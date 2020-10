Ο κόσμος της ομορφιάς αλλάζει και οδεύει προς μια πιο conscious κατεύθυνση

Πλέον ένα προϊόν δεν αρκεί να είναι αποτελεσματικό για να αξίζει το πάτημα του "add to bag". Οι beauty addicts είναι πιο ενημερωμένες από ποτέ με αποτέλεσμα να έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα που ενσωματώνουν στις ρουτίνες μακιγιάζ και περιποίησής τους. Ανάμεσα στις νέες προσθήκες της checklist τους είναι οι vegan συνθέσεις, τα φυσικά συστατικά, οι ανακυκλώσιμες και βιώσιμες συσκευασίες. Θέλοντας να τις βοηθήσει να κάνουν τις αγορές τους, η Sephora δημιούργησε "ετικέτες" για επιλεγμένα προϊόντα τα οποία πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια οικολογικής υπευθυνότητας.

Good For All & Good For a Better Planet

Η Sephora στοχεύει να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τους πελάτες της στην αναζήτησή τους για προϊόντα που είναι "good for you" και "good for the planet". Έτσι από το Σεπτέμβριο του 2020 η εισάγει τέσσερις ετικέτες στο www.sephora.gr οι οποίες στόχο έχουν να βοηθήσουν τους επισκέπτες να βρουν τα προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες τους:

-Good for you: Συνθέσεις με minimum 90% συστατικά φυσικής προέλευσης.

-Good for a better planet: Οικολογική συσκευασία και/ή συστατικά από βιώσιμες πηγές.

-Good for vegan: Προϊόντα vegan friendly, χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης.

-Good for recycling: Προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν στους ειδικούς κάδους στα καταστήματα.

Κάποια από τα αποκλειστικά brands μακιγιάζ, skincare και αρωμάτων, που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα εδώ και πολλά χρόνια έχουν προϊόντα τα οποία εντάσσονται σε αυτές τις ετικέτες. Ένα από αυτά είναι και το house brand, Sephora Collection, το οποίο πάνω από 12 χρόνια πριν, επέλεξε να πάει ένα βήμα πιο πέρα από τους διεθνείς κανονισμούς, ακολουθώντας πιστά μία λίστα με πάνω από 1400 συστατικά τα οποία το brand απαγόρευσε ή περιόρισε στις συνθέσεις του.

Η Sephora Collection επανασυστήνεται στο κοινό

Μέχρι το τέλος του 2020, τα περισσότερα από τα προϊόντα της Sephora Collection και τα νέα foundation θα βασίζονται σε περισσότερο από 90% φυσικά συστατικά. Έμφαση δίνεται στην επιλογή των πρώτων υλών καθώς το brand θέλει να μην υπάρχει ίχνος από συστατικά ζωικής προέλευσης, σε όλα τα προϊόντα του, μέχρι το 2025.

Το brand κάνει επίσης λοιπόν όλες τις νέες συσκευασίες του όσο πιο ελαφριές και με όσο λιγότερο πλαστικό γίνεται, ενώ δεσμεύεται όλα τα πλαστικά από πετροχημικά συστατικά να αποσυρθούν μέχρι το 2025. Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στη χρήση πλαστικού που ανακυκλώνεται ή είναι φυτικής προέλευσης.

Σημαντικά βήματα

Το 2018, η Sephora Collection λάνσαρε τα Lipstories, τα πρώτα κραγιόν χωρίς μαγνήτη, με οικολογική συσκευασία από χαρτόνι προερχόμενο από βιώσιμη δασοπονία. Οι σειρές πινέλων ανασχεδιάστηκαν επίσης: αντί να φιλοξενούνται σε πλαστική συσκευασία, μπήκαν σε συσκευασίες από χαρτί βιώσιμης δασοπονίας ενώ και τα μελάνια ήταν φυτικής προέλευσης.

Τα πλαστικά φίλμ που χρησιμοποιούνταν για να ξεδιπλώνονται οι υφασμάτινες μάσκες αφαιρέθηκαν από τη συσκευασία με στόχο να μειωθεί πλαστικό κατά 20% και κατ’επέκταση να μειωθεί το διοξείδιο του άνθρακα κατά 32 τόνους. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα μπουκάλια των serum προσώπου είναι πλέον από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ στα προϊόντα φροντίδας χειλιών, το πλαστικό έχει μειωθεί (7.5 τόνους) και το αλουμίνιο έχει αφαιρεθεί από το tube (5.5 τόνους).

Επίσης, η Sephora Collection λανσάρει μια νέα επαναστατική υβριδική σειρά που ονομάζεται CARE, με all-in-one προϊόντα μακιγιάζ και φροντίδας, που ήδη συζητιέται πολύ στην beauty κοινότητα

Κάνοντας το έξτρα μίλι

Αυτές οι πρωτοβουλίες επεκτείνονται πέρα από τα προϊόντα. Εδώ και αρκετούς μήνες, όλες οι υπηρεσίες της Sephora Collection υιοθετούν νέες πρακτικές με στόχο:

-Να μειωθεί η σπατάλη των φυσικών πόρων όσον αφορά στις προθήκες των καταστημάτων, τα υλικά marketing και εκπαίδευσης.

-Να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βελτιστοποιώντας κυρίως την αλυσίδα των logistics.

-Να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη στήριξη σε πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε ανάγκη.

info

www.sephora.gr/el/promo/goodfor

www.sephora.gr/el/promo/recycling