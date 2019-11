Big bag theory | Οι πιο ωραίες μεγάλες τσάντες για τις καθημερινές σας εμφανίσεις

"The big bag theory" ή αλλιώς η θεωρία που εξηγεί γιατί μια μεγάλη τσάντα είναι το πιο σημαντικό αξεσουάρ για κάθε γυναίκα. Τι λέει αυτή η θεωρία; Όταν πλέον οι γυναίκες έχουν τόσες υποχρεώσεις -και άρα ανάγκες- που σίγουρα μια μικρή τσάντα, όσο ελκυστική και αν είναι, δεν μπορεί να τις καλύψει. Σίγουρα όχι σε καθημερινή βάση. Μια γυναίκα με έντονη εργασιακή καθημερινότητα, μια γυναίκα που λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, ξέρει πως η πλέον κατάλληλη τσάντα είναι αυτή που μπορεί να χωρέσει από το κραγιόν, μέχρι το laptop της.

Το Business of Fashion έγραφε πίσω, στο 2016, όταν οι μικροσκοπικές τσάντες είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, τους λόγους για τους οποίους οι περισσότεροι σχεδιαστές είχαν αρχίσει να στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ήταν μια ενδιαφέρουσα τάση, η οποία καλά κρατεί, μέχρι και σήμερα, όμως οι μεγάλες, βολικές και πρακτικές τσάντες, τώρα έχουν αρχίσει να "παίρνουν την εκδίκησή τους" και να επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το "small is the new big" δεν ισχύει πλέον και οι γυναίκες έχουν αρχίσει να εμπιστεύονται και πάλι τις tote bags και όχι μόνο. Σίγουρα και ο Dior με την Book έπαιξε το ρόλο του, αλλά στην πραγματικότητα, το power dressing, που είναι ό,τι πιο επίκαιρο, απαιτεί μεγάλες τσάντες, γιατί πολύ απλά απευθύνεται σε γυναίκες με δυναμισμό και έντονη καθημερινότητα.

Ακολουθούν οι πιο ωραίες της σεζόν: