξυπηρετούν άνετα στην αισθητική του "less is more" και εμείς ξεχωρίσαμε εκείνη τη μοντέρνα τσάντα της σειράς "Di Bag Folio" που αποπνέει σοφιστικέ κομψότητα. Τσάντες σε μίνιμαλ γραμμές φιλοξενούν και τα brands που έχουν διακριθεί για τη μινιμαλιστική τους φιλοσοφία, όπως το TOTEME και το The Row. Από τη συλλογή του πρώτο προτείνουμε τη slouchy τσάντα ώμου "T-Lock", η ιδανική carry -all για την καθημερινότητά σας, ενώ από τη συλλογή του δεύτερου την "Park Three" tote που είναι εξαιρετικά ευρύχωρη και λιτή.

Στη συλλογή της Louis Vuitton θα ανακαλύψετε την Low Key Hobo που θα ολοκληρώσει άριστα τα relaxed chic look σας, ενώ η "Le Teckel" του Alaïa, που θα βρείτε στη Luisa World, είναι η "It" bag της χρονιάς και θα αποδείξει το ενημερωμένο και επίκαιρο γούστο σας. Αν αναζητάτε ένα ντελικάτο clutch, στο COS υπάρχει εκείνη η εκδοχή σε μπορντό που θα βάλει πινελιά επικαιρότητας στο στιλ σας, ενώ η τάση του σουέτ μας οδηγεί σε επιλογές όπως η σικάτη τσάντα ώμου Benedetta Bruzziches, που φιλοξενεί η Kalogirou, αλλά και η tote που βρήκαμε στη Massimo Dutti.

